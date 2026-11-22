Central lo ganaba con suma tranquilidad y una falla en el final le sirvió el descuento a Gimnasia de Mendoza. Ledesma dio un rebote no forzado

Central tuvo un partido tranquilo, demasiado para todo lo que había en juego. Porque no sólo le metió un arranque furioso al trámite, sino porque además de esos dos goles que encontró de manera inmediata su andar futbolístico estuvo acorde a lo que el juego requería. Si tuvo una mancha negra, quizá la única de los 90 minutos, fue el gol de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el final, ya sin tiempo para intentar ir por la heroica.

Pese a ello, el descuento del Lobo mendocino fue básicamente por una falla individual por parte del Canalla, que tuvo al arquero Jeremías Ledesma como actor principal.

El uno auriazul había hecho hasta ese momento un partido correcto, con algunas intervenciones certeras, pero en una de las últimas falló. Para fortuna del equipo, el partido estaba definido y ese tanto de Lencioni sirvió sólo para la estadística.

Una jugada aislada que complicó a Ledesma

La jugada nació por izquierda, desde donde Brian Andrada tiró una diagonal hacia el centro y sacó un remate directamente al arco, que no pareció ir con tanta potencia. Pero Ledesma tuvo problemas para contenerla de una y por eso el rebote. El balón quedó vivo dentro del área y Conan fue nuevamente en busca del mismo, con la particularidad de que el intento de despeje lo buscó con los pies.

Quien venía entrando como una tromba era Lencioni. Tras el despeje de Ledesma, la pelota dio en el futbolista mendocino y se metió en el arco.

Antes de eso, Ledesma metió un par de tapadas oportunas, aunque en otra, ya en el segundo tiempo, tuvo una acción similar en la que creyó que era conveniente despejar con los pies en lugar de ir con las manos sobre el balón.

Fue la pequeña mancha negra que tuvo Central en una tarde que hubiese sido redonda de haber mantenido el arco en cero, pero que no pudo por esa duda primero y error después de Conan.