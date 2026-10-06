Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en octubre

La plataforma renueva su catálogo como todos los meses y genera expectativa. La nueva película con Darín y Peretti está entre lo más esperado

Al igual que cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo. En octubre , la reconocida plataforma anunció una gran cantidad de incorporaciones que van desde series a películas, nuevas y pasadas.

Producciones dramáticas, de época y de suspenso definen un poco de lo que Netflix propone para el décimo mes del año. Muchas saldrán a la luz por primera vez en la plataforma, mientras que nuevas temporadas de series conocidas desembarcan para la alegría de los fanáticos.

Uno de los estrenos más esperados es “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid. Se trata de un thriller psicológico lleno de drama, tensiones y dilemas. Su estreno será el 16 de octubre.

Al film argentino se suman series y películas esperadas con ansias. A continuación, una lista de recomendaciones y novedades destacadas que llegan a la plataforma durante octubre.

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Cinco estrenos destacados que llegan en octubre a Netflix

“Al este del Edén” - 1 de octubre

Con la llegada de octubre llegó “Al este del Edén”, una miniserie dramática de época basada en la novela homónima de John Steinbeck (1952). Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, una enigmática y manipuladora mujer cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino. La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales.

"Las cartas de la vida" - 2 de octubre

Protagonizada por Naomi Baker, Jay Reeves y Tamberla Perry, "Las cartas de la vida" es una película dramática que cuenta la historia de una madre soltera y un recluso que, a través de emotivas cartas, construyen un vínculo inesperado. Su relación dará paso a una historia de redención, esperanza y un amor improbable.

Dirigida por Tyler Perry, la historia combina drama y romance en una producción emotiva.

”Animales” - 9 de octubre

Con un elenco de lujo encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, llega a Netflix "Animales", un film lleno de secretos marcado por un secuestro y luchas de poder. Está dirigida y coescrita por Affleck.

La trama sigue a un candidato a alcalde y a su esposa cuando su hijo es secuestrado. Desesperados por reunir el dinero necesario para pagar el rescate, ambos deberán tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

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"Lo dejamos acá" - 16 de octubre

Sin dudas, una de las producciones más esperadas de Netflix es “Lo dejamos acá”, una película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que se estrenará globalmente en la plataforma, luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Está dirigida por Hernán Goldfrid y se presenta como un thriller psicológico.

Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que comienza a cuestionar sus propios métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar bajo control hasta que llega a su consultorio un escritor, interpretado por Peretti, atravesado por un bloqueo creativo que comienza a alterar una dinámica que parecía estable.

“Lupin” Parte 4 - 23 de octubre

Este mes también llega la cuarta entrega de “Lupin”, la exitosa serie inspirada en las aventuras de Arsène Lupin. Esta entrega está compuesta por 8 episodios y está situada cuatro años después de los acontecimientos de la tercera temporada.

En esta nueva parte de la historia, Assane sigue encarcelado. Mientras planea mudarse a Senegal, un imitador roba en museos haciéndose pasar por "Lupin", por lo que deberá escapar de prisión para demostrar sus inocencia.