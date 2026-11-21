Encontraron en Granadero Baigorria el cuerpo del joven que fue arrastrado por el río en San Lorenzo Nahuel González, de 25 años, era buscado desde el miércoles cuando sus amigos denunciaron su desaparición cerca del Campo de la Gloria 21 de noviembre 2026 · 16:48hs

Los restos de Nahuel González fueron hallados por trabajadores de una náutica de Granadero Baigorria

Los familiares de Nahuel González confirmaron que el cuerpo hallado en el Paraná este viernes por la tarde en Granadero Baigorria era del joven de 25 años. La búsqueda se había iniciado el miércoles tras haber sido arrastrado por la corriente mientras se bañaba en el río a la altura de San Lorenzo. Tras reconocer el cuerpo, los allegados pidieron colaboración para trasladar el cuerpo de Rosario a Santa Fe Capital.

La búsqueda de González concluyó con el peor final. Este viernes, efectivos de la Prefectura Naval Argentina retiraron el cuerpo del en las orillas de Granadero Baigorria. Las actuaciones habían comenzado el miércoles cuando el joven de 25 años se bañaba junto a dos amigos en el río Paraná a la altura de San Lorenzo.

Según el relato de sus amigos, González desapareció de la superficie en un abrir y cerrar de ojos en la zona de la bajada Urquiza, a metros del Campo de la Gloria, un lugar por donde está prohibido ingresar al río.

Hallazgo en Granadero Baigorria y campaña solidaria Prefectura Naval Argentina comunicó este viernes que encontraron un cuerpo en el Paraná en zona de Granadero Baigorria. Los restos fueron hallados por trabajadores del Complejo Náutico Tifón.