Tras la suspensión por la lluvia del sábado, la propuesta se desarrollará de 19 a 23 en Mendoza, entre Perú y Solís

Durante la realización de Noche en mi barrio Belgrano, calle Mendoza entre Perú y Solís será peatonal.

La lluvia obligó a cambiar los planes, pero la celebración barrial no se suspende. La edición de Noche en mi Barrio Belgrano , que estaba prevista para este sábado, fue reprogramada para este domingo 22 de noviembre debido a las condiciones climáticas.

La actividad, organizada por la Municipalidad, se realizará de 19 a 23 en calle Mendoza, entre Perú y Solís, que se convertirá en peatonal para recibir una propuesta que combinará música, gastronomía, ferias y comercios abiertos.

La jornada contará con una grilla musical variada, integrada por Banda Sin Cama, Banda Crisis, Victoria Gadan, CPIKO y DJ Marian. Además, la comparsa Rekebra Noche recorrerá el sector con su ritmo y color .

La iniciativa busca poner en valor la identidad de barrio y generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes . Durante la noche habrá descuentos en los comercios, ferias con productos rosarinos, propuestas gastronómicas de los bares de la zona y foodtrucks.

La actividad será libre y gratuita y está pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Cambios en los recorridos de colectivos

Por la peatonalización de Mendoza, entre Perú y Solís, algunas líneas del transporte urbano modificarán sus recorridos habituales. El corte de tránsito comenzará este domingo a las 18 y se extenderá hasta la medianoche.

La línea K tendrá un servicio especial: el último coche partirá desde Wilde y Mendoza a las 17.15 y pasará por la zona del evento a las 18.46. Luego, el servicio quedará interrumpido hasta que finalicen los cortes. La prestación se retomará el lunes 23 a la 1.16, con la salida del primer coche desde Wilde y Mendoza.

En tanto, las líneas 142 R/N modificarán sus recorridos. En sentido de ida circularán por avenida Mendoza, avenida Provincias Unidas, Río Negro, White y José Solís, para retomar luego su trayecto habitual. En la vuelta, desviarán por avenida Mendoza, P. L. Funes, Marcos Paz, Rouillón, Pérez Bulnes, Río Negro, Chubut y avenida Provincias Unidas, desde donde continuarán por su recorrido habitual.

Por su parte, la línea 145 133 también tendrá desvíos. En sentido de ida circulará por avenida Provincias Unidas, Río Negro, White y José Solís hasta retomar avenida Mendoza. En sentido de vuelta, lo hará por avenida Mendoza, P. L. Funes, Marcos Paz, Rouillón, Pérez Bulnes, Río Negro y avenida Provincias Unidas, para reincorporarse a su recorrido habitual.