La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en octubre

La plataforma renueva su catálogo como todos los meses y genera expectativa. La nueva película con Darín y Peretti está entre lo más esperado

6 de octubre 2026 · 18:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan uno de los estrenos más esperados en Netflix

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan uno de los estrenos más esperados en Netflix

Al igual que cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo. En octubre, la reconocida plataforma anunció una gran cantidad de incorporaciones que van desde series a películas, nuevas y pasadas.

Producciones dramáticas, de época y de suspenso definen un poco de lo que Netflix propone para el décimo mes del año. Muchas saldrán a la luz por primera vez en la plataforma, mientras que nuevas temporadas de series conocidas desembarcan para la alegría de los fanáticos.

Uno de los estrenos más esperados es “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid. Se trata de un thriller psicológico lleno de drama, tensiones y dilemas. Su estreno será el 16 de octubre.

Al film argentino se suman series y películas esperadas con ansias. A continuación, una lista de recomendaciones y novedades destacadas que llegan a la plataforma durante octubre.

>>Leer más: Octubre en plataformas: los estrenos de Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Cinco estrenos destacados que llegan en octubre a Netflix

“Al este del Edén” - 1 de octubre

Con la llegada de octubre llegó “Al este del Edén”, una miniserie dramática de época basada en la novela homónima de John Steinbeck (1952). Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, una enigmática y manipuladora mujer cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino. La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales.

"Las cartas de la vida" - 2 de octubre

Protagonizada por Naomi Baker, Jay Reeves y Tamberla Perry, "Las cartas de la vida" es una película dramática que cuenta la historia de una madre soltera y un recluso que, a través de emotivas cartas, construyen un vínculo inesperado. Su relación dará paso a una historia de redención, esperanza y un amor improbable.

Dirigida por Tyler Perry, la historia combina drama y romance en una producción emotiva.

”Animales” - 9 de octubre

Con un elenco de lujo encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, llega a Netflix "Animales", un film lleno de secretos marcado por un secuestro y luchas de poder. Está dirigida y coescrita por Affleck.

La trama sigue a un candidato a alcalde y a su esposa cuando su hijo es secuestrado. Desesperados por reunir el dinero necesario para pagar el rescate, ambos deberán tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

>>Leer más: Denzel Washington brilla en Netflix con una película de acción y suspenso

"Lo dejamos acá" - 16 de octubre

Sin dudas, una de las producciones más esperadas de Netflix es “Lo dejamos acá”, una película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que se estrenará globalmente en la plataforma, luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Está dirigida por Hernán Goldfrid y se presenta como un thriller psicológico.

Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que comienza a cuestionar sus propios métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar bajo control hasta que llega a su consultorio un escritor, interpretado por Peretti, atravesado por un bloqueo creativo que comienza a alterar una dinámica que parecía estable.

“Lupin” Parte 4 - 23 de octubre

Este mes también llega la cuarta entrega de “Lupin”, la exitosa serie inspirada en las aventuras de Arsène Lupin. Esta entrega está compuesta por 8 episodios y está situada cuatro años después de los acontecimientos de la tercera temporada.

En esta nueva parte de la historia, Assane sigue encarcelado. Mientras planea mudarse a Senegal, un imitador roba en museos haciéndose pasar por "Lupin", por lo que deberá escapar de prisión para demostrar sus inocencia.

Noticias relacionadas
La sustancia es una de las útimas incorporaciones al catálogo de Netflix que la rompe

Suspenso, misterio y terror: tres películas que no podés perderte en Netflix

La sustancia con Demi Moore ya está disponible en Netflix

Llegó a Netflix "La sustancia", la nominada película de terror corporal con Demi Moore

Florence Pugh protagoniza esta emocionante historia de época en Netflix

Una miniserie dramática de época llegó con expectativas a Netflix

La Roca protagoniza la historia de superhéroes que acaba de desembarcar en Netflix

Netflix sumó una película de acción protagonizada por La Roca

Ver comentarios

Las más leídas

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Lo último

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Scaloni armó el último equipo titular que acompañará a Messi en la selección argentina

Scaloni armó el último equipo titular que acompañará a Messi en la selección argentina

La inteligencia artificial llega a los servicios profesionales en un seminario virtual gratuito

La inteligencia artificial llega a los servicios profesionales en un seminario virtual gratuito

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Vialidad Nacional firmó los contratos de concesión de la Etapa III de la Red Federal. El tramo Centro quedará desde este miércoles bajo gestión de Covicen SA e incorporará una nueva cabina en Leones, además de otras sobre las rutas 19 y 34.

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes
Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos
La Ciudad

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos
La Ciudad

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario
La Ciudad

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Ovación
Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració
Ovación

Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració

Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració

Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració

La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi y un deseo especial: Ojalá se dé tu último baile en Newells

La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi y un deseo especial: "Ojalá se dé tu último baile en Newell's"

En Central se espera el parte médico de Duarte tras la dura lesión que sufrió ante Banfield

En Central se espera el parte médico de Duarte tras la dura lesión que sufrió ante Banfield

Policiales
Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe
Policiales

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

La Ciudad
El Parque España será sede de un festival de música en vinilo
La Ciudad

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?
Política

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario
Policiales

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

La Libertad Avanza propone habilitar Uber y evitar regular en exceso
La Ciudad

La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida
La ciudad

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi
La Capital

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario
Ovación

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu
Policiales

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Por Vanessa Balchunas | Meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa
Policiales

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario
La Ciudad

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

El actor Maxi Ghione apuntó contra los detractores que hablan sin saber de su arresto
Zoom

El actor Maxi Ghione apuntó contra "los detractores que hablan sin saber" de su arresto

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa
Policiales

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja
La Ciudad

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años
La Ciudad

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi
Información General

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini
Policiales

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini

Crimen de Ivana Garcilazo: la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados