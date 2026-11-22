Las mejores jugadoras y jugadores de la ciudad, sus alrededores y también del resto del país se dieron cita en el Balneario La Florida

Ángeles Frascaroli e Isabella García Curado se consagraron campeonas de vóley de playa en la rama femenina, mientras que Catriel Nicolini y Benjamín Nicolini se quedaron con el título en la rama masculina. El torneo Master Final se disputó en el balneario La Florida y reunió a los mejores 64 atletas del vóley de playa de la ciudad y el país, con 3.500.000 pesos en premios.

El balneario La Florida fue escenario, durante el sábado y el domingo, del Máster Final del circuito de beach volley rosarino, una competencia que reunió a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada y marcó el cierre del calendario anual de la disciplina. El torneo se disputó en el espacio deportivo donde funciona la Academia de Vóley Indio Barrionuevo, dentro del predio municipal.

En la rama femenina, las campeonas fueron Ángeles Frascaroli e Isabella García Curado, mientras que en la competencia masculina el título quedó en manos de Catriel Nicolini y Benjamín Nicolini.

El circuito se desarrolla entre marzo y noviembre, con una etapa mensual que permite sumar puntos y definir a los deportistas clasificados para la instancia final. De esta manera, el Máster reúne a los mejores exponentes del año en ambas ramas. En esta edición participaron 64 atletas, 32 mujeres y 32 varones, con una bolsa total de premios de 3.500.000 pesos.

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Organización y representantes

La competencia contó con la organización de la Asociación Rosarina de Vóley Playa y de Giulliano Mezzagno, entrenador de los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso, integrantes de la mejor pareja argentina de beach volley. El torneo tuvo el sponsoreo de Opocota y el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario.

La competencia contó con la presencia de jugadores provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Córdoba, La Plata, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires, además de deportistas de Rosario y localidades de la región como Funes y Arroyo Seco.

Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario, destacó: “Desde el Balneario La Florida acompañamos y apoyamos este tipo de iniciativas porque entendemos que el deporte cumple un papel muy importante en la vida de la ciudad. Hace tiempo asumimos el desafío de abrir las puertas del balneario no solamente a quienes vienen a disfrutar de la playa, sino también a los deportistas y a las distintas disciplinas que encuentran acá un lugar para desarrollarse”.

Y continuó: “Hoy tenemos más de mil atletas vinculados a la práctica del vóley playa en La Florida y para nosotros es una enorme alegría. Que los mejores jugadores de Rosario y de distintos puntos del país elijan nuestro balneario para competir habla del crecimiento de esta actividad y del potencial que tienen nuestras instalaciones para seguir recibiendo eventos deportivos”.

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El podio masculino del Master Final.

El Balneario La Florida, consolidado

La Florida se consolida como un espacio de referencia para el desarrollo del vóley playa, con actividad deportiva durante todo el año. Como muestra de ese crecimiento, esta semana el balneario recibirá a la selección argentina femenina de beach volley, que realizará allí una concentración y entrenamientos, sumando presencia nacional a la actividad que habitualmente se desarrolla en sus instalaciones.

El Máster Final funciona también como antesala del Torneo Argentino de Beach Volley, que tendrá una fecha muy importante en Rosario el próximo 2 de diciembre. La competencia convocará a las mejores parejas del país y contará con la presencia de duplas que actualmente compiten en el circuito internacional y que se encuentran en carrera por la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos.