Un doblete de Thiago Almada y un gol de Tobías Andrada le dieron a River el triunfo por 3-1 ante Lanús.

Thiago Almada fue la figura en el pase a cuartos del Millonario.

River cumplió con su obligación y derrotó 3 a 1 a Lanús en el Monumental para avanzar a los cuartos de final del Clausura, donde ahora se verá las caras con el vencedor de la llave entre Instituto y Huracán.

El equipo de Leonardo Ponzio salió victorioso del cotejo válido por los octavos de final del torneo Clausura, que contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo y con el VAR a cargo de Gastón Monsón Brizuela.

River tuvo la primera llegada del partido cuando iban siete minutos del primer tiempo, con un tiro libre al segundo palo que Giovanni González pudo bajar al área para la aparición de Nicolás Otamendi, que se llevó la pelota por delante y no pudo empujarla al gol.

Luego una dura patada de Carlos Izquierdoz sobre la cara de Otamendi terminó en un penal para el Millonario

Así River abrió el marcador a los 14 minutos tras el penal, con un tiro fuerte y bajo de Thiago Almada.

A los 21 minutos, un centro flotado al segundo palo de Marcos Acuña fue peinado y parecía perderse hasta que llegó al área Tobías Andrada, con un frentazo que buscaba el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada, pero pegó en su compañero Ángel Correa, antes de perderse por el fondo.

Lanús tuvo su primer acercamiento a los 28 minutos, con una subida por izquierda y un pase al medio para Allan Wlk, que recibió libre ante una defensa desacoplada pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó de forma efectiva y le puso el cuerpo al remate.

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El empate de Lanús

Llegó el empate Lanús. Eduardo Salvio pisó el área por derecha y metió un centro buscapié para el derechazo potente de Ramiro Carrera, que Beltrán alcanzó a desviar, pero no logró alejarlo del destino de gol.

Luego, el primer acercamiento del complemento fue del local, a los cuatro minutos, con una pelota alta que habilitó el desborde y centro atrás de Giovanni González, que Tomás Galván no alcanzó a empujar al gol.

En 23 minutos, un excelente tiro libre de Thiago Almada pegó en el costado izquierdo del travesaño de Losada y le quedó a Tobías Andrada, quien pudo definir al poste contrario y marcar el 2-1 del Millonario.

Cinco minutos más tarde, una pelota larga habilitó a Sebastián Driussi por izquierda y obligó a Nahuel Losada a salir a achicar a 40 metros de su arco: el delantero eludió al guardameta y otros dos rivales saliendo hacia la pierna derecha y remató como pudo, con un disparo bajo que salió débil y se fue abriendo, hasta irse apenas ancho.

River pudo liquidarlo. Tobías Andrada trasladó desde un área hacia la otra y cruzó para que llegué Almada, que definió con la zurda para el 3-1.