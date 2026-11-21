Producciones de drama, thriller y romance que las distintas plataformas de streaming acaban de sumar a sus catálogos

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

Uno de los estrenos más esperados de la semana fue el de “Gordon” , una miniserie de thriller de Pablo Trapero hecha en Argentina y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La historia combina drama, política, violencia y suspenso. Está basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador” de Marcelo Larraquy. Inspirada en hechos reales, “Gordon” fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche. Se compone de 7 episodios.

La historia sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina.

“Call Me by Your Name” (2017) - HBO Max

Luca Guadagnino dirige este aclamadísimo drama de 2017 que acaba de agregar la plataforma. Protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, la historia transcurre en 1983 en los campos del norte de Italia. Está escrita por James Ivory y basada en la novela de André Aciman de 2007.

El film sigue a Elio Perlman, un adolescente de 17 años que se enamora de Oliver, un estudiante de posgrado que se aloja durante el verano con la familia, para trabajar junto al padre de Elio, quien es su profesor.

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“Dreams” (2025) - Disney+

Jessica Chastain e Isaac Hernández protagonizan este film dramático y erótico escrito y dirigido por Michel Franco, y recién sumado al catálogo de Disney+. La historia gira sobre un romance secreto entre dos personas de mundos completamente diferentes, con muchas ambiciones y mucho que perder.

La trama sigue a Fernando, un joven bailarín mexicano que sueña con el reconocimiento internacional y Jennifer, una filántropa influyente de la alta sociedad. Ambos inician una relación secreta y peligrosa. Pero cuando Fernando, indocumentado, cruza la frontera hacia Estados Unidos, Jennifer tendrá que tomar medidas serias para proteger su futuro juntos.