El gobierno busca cambiar las reglas de juego para llegar mejor a las elecciones, en medio del ruido económico. Los gobernadores usan su poder de veto y ponen condiciones. En el PJ se lanza la carrera para acumular fuerza hacia la interna

El gobierno Javier Milei busca suspender las Paso en medio del mayor ruido económico y un pronóstico más complicado de las elecciones de 2027.

“Ellos no toman dimensión de la debilidad en la que están”. La turbulencia económica y los problemas políticos del gobierno de Javier Milei preocupan a sus aliados.

Los libertarios tuvieron que negociar, y mucho, para conseguir el dictamen de la reforma electoral. Es su apuesta para cerrar un 2026 en el que reaparecen los fantasmas del tercer año de mandato.

El gobierno pasó la motosierra por el proyecto . Descartó las colectoras y la flexibilización de los aportes privados a las campañas. Todo sea por salvar el corazón de la reforma: la suspensión de las Paso.

Lejos de cualquier eufemismo, el objetivo explícito es sacarle al peronismo una herramienta para ordenarse . Sin primarias, creen en el gobierno, hay más chances de que el PJ se parta y La Libertad Avanza gane en primera vuelta.

También busca evitar lo que le ocurrió a Mauricio Macri en 2019: una dura derrota en las Paso que desató pánico en los mercados e hizo tambalear al gobierno.

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Sin embargo, suspender las primarias puede ser un arma de doble filo. Una derrota previa también enciende una alarma y moviliza al electorado no peronista. Macri recuperó votos entre las Paso y las generales, aunque no le alcanzó para conservar la Presidencia.

Algo parecido ocurrió el año pasado: el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires y después los libertarios triunfaron en las legislativas nacionales, ayudados por el miedo al caos y el salvavidas que prestó Donald Trump.

Dos años después, si el gobierno sigue perdiendo apoyos, la dispersión puede cambiar de vereda. Victoria Villarruel, Hernán Lacunza desde el PRO o un outsider podrían dividir el voto no peronista.

En el caso de que el PJ arme un frente amplio y supere el piso de los 40 puntos, un triunfo en primera vuelta deja de ser una fantasía de mentes afiebradas y se vuelve un escenario posible. Primero lo primero: el gobierno tiene que reunir los votos en ambas Cámaras. No le sobra nada.

“En el Senado, todos en algún punto están ligados a algún gobernador. En Diputados tenés gente que no responde a nadie. Van a tener que hacer un trabajo muy fino para juntar los votos”, dice una voz opositora.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia.



También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección… — PRO (@proargentina) November 17, 2026

La urgencia por suspender las Paso expone el temor del gobierno a perder en 2027. Milei busca dividir al peronismo, pero también transmite dudas sobre su propia fortaleza electoral. Con el riesgo país en alza y el dólar inquieto, los aliados hacen sus cuentas: acompañar al presidente ya no garantiza un lugar entre los ganadores. Cada voto que necesita el gobierno se vuelve más caro.

A esa presión económica y política se suma el frente judicial, con el límite que puso la Corte Suprema al declarar inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 sobre las cuotas de las prepagas.

La mano invisible queda para la teoría económica. En política, Milei quiere un mercado electoral a su medida: sin Paso que ayuden a ordenar al peronismo, con menos publicidad gratuita y sin obligación de debatir antes de la primera vuelta. El gobierno busca reducir sus riesgos ante un 2027 que asoma más difícil.

Aliados empoderados

El dictamen marcó otra victoria de Patricia Bullrich. La senadora condujo la negociación y volvió a mostrarse necesaria. Coronó la semana con un triunfo mayor: Milei tuvo que reconocerla como socia política y descartar su salida.

Bullrich también pidió bajar los impuestos a las pymes. Reúne los votos que necesita el gobierno y usa ese peso para disputar decisiones en el terreno de Milei: la política económica.

Milei se ocupa de los números, los reconocimientos académicos y las videollamadas con Elon Musk. Delega la política en Karina y el clan Menem. Ese eje tampoco ordena a todos —incluidos Bullrich y un replegado Santiago Caputo— ni garantiza que se cumplan los acuerdos con los aliados.

No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo.



Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo.



