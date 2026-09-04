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Cinco producciones para conocer en Netflix este fin de semana

Con los últimos estrenos, la plataforma ofrece opciones de romance, misterio, thriller y drama imperdibles. Un repaso por las nuevas series y películas

4 de septiembre 2026 · 17:33hs
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Susurran tu nombre con Robert De Niro es una de las películas más vistas esta semana en Netflix

"Susurran tu nombre" con Robert De Niro es una de las películas más vistas esta semana en Netflix
Mal de amores es la miniserie dramática que seduce cientos de usuarios en Netflix

"Mal de amores" es la miniserie dramática que seduce cientos de usuarios en Netflix

La incorporación de nuevas películas y series al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el ranking de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó entre el final de agosto y el inicio de septiembre. Y, de cara al fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas historias imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones, los usuarios tarde o temprano van apuntando sus títulos favoritos.

Por eso, vale la pena hacer un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

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Cinco producciones para conocer en Netflix este fin de semana

“Mal de amores”

Esta miniserie recién estrenada de 7 capítulos es ideal para los amantes de las historias dramáticas y emotivas. Basada en la aclamada novela de Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta, la historia se sitúa en el México de 1910 y sigue a Emilia Sauri (interpretada por Renata Vaca), una joven decidida a ser médica y en búsqueda de su propia independencia. Mientras confronta las expectativas de su época y reniega del lugar que como mujer se espera que ocupe, Emilia tiene importantes decisiones que tomar, y esto incluye también una cuestión sentimental.

Es que Emilia está dividida entre dos hombres. Por un lado está Daniel (interpretado por Juan Pablo Fuentes), su amor de la infancia, un hombre apasionado y revolucionario que regresa a México movilizado por los acontecimientos políticos. Por otro lado, es imposible para Emilia ignorar a Antonio (interpretado por Iván Amozurrutia), un médico destacado, tranquilo y racional que comparte con Emilia su interés por la medicina.

“Mal de amores” explora los conflictos de una época marcada por la revolución mexicana y combina las cuestiones políticas y sociales con los dilemas morales y sueños propios de los personajes. Con una fotografía pintoresca y un diseño de vestuario destacado, la miniserie invita a los espectadores a perderse en otro tiempo.

“Susurran tu nombre”

Los usuario de Netflix venían esperando con ansias el estreno de “Susurran tu nombre”, un thriller protagonizado por Robert De Niro, cuya trama inquietante gira sobre una desaparición que se conecta con un antiguo asesino.

El film está basado en la novela homónima del escritor británico Alex North. Su adaptación cuenta con la dirección de James Ashcroft sobre el guión de Ben Jacoby y Chase Palmer. Pero las miradas se las lleva el implacable De Niro, que con 83 años sigue protagonizando películas que el público sabe que no puede perderse. En este caso, lo acompañan Adam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton.

La película gira sobre la desaparición de Jake, un niño de 8 años que vive en un pueblo de Nueva Jersey. A raíz de este suceso, su padre Tom, un escritor viudo con el cual mantiene una relación poco sólida, debe pedir ayuda a su propio padre, es decir, el abuelo de Jake: Pete (interpretado por De Niro), que es un inspector retirado y reconocido por encarcelar años atrás al “hombre de los susurros”, un brutal asesino serial. Cuando se va conociendo el modus operandi del responsable de la desaparición de Jake, una inquietante similitud con el hombre de los susurros será la clave que no podrá pasar inadvertida.

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“Abigail”

Quienes prefieren darle play a historias de terror, no pueden dejar pasar el excéntrico thriller de los directores de “Boda sangrienta” y “Scream VI” (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett) que desembarcó recientemente en la plataforma. “Abigail” presenta una historia de terror que comienza con un secuestro y toma un giro hacia lo sobrenatural.

La película sigue a un grupo de secuestradores que planea capturar y retener a la hija de un hombre muy rico para cobrarle 50 millones de dólares por el rescate. Así, toman a Abigail (interpretada por Alisha Weir), una nena de 12 años aparentemente indefensa y la llevan a una mansión aislada para mantenerla escondida.

Pero a medida que avanza la trama, empiezan a suceder cosas extrañas y el grupo empieza a sospechar que Abigail tiene algo que ver. Es que esa niña que parecía normal es en realidad una vampira, y no cualquier vampira, sino una despiadada y sádica.

Entonces, los roles cambian por completo. Ahora, son los secuestradores quienes deben sobrevivir durante una noche frente a una Abigail que desea terminar con todos ellos. Entre revelaciones y luchas por mantenerse en pie, se va conociendo el profundo trasfondo de la niña.

“Toda la verdad de mis mentiras”

El romance no puede faltar en el catálogo de Netflix. Recientemente, se estrenó “Toda la verdad de mis mentiras”, una miniserie dramática y romántica basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, de quien la plataforma ya adaptó títulos aclamados como “Valeria” y “Un cuento perfecto”.

La miniserie de 5 capítulos cuenta con la dirección de María Togores y Marina Pérez sobre un guion de esta última junto a Montaña Marchena. Por su parte, Itziar Manero y Daniel Ibáñez toman los papeles protagónicos. Del reparto también forman parte Clara Sans, Lucía de la Fuente, Brays Efe y Ricardo Gómez.

La trama narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su grupo de amigos, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Pero lo que debería ser una aventura que gire sobre la amistad se convierte en una bomba de tiempo cuando, poco a poco, se empiezan a develar los secretos y sentimientos que se esconden entre ellos.

Quienes adoran los dramas románticos, las escenas de tensión y los secretos entre amantes, tienen que darle una oportunidad a esta serie. Con una premisa simple y pochoclera, puede ser ideal para ver el fin de semana.

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“Una mujer sin pasado”

Los amantes de los misterios no pueden perderse “Una mujer sin pasado”, un thriller psicológico danés incorporado al catálogo hace algunos días. Dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg, a partir de un guion coescrito junto a Anders August, la historia cuenta con Natalie Madueño como protagonista.

La historia de Una mujer sin pasado comienza en el presente de Louise Andersen, quien lleva una vida tranquila en la isla noruega de Hidra con su pareja, Joachim, atendiendo su adorable cafetería. Pero esa burbuja se pincha cuando un extraño aparece en su comercio e insiste en que ella no es Louise sino Helene Söderberg, una mujer desaparecida hace tres años en Dinamarca.

Así, Louise descubre que en esa otra vida está casada y tiene un hijo, conocimiento que la motiva a volver a su supuesto hogar para descubrir qué es lo que ha ocurrido. Decidida a rearmar el rompecabezas de su pasado, Louise deja a Joachim y a su vida tranquila para averiguar si es realmente Helene Söderberg y qué es lo que ocurrió el día de su desaparición.

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