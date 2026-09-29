Octubre en plataformas: los estrenos de Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Habrá de todo en el universo del streaming en octubre. Se destaca la producción argentina “Lo dejamos acá”, con Ricardo Darín y Diego Peretti

El año sigue avanzando y octubre llega con estrenos en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Apple TV+ y Disney+ . Con el comienzo de la primavera, las plataformas renuevan sus catálogos con películas, series y documentales ideales para disfrutar en casa.

Entre las novedades más esperadas del mes se encuentra “Lo dejamos acá” , una producción argentina que marca el reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti . En el film, Darín interpreta a un psicoanalista que comienza a cuestionar sus métodos y cruzar ciertos límites con sus pacientes. Todo cambia cuando llega a su consultorio un escritor, interpretado por Peretti, que atraviesa un bloqueo creativo y altera una dinámica que parecía estar bajo control.

La plataforma también suma “Animales” , una película de acción y rescate con un elenco encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson. Y con grandes estrellas también llega “Al este del Edén” , una nueva película dramática creada por Zoe Kazan y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

Otro de los destacados es “Carrie” , la nueva apuesta de Prime Video. Se trata de una adaptación moderna de la clásica novela de Stephen King publicada en 1974.

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Disney +

-”Coven Academy". 2 de octubre

La nueva serie de Disney + "Coven Academy” combina magia, misterio, jóvenes brujas y brujos, y una amenaza oscura que pone a Nueva Orleans en peligro.

Ambientada en una academia secreta, la serie sigue a jóvenes brujas y brujos que aprenden a controlar una magia volátil. Cuando una fuerza oscura y vengativa pone la mira en estudiantes que podrían integrar la próxima generación del aquelarre, la escuela se convierte en una lucha por sobrevivir. La serie es obra de Tim Federle, creador de "High School Musical: El musical: La serie", quien vuelve a explorar las historias protagonizadas por jóvenes, esta vez en un mundo atravesado por la magia.

- ”VisionQuest”. 14 de octubre

"VisionQuest” es una serie protagonizada por Paul Bettany que continúa la historia vinculada a WandaVision y pone foco en Visión, que en esta entrega busca descubrir más sobre su identidad, su pasado y el propósito de su existencia.

Luego de ser reiniciado y de escapar de aquellos que pretendían usarlo como un arma, Visión ha estado viviendo oculto. Para encontrar un nuevo propósito, consulta a las personalidades de IA integradas en su programación, que incluyen a Viernes, Edith, Jarvis y el infame Ultrón. Su discreta existencia llega a su fin cuando una recompensa por su cabeza lo obliga a huir junto con Shepard, un joven misterioso que podría ser la reencarnación del hijo de Visión. Mientras intenta evadir su captura, Visión debe afrontar su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultrón y desentrañar el enigma que representa su joven compañero si quiere sobrevivir.

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-"Vampirina: un insti de miedo". Temporada 2. 7 de octubre

Disney+ también tiene una propuesta para los más chicos y adolescentes

Llega a Disney+ la segunda temporada de “Vampirina”, que en esta nueva entrega parte de Transilvania para estudiar en el extranjero y cumplir sus sueños musicales. Mantiene en secreto su identidad vampírica, pero obstáculos inesperados amenazan con volverla hacia las sombras.

-”Las Kardashian”. Temporada 8. 8 de octubre

Se estrena una nueva temporada de “The Kardashians”, el reality show que sigue de cerca la vida de una de las familias más mediáticas de Estados Unidos. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie revelan ante las cámaras la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías a la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una fascinantemente y honesta historia de amor y la vida en el centro de atención.

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Amazon Prime Video

-“Reina Roja”. Temporada 2. 2 de octubre

Adaptación de Loba Negra, segundo libro de la trilogía de Juan Gómez-Jurado, llega "Reina Roja". Lola Moreno sobrevive a un intento de asesinato de la mafia rusa y desaparece en Marbella. Antonia Scott y Jon Gutiérrez la buscan, pero todo cambia cuando entra en escena Loba Negra, una despiadada asesina a sueldo. Una carrera contrarreloj donde nada es lo que parece, mientras la relación entre Antonia y Jon evoluciona.

-“Prefieren la muerte”. Temporada 1. 2 octubre

Creada y dirigida por Sebastián Sariñana, "Prefiero la muerte" es una nueva serie que llega desde Mexico y mezcla terror y comedia. La historia sigue a Archie, un adolescente marginado de su colegio cuya vida da un giro cuando es mordido por un zombie. Junto a Cris, su mejor amiga gótica, y Brenda, su amor platónico, se embarca en una investigación para descubrir el origen de una amenaza que podría desatar un apocalipsis zombie en Mendoza, la pequeña ciudad donde viven. En su aventura contarán con la ayuda de la detective Sara Díaz, quien los ayudará a descubrir qué está sucediendo realmente en el pueblo.

