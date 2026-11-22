Las empresas CCU y Boortmalt impulsan el desarrollo de variedades de cebada y prácticas sustentables en Santa Fe. Las innovaciones que se vienen en cervezas

En el centro-sur de la provincia de Santa Fe funcionan una serie de campos experimentales que están dando de qué hablar en la industria de la cerveza. En la localidad de San Jerónimo Sud, la compañía CCU Argentina y Boortmalt , una de las principales productoras de malta del mundo, trabajan en el desarrollo de nuevas variedades de cebada y en la incorporación de prácticas agrícolas sustentables. La apuesta busca mejorar la calidad del cultivo, optimizar su rendimiento y fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y la industria.

Con la idea de mostrar estos avances y acercar las últimas innovaciones a quienes están directamente involucrados en la producción, se llevó a cabo la 4ta edición de El Camino de la Malta , una jornada impulsada por ambas firmas, que reunió a productores, especialistas y referentes del sector. El encuentro fue una oportunidad para compartir experiencias, conocer los resultados del trabajo en los campos experimentales y poner en valor el desarrollo local.

En diálogo con Negocios de La Capital , Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos de CCU, explicó que una iniciativa de este tipo permite mostrar una cadena de valor que comienza mucho antes de que la malta llegue a la fábrica: desde su origen en el agro, con la plantación de la semilla y el desarrollo del cultivo, hasta su procesamiento en la maltería de Boortmalt en la localidad de Punta Alvear, en el Gran Rosario, y su posterior llegada a las cervecerías que CCU tiene en Santa Fe, Luján y Salta.

“Somos socios estratégicos y hace muchos años que trabajamos juntos, abasteciéndonos de la malta de cebada que producen. En CCU elaboramos cervezas regionales, nacionales e internacionales, desde Heineken en Holanda, Miller en Estados Unidos, Imperial y Schneider en Argentina. Son marcas que tienen procesos de calidad idénticos y requieren que tengamos un partner que trabaje con los mismos criterios de calidad que nosotros”, señaló Barrale.

El foco de las cerveceras está puesto en mejorar la logística, reducir costos y bajar la huella de carbono durante el proceso productivo. Foto: Andrés Mancini / La Capital

A nivel competencia, reconoció una participación muy pareja en el mercado con su rival más directo, Maltería Quilmes, y un nivel de excelencia que los desafía a seguir creciendo en consumo y calidad: "competimos en el mercado con buenas cervezas, tanto de producciones locales como aquellas internacionales, y la participación se mantiene bastante similar a lo largo de los años".

Una zona de punta para la cebada

Uno de los objetivos que comparten CCU y Boortmalt es reducir la huella de carbono que se genera en la cadena productiva. Para eso, además de trabajar en la incorporación de variedades y prácticas agrícolas más eficientes, los socios buscan achicar el impacto logístico, reduciendo las distancias entre los campos de producción y la maltería. En ese esquema, desarrollar el cultivo en el centro-sur santafesino representa una ventaja estratégica porque permite abastecer desde una zona cercana al polo industrial santafesino.

Históricamente, la producción de cebada cervecera en Argentina tuvo su principal desarrollo en el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, en zonas como Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Coronel Dorrego y Lobería. En este sentido, Daniel Mennella, responsable de Compras de la Cebada para Boortmalt, explicó que la estrategia apunta a desarrollar el cultivo en un radio cercano a Punta Alvear, para garantizar el abastecimiento de la maltería que demanda alrededor de 420.000 toneladas de cebada al año, con el desafío de adaptar las variedades a las condiciones productivas de la zona.

“Para eso hay mucho trabajo de genética, incorporación de variedades de distintos breeders a nivel mundial y ensayos en diferentes localidades que nos permiten evaluar cómo se adapta el cultivo a las condiciones de cada región”, señaló Mennella. A su vez agregó que las condiciones productivas del país ofrecen algunas ventajas ambientales, como la extensión de la siembra directa y la ausencia de deforestación en la región pampeana. Sin embargo, todavía existen desafíos vinculados a los modelos de fertilización, sobre los que están trabajando.

Para CCU, desarrollar una cebada de calidad en la región santafesina también representa una oportunidad para profundizar su estrategia de sustentabilidad a lo largo de toda la cadena productiva. En ese sentido, Barrale destacó que los avances en genética y en técnicas agronómicas permitieron ampliar las posibilidades de la cebada hacia zonas donde históricamente predominaba el trigo, uno de los cultivos más extendidos del país. “Hay un ahorro muy importante en términos de huella de carbono, traslados y tiempos. Además, trabajar en una zona más cercana nos permite tener un vínculo mucho más directo con los productores”, sostuvo.

La genética detrás de cada cerveza

El desarrollo de nuevas variedades de cebada es uno de los ejes centrales que guía el horizonte comercial de Boortmalt. Según detalló Mennella, la firma incorpora entre 20 y 25 nuevas semillas a sus ensayos, que se extienden durante tres o cuatro campañas para evaluar su comportamiento frente a distintas condiciones climáticas y productivas. Una vez superada esa etapa, las variedades que muestran mejores resultados comienzan a escalarse comercialmente, mientras otras más antiguas dejan lugar a los nuevos ingresos.

