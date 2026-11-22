Distancia, incertidumbre sobre el precio, dependencia de compradores locales, costos logísticos y desfasajes financieros son algunos de los límites que la digitalización está empezando a modificar.

Información, distancia, logística y tiempos financieros fueron durante décadas parte de las reglas del negocio ganadero. La digitalización empieza a modificar esa ecuación y a cambiar la forma en que los productores pueden tomar decisiones.

La incorporación de tecnología al agro argentino dejó de ser una tendencia asociada exclusivamente a la producción. En los últimos años, también alcanzó procesos como la identificación de animales, la trazabilidad, el acceso a información y hasta la comercialización: un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) encontró que el 92% de los productores consultados utilizaba aplicaciones y plataformas en alguna etapa de su actividad, incluyendo herramientas vinculadas con comercialización y logística.

En una actividad de escala significativa, ya que la Argentina cuenta con alrededor de 51 millones de cabezas bovinas y unos 400.000 establecimientos vinculados a la producción primaria, la digitalización empieza así a modificar también una instancia central del negocio, como es la comercialización de hacienda. Desde deCampoaCampo, identifican cinco barreras que la tecnología está empezando a modificar.

Una de ellas es el fin del desfase entre vender y disponer del dinero. En la actividad ganadera, los ingresos suelen concentrarse en determinados momentos mientras que los gastos de alimentación, salarios, insumos, impuestos y mantenimiento son permanentes. “La incorporación de billeteras digitales permite administrar ese desfase con mayor flexibilidad y decidir cuándo disponer de los fondos generados por una venta”, señaló Pedro López Meyer, gerente de planificación, soporte y gestión de deCampoPagos.

Otra tiene que ver con la incertidumbre sobre el precio antes de vender. Es que el valor de una tropa depende de múltiples variables: categoría, calidad, características del lote, destino y condiciones del mercado. La tecnología permite incorporar información antes de movilizar los animales como cargar los datos y un video de la tropa y recibir una cotización vinculante, lo que le permite evaluar una venta antes de asumir costos logísticos.

Por otra parte, la comercialización digital permite conectar una oferta ubicada en una determinada región con compradores de otros puntos del país. Durante décadas, la ubicación condicionó buena parte de las alternativas comerciales disponibles para un productor.

En un sentido parecido, la comercialización online permite contar con información comercial antes de asumir un costo logístico. Durante décadas, el traslado podía formar parte de la búsqueda misma de mercado. La hacienda debía llegar a determinados puntos físicos para acceder a una mayor cantidad de compradores.

Además, cuando el mercado está condicionado por la cercanía, un productor puede quedar limitado a un grupo reducido de compradores. Ampliar ese universo cambia también la capacidad de comparar. La posibilidad de recibir propuestas de distintos operadores facilita encontrar demanda para categorías específicas y evaluar diferentes condiciones comerciales.

La transformación excede a una plataforma puntual. La propia cadena cárnica avanza hacia una mayor digitalización de sus registros. En diciembre de 2025, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura presentó un visor digital que permite a los productores consultar información de faena, como peso, categoría y tipificación, a partir de datos integrados entre los documentos de tránsito y los sistemas de faena.

Una nueva forma de decidir

El cambio no está solamente en poder vender hacienda online, sino en contar con más información y alternativas antes de tomar una decisión. Cotizaciones, condiciones comerciales, información de faena, liquidaciones y comprobantes pueden integrarse en herramientas digitales que permiten al productor tener una visión más completa de cada operación.

“La tecnología no reemplaza las decisiones del productor, sino que le permite tomarlas con más información, más alternativas y mayor control sobre su negocio”, explican desde deCampoaCampo. En un negocio históricamente condicionado por la ubicación, los tiempos y el acceso a compradores, la digitalización empieza a modificar quién puede acceder a la información, comparar propuestas y decidir bajo qué condiciones vender.