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-”Carrie”. 7 de octubre

Llega a Prime Video una adaptación moderna en formato serie de la clásica novela “Carrie”, publicada por Stephen King en 1974. Tras la repentina y prematura muerte de su padre, Carrie debe enfrentarse al despiadado mundo de la escuela secundaria pública. Mientras atraviesa un caso de acoso que se vuelve viral en toda su comunidad y lidia con la presión y la crueldad de la era de las redes sociales, también descubre que posee misteriosos poderes de telequinesis que comienzan a despertar durante la adolescencia.

-”La lista terminal”. Temporada 2. 21 de octubre

Basada en la novela "True Believer", la segunda temporada de “La lista terminal” muestra a James Reece en busca de un nuevo propósito después de completar su lista. La CIA lo acorrala y Reece debe limpiar su nombre deteniendo a un grupo terrorista que convirtió a uno de sus aliados en uno de los suyos. En este thriller de espionaje, Reece descubrirá una conspiración que se extiende desde Moscú hasta Langley y que también alcanza la historia de su propia familia.

-”El amor de tu vida”. 14 de octubre

Rachel Morrison dirige “El amor de tu vida”, una historia de amor protagonizada por Margaret Qualley y Gabriel Basso. Maya tiene un encuentro fortuito con Charlie que da inicio a un gran romance y a un futuro que supera todas sus expectativas. Pero cuando ese futuro se desvanece, Maya se ve arrastrada hacia una nueva vida que la obligará a descubrir quién es, qué quiere y cómo volver a amar.

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-“Masterplan”. 16 de octubre

Con Stanley Tucci, Simona Tabasco y Victor Belmondo como protagonistas, Prime Video estrena "Masgterplan", una película original que sigue a un legendario ladrón que decide llevar adelante un ambicioso plan: robar la Mona Lisa. Para lograrlo, recluta a dos jóvenes especialistas que lo ayudarán a concretar el golpe. Una es Chiara, experta en ciberdelincuencia, y Jay, un especialista en explosivos. Sin embargo, la trama del film da un giro cuándo el hombre les confiesa a ambos que son hermanos, y que él es su padre. La familia deberá aprender a trabajar en equipo mientras llevan a cabo el golpe del siglo.

HBO Max

-”Kill Jackie”. 2 de octubre

"Kill Jackie" es una serie de suspenso protagonizada por la actriz ganadora de un Óscar, un Bafta y un premio Tony, Catherine Zeta-Jones. Con ocho episodios, está basada en la aclamada novela "El precio que pagas". Jackie Price (Zeta-Jones) lleva veinte años viviendo una vida de lujo: viaja por todo el mundo, vende obras de arte y, sobre todo, intenta mantener el anonimato después de escapar de un pasado peligroso como traficante internacional de drogas.

Pero justo cuando su vida comienza a resultarle un poco aburrida, todo cambia de manera repentina y letal al descubrir que "Los Siete Demonios", un grupo formado por los sicarios más temibles del mundo, ha sido contratado para matarla. Suponiendo que alguien de su pasado está detrás de todo ello, Jackie da rienda suelta a sus viejos instintos y se embarca en un plan descabellado y peligroso: acabar con "Los Siete Demonios" uno a uno antes de que la maten. Sin embargo, pronto se da cuenta de que sus propios demonios son mucho más aterradores que los despiadados asesinos que la persiguen y sus secretos ocultos la llevan más cerca de casa con consecuencias sorprendentes.

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-”Estado de furia”. Temporada 2. 9 de octubre

Estrenada en julio de 2025, “Estado de furia” se convirtió en la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, únicamente por detrás de "La Casa del Dragón" y "The Last of Us". Ahora llega la segunda temporada de esta serie original de HBO. En las nuevas historias conoceremos a distintas mujeres atrapadas en un sistema en el que prácticamente todo puede convertirse en un espectáculo lucrativo. Cada una deberá enfrentarse a situaciones extremas con la única arma que les queda: la furia.

-”Guerra”. 1 de octubre

Llega a HBO Max “Guerra”, una nueva serie de drama legal en formato antológico, creada por George Kay y protagonizada por Dominic West y Sienna Miller.

Ambientada en el exclusivo e implacable universo legal de Londres, la primera temporada de “Guerra” sigue el enfrentamiento entre dos de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad: Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne. Las dos firmas entran en guerra al asumir el caso de divorcio del siglo: la escandalosa separación entre el magnate de la tecnología Morgan Henderson, interpretado por Dominic West (The Wire, The Crown), y su esposa, la reconocida estrella internacional de cine Carla Duval, interpretada por Sienna Miller (Anatomy of a Scandal, American Sniper).