IVA, saldos, retenciones y… pic.twitter.com/yIX1aLELfF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2026

La sesión frustrada de Diputados lo dejó expuesto. Con el PRO como satélite y otros dialoguistas más lejos de la Casa Rosada, Provincias Unidas recuperó poder de veto.

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora lo usaron: ordenaron no dar quorum. “No somos empleados. El mensaje es que cumplan y respeten los acuerdos”, dicen en el bloque de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba.

El límite fue la ley de biocombustibles. En la Casa Gris sostienen que el gobierno había prometido aprobar el proyecto. Tiene media sanción del Senado y respaldo del sector, tras una negociación en la que todos cedieron algo.

Los gobernadores suelen cooperar porque no les conviene la inestabilidad económica y no quieren quedar cerca del kirchnerismo. Pero también se juegan la reelección y deben responder ante quienes los apoyan. Los intereses de sus provincias son una línea roja.

Después de la sesión fallida de Diputados hubo llamados desde LLA y el PRO hacia Santa Fe. Las diferencias entre la Casa Rosada y la Casa Gris siguen abiertas.

También se disputa un asiento en el Consejo de la Magistratura. La Casa Rosada coquetea con dárselo al PRO, aunque tiene menos bancas que Provincias Unidas. En el presupuesto, el bloque reclama fondos para las cajas jubilatorias, las universidades y transferencias del impuesto a los combustibles. Todavía no decide cómo votar.

Al gobierno le funcionaron los acuerdos cortos con el PRO, el radicalismo legislativo y las fuerzas provinciales. La perspectiva de la reelección de Milei ayudó a los libertarios a controlar el juego, pero ya no alcanza.

El presidente repite que será reelecto en 2027 y la insistencia empieza a sonar a un ejercicio de autoconvencimiento. Sus socios quieren saber qué se llevan ahora.

La salida de Mariano Campero del bloque libertario muestra otra contradicción. El exradical con peluca denuncia un pacto de LLA con el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Los acuerdos que el gobierno necesita pueden desplazar a sus aliados en las provincias.

“No te podés quedar con todo. A tus socios les tenés que hacer sentir que se llevan algo y que son parte del juego”, advierte una voz opositora que quiere que al gobierno le vaya bien.

En ese contexto, Carolina Losada se acerca a Unidos después de jugar como líbera en el Senado y sondear el espacio libertario. Pullaro le reservó una silla a su lado en la reunión de gabinete. La senadora suena para encabezar una lista de diputados provinciales.

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“Ella está proactiva, aporta y tiene un magnetismo particular”, reconocen cerca del gobernador.

La unidad del peronismo y sus límites

Si a Milei no le sobra nada, al peronismo tampoco. Es la principal fuerza opositora, pero no renovó caras ni ideas y no resolvió quién lo conduce.

Toman forma dos polos. El encuentro de San Fernando fue el kilómetro 0 de un armado que reúne a Sergio Massa, el cristinismo, el llamado Peronismo Federal, intendentes y un sector de la CGT. Aportan estructuras y capacidad de negociación, aunque juntar referentes no garantiza votos.

Después del Frente de Todos, la unidad corre el riesgo de convertirse en un fetiche. “No fue contra nadie. Igualmente, ¿sólo Axel tiene derecho a hacer actos?”, dice un dirigente peronista.

NOS UNE UN PAÍS POR DELANTE



La Argentina que viene es con cada compatriota trabajando por el bien común y la felicidad del pueblo.



Feliz día de la militancia. pic.twitter.com/J9CHleakea — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) November 18, 2026

Kicillof mueve sus fichas. El 2 de diciembre visitará Reconquista y la capital provincial. Los grupos que impulsan su candidatura quieren traerlo a Rosario antes de fin de año.

Piensan en un acto opuesto al de San Fernando: menos dirigentes y más caras del trabajo, la producción, la universidad y otros perdedores del modelo Milei.

Sin Paso, el peronismo deberá encontrar cómo resolver las candidaturas. Parece difícil repetir la interna de Antonio Cafiero y Carlos Menem en 1988. Todos buscan sumar fuerza para una paritaria electoral.

En distintos campamentos creen que la unidad es deseable, pero también inevitable. Dice un dirigente peronista: “Al que rompa y lo ayude a Milei lo van a fajar en la calle”.