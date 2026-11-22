Ford frenará dos meses la producción en su planta de Pacheco La automotriz ya había bajado de 380 a 315 camionetas diarias en octubre. Ahora suspenderá la fabricación de la Ranger durante casi dos meses para ajustar el stock 22 de noviembre 2026 · 21:38hs

Ford analiza la incorporación de proveedores de autopartes asiáticos.

Ford detendrá la producción de la pick up Ranger en su planta de General Pacheco entre el 4 de diciembre y el 1º de febrero. La automotriz comunicó a sus proveedores un esquema de actividad reducida que incluye las vacaciones de verano. La extensión de la pausa responde también a la necesidad de evitar que siga creciendo el stock de camionetas sin vender.

La empresa ya había ajustado el ritmo de la planta en octubre, cuando pasó de fabricar unas 380 unidades por día a alrededor de 315. La reducción resultó insuficiente para frenar la acumulación de inventarios ante la caída de las ventas en el mercado argentino y la menor demanda de Brasil. A ese escenario se sumaron la presión de los costos y la creciente competencia de los vehículos importados.

La pausa llega en un momento en que la Ranger, cuya producción demandó una inversión de u$s 580 millones, enfrenta un mercado más exigente. Toyota prepara una actualización de la Hilux, líder histórica del segmento, y Volkswagen se dispone a lanzar una nueva generación de la Amarok. A la vez, el ingreso de más camionetas importadas presiona sobre los precios.

Inversiones en danza En ese contexto, la renovación prevista para la Ranger plantea una dificultad económica. En condiciones normales, la inversión necesaria para actualizar el modelo se recuperaría en cuatro o cinco años. Con los márgenes actuales, ese recupero está en duda, trascendió.

Para reducir costos, Ford revisa su cadena de abastecimiento y avanza en la incorporación de más componentes asiáticos, principalmente de China. Para los autopartistas argentinos, el freno en Pacheco y el cambio en las compras de la terminal plantean dos problemas distintos. La pausa reduce los pedidos de corto plazo, mientras que la incorporación de piezas importadas puede desplazar a proveedores locales de forma más duradera. El antecedente más cercano está en Volkswagen. Para la nueva Amarok, desarrollada en asociación con la china SAIC, la cantidad de proveedores argentinos pasó de 43 a 16 respecto de la generación actual.