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Netflix

-“Al este del Edén”. 1 de octubre

Llega a Netflix “Al este del Edén”, una nueva película dramática creada por Zoe Kazan y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist. Ambientada a comienzos del siglo XX, la historia sigue a una mujer fuerte e independiente cuya llegada abre una brecha entre dos hermanos y marca el comienzo de una saga familiar que se extenderá a lo largo de la siguiente generación.

-"Las cartas de la vida". 2 de octubre

Protagonizada por Naomi Baker, Jay Reeves y Tamberla Perry, "Las cartas de la vida" es una película dramática que cuenta la historia de una madre soltera y un recluso que, a través de emotivas cartas, construyen un vínculo inesperado. Su relación dará paso a una historia de redención, esperanza y un amor improbable.

-"Machos de verdad”. Temporada 2. 7 de octubre

"Machos de verdad" es otra propuesta que llega, con nuevos capítulos, a la plataforma de la N roja. Cuatro viejos amigos, Massimo, Mattia, Luigi y Riccardo, hacen malabares entre relaciones, carreras e intereses amorosos en un mundo donde ser hombre ya no es tan fácil.

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-”El círculo”. 7 de octubre

En "El círculo", cuatro amigos de toda la vida quedan atrapados en una red de chantajes cuando un video filtrado amenaza con revelar secretos que podrían destruir su amistad. Esta serieestá protagonizada por Michel Brown, Zuria Vega y Raúl Briones, la película fue creada por Alejandro Lozano.

-”Animales”. 9 de octubre

Con un elenco de lujo encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, llega a Netflix "Animales", film que sigue a un candidato a alcalde y a su esposa cuando su hijo es secuestrado. Desesperados por reunir el dinero necesario para pagar el rescate, ambos deberán tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

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-"Lo dejamos acá". 16 de octubre

Una de las producciones más esperadas de Netflix es “Lo dejamos acá”, una película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que se estrenará globalmente, luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que comienza a cuestionar sus propios métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar bajo control hasta que llega a su consultorio un escritor, interpretado por Peretti, atravesado por un bloqueo creativo que comienza a alterar una dinámica que parecía estable.

-“Lupin”. Parte 4. 23 de octubre

Llega la cuarta entrega de “Lupin”, la exitosa serie inspirada en las aventuras de Arsène Lupin. En esta nueva temporada, el caballeroso ladrón Assane Diop continúa enfrentándose a nuevos desafíos mientras busca hacer justicia por las injusticias que sufrió su padre a manos de una poderosa familia adinerada.

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Apple TV

-“Matchbox”. 9 de octubre

Llega “Matchbox”, una película de acción y comedia protagonizada por John Cena, inspirada en los emblemáticos juguetes de Mattel. La historia sigue a un grupo de amigos de la infancia cuyas vidas dan un giro inesperado cuando Sean (John Cena), el líder de la pandilla y ahora agente secreto de la CIA, regresa a su pequeña ciudad después de una larga ausencia. Sin darse cuenta, el grupo terminará envuelto en una frenética persecución internacional para salvar el mundo.

-“Tenzing”. 14 de octubre

Basada en una extraordinaria historia real, en "Tenzing" un hombre se embarca en una arriesgada expedición para, contra todo pronóstico, intentar cumplir el sueño de ser el primero en alcanzar la cima del Everest.

- "Buscando a Wanda". Temporada 2. 21 de octubre

"Buscando a Wanda", la primera serie en alemán de Apple, es una comedia negra en torno a Dedo y Carlotta Klatt, desesperados por localizar a su hija de 17 años llamada Wanda, que desapareció hace meses sin dejar rastro. Como la policía no la encuentra, la familia toma cartas en el asunto y consigue dispositivos de vigilancia con la ayuda de su hijo Ole, un experto en tecnología. Disfrazados como empleados de la compañía eléctrica, llenan de micrófonos el barrio y luego media ciudad y descubren que, a puerta cerrada, ninguno de sus vecinos es quien aparenta.

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MUBI

-”ADOLESCENCIA, SEXO Y MUERTE EN CAMPAMENTO MIASMA”. 2 de octubre

Una joven y entusiasta directora debe resucitar la franquicia de Campamento Miasma tras años de secuelas mediocres. Pero cuando visita a la protagonista de la película original, una actriz recluida y envuelta en misterio, ambas se sumergen en un mundo empapado de sangre, deseo, miedo y delirio.