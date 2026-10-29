Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 29 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
>> Leer más: Octubre en plataformas: los estrenos de Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+
Bajo la dirección de Georgia Oakley, llega una nueva adaptación de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento, de la mano de Focus Features y Working Title.
Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, esta historia encantadora que explora el amor, los lazos familiares y el vínculo entre dos hermanas.
El elenco se completa con Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach y Fiona Shaw.
Una nueva película de terror desembarca en los cines de Rosario, bajo la dirección de Daniel Stamm y con las actuaciones de Carla Gugino, Lou Taylor Pucci y Katharine Isabelle.
Tras la muerte de su madre, Ellen se muda a un pequeño pueblo y recibe a su primo Winthrop, un veterano de guerra con un pasado oscuro. Cuando comienzan a suceder hechos extraños y el pueblo sospecha de él, Ellen deberá descubrir qué se esconde realmente detrás de Winthrop.
>> Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Para los más chicos y para disfrutar en familia, llega la película de animación "El bosque salvaje: Wildwood".
Cuando su hermanito es raptado por una bandada de cuervos, Prue McKeel se embarca en una desesperada misión de rescate. Junto a su torpe, pero leal compañero de clase, Curtis Mehlberg, se adentrará en un mundo extraordinario habitado por animales parlantes, bandidos y poderosos personajes impulsados por el dolor y la ambición. En medio de un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue descubrirá una fortaleza y una determinación que desconocía. Para salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, deberá enfrentar sus mayores miedos y arriesgarlo todo.
>> Leer más: Netflix estrenó el documental sobre Matthew Perry, actor de "Friends"
Rhys Frake-Waterfield es el director que convirtió la nostalgia de los cuentos infantiles en una pesadilla sangrienta. Después de transformar a personajes tan entrañables como Winnie the Pooh y Bambi en protagonistas de historias de terror, ahora redobla la apuesta con una versión macabra de Pinocho, que ya llegó a los cines de Rosario.
En "Pinocho sin cuerdas", Geppetto le presenta a su nieto James un muñeco mágico llamado Pinocho, con quien rápidamente entabla una amistad. Sin embargo, sin ser consciente de la ingenuidad de Pinocho, James lo introduce en el mundo, lo que provoca que el muñeco emprenda una cruzada para eliminar todo lo malo.
Un virus mortal se propaga rápidamente por Corea del Sur, transformando a la población en criaturas violentas e imparables. En un tren de alta velocidad que viaja de Seúl a Busan, un grupo de pasajeros deberá luchar por sobrevivir mientras el contagio avanza vagón tras vagón. En un espacio cerrado y sin escapatoria, la humanidad será puesta al límite.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 29 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
>> Leer más: Netflix sumó una película de hace 10 años con Ben Affleck y Anna Kendrick
"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
>>Leer más: Denzel Washington brilla en Netflix con una película de acción y suspenso
>> Leer más: Suspenso, misterio y terror: tres películas que no podés perderte en Netflix
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
CTERA lanzó la medida de fuerza luego del asesinato de Nancy Godoy, una maestra correntina que había desaparecido semanas atrás