Entre los desarrollos que ya llegaron a la etapa productiva se encuentra una variedad que Boortmalt desarrolló junto con un breeder y que actualmente comercializa a través de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). También está Guzel, una nueva alternativa que busca reemplazar a otra variedad que ya se utilizaba en la región, que mantiene un buen tamaño de grano con mayor rendimiento.

Daniel Mennella, jefe de Compras de la Cebada para Boortmalt. Foto: Andrés Mancini / La Capital.

En cuanto al destino de la producción, Mennella precisó que alrededor del 25% se comercializa en el mercado interno, tanto para grandes compañías cerveceras como para productores artesanales. El 75% de la producción restante se exporta, siendo Brasil el principal mercado, seguido por Chile y distintos destinos de Centroamérica.

Pese a su liderazgo en el sector, el negocio de la malta enfrenta un escenario restringido. Según explicó el representante de Boortmalt, el consumo doméstico de cerveza no logra recuperarse desde hace un par de años, mientras que Brasil, que es estratégico por su tamaño y capacidad de compra, también atraviesa una retracción. Entre los factores que inciden en este último, mencionó las condiciones climáticas y una menor disponibilidad de dinero en los hogares brasileños.

"Brasil consume alrededor de dos millones de toneladas de malta al año, de las cuales aproximadamente la mitad proviene de Argentina. En contraste, el mercado local demanda entre 200.000 y 220.000 toneladas", indicó Mennella. En cuanto a la actividad de la compañía, el entrevistado señaló que la producción se mantiene en niveles similares a los del año pasado y que trabajan sobre unas 145.000 hectáreas, dentro de un universo nacional de 1,3 millones de hectáreas destinadas al cultivo de cebada.

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Un negocio de grandes volúmenes

Así como el consumo de la malta sufrió un achique en el último tiempo, también lo hizo el cervecero, el cual no es ajeno a la recesión económica. De todas formas, Barrale destacó que la cerveza sigue siendo la bebida preferida de los argentinos y se mantienen con números muy similares a los del año pasado. "Nosotros tratamos de mirar la categoría en años prepandémicos porque la pandemia y la postpandemia generaron un mundo de consumo que quizás fue un poco irreal. Hoy estas cifras se están normalizando, pero obviamente buscamos crecer el año que viene, ojalá llegando a un dígito largo", aseguró Barrale.

En cuanto al volumen de producción, CCU estima cerrar el 2026 con alrededor de 5 millones de hectolitros de cerveza generados, sobre una producción total de la industria argentina que se ubicaría entre los 16 y 17 millones de hectolitros. Durante la entrevista, el directivo también destacó el crecimiento de la cerveza sin alcohol, que pasó de representar apenas el 0,1% del mercado a acercarse al 3%. Según explicó, esta tendencia está vinculada con una mayor preocupación por la salud y el bienestar, así como con nuevos hábitos de consumo de personas que manejan o toman medicación.

Juan Ignacio Mateu y Alejandro Ramos Mejía, representantes de Garfin Agro. Foto: Andrés Mancini / La Capital.

En cuanto a las tendencias de consumo, Barrale también destacó el crecimiento de las cervezas livianas, como las lagers, y la aparición de nuevas propuestas con sabores, entre ellas variedades elaboradas con jugos de frutas. Se trata de una tendencia que ya gana terreno en los mercados internacionales y que comienza a abrirse paso en Argentina. "Lanzamos Schneider Remix Pomelo y Schneider Remix Limón y una marca nueva llamada Stones, con versiones de limón y maracuyá, orientada a un público no tan cervecero, con un producto listo para tomar, dulce y de bajo alcohol", expresó el directivo.

Por fuera de lo que es categoría cervezas, Barrale sostuvo que este año va a terminar un poco más arriba en ventas de aguas puras, con marcas dentro del portfolio de CCU como Villavicencio y Villa del Sur. También en lo que es sidra, con la etiqueta 1888 y en el segmento de vinos, con La Celia y Colón.

Premiar el compromiso

Durante la jornada también se entregó el Barley Malting Award, un reconocimiento destinado a destacar a los productores que incorporan prácticas agrícolas sustentables y trabajan en la mejora continua de sus cultivos. Desde CCU y Boortmalt destacaron que el compromiso con el uso eficiente de los recursos, el ahorro de agua y la modernización de los procesos productivos son ejes fundamentales en el trabajo con estos actores de la cadena de valor cervecera.

El ganador del reconocimiento fue Garfin Agro, una empresa agropecuaria y agroindustrial de capitales italianos que opera en Argentina desde 2001. La actividad de la firma se concentra en tres zonas dentro de la provincia de Buenos Aires y los representantes de la firma señalaron a Negocios que el esfuerzo de los equipos está puesto en lograr eficiencia en los cultivos de cebada, sin perder de vista el cuidado del medioambiente. "Estamos muy contentos de este premio que nos dan por nuestro trabajo de proveedores, pero también como amigos y socios que somos, por toda la historia que nos une", aseguraron Alejandro Ramos Mejía y Juan Ignacio Mateu, representantes de la marca.