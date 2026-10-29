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Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 29 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

29 de octubre 2026 · 07:05hs
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La nueva versión de Sensatez y sentimiento forma parte de la cartelera de cines de Rosario

La nueva versión de "Sensatez y sentimiento" forma parte de la cartelera de cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

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Los estrenos del jueves 29 de octubre

-“Sensatez y sentimiento”. Gran Bretaña, 132 minutos

Bajo la dirección de Georgia Oakley, llega una nueva adaptación de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento, de la mano de Focus Features y Working Title.

Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, esta historia encantadora que explora el amor, los lazos familiares y el vínculo entre dos hermanas.

El elenco se completa con Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach y Fiona Shaw.

-“La caja del demonio”. Estados Unidos, 96 minutos

Una nueva película de terror desembarca en los cines de Rosario, bajo la dirección de Daniel Stamm y con las actuaciones de Carla Gugino, Lou Taylor Pucci y Katharine Isabelle.

Tras la muerte de su madre, Ellen se muda a un pequeño pueblo y recibe a su primo Winthrop, un veterano de guerra con un pasado oscuro. Cuando comienzan a suceder hechos extraños y el pueblo sospecha de él, Ellen deberá descubrir qué se esconde realmente detrás de Winthrop.

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-“El bosque salvaje: Wildwood”. Estados Unidos, 130 minutos

Para los más chicos y para disfrutar en familia, llega la película de animación "El bosque salvaje: Wildwood".

Cuando su hermanito es raptado por una bandada de cuervos, Prue McKeel se embarca en una desesperada misión de rescate. Junto a su torpe, pero leal compañero de clase, Curtis Mehlberg, se adentrará en un mundo extraordinario habitado por animales parlantes, bandidos y poderosos personajes impulsados por el dolor y la ambición. En medio de un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue descubrirá una fortaleza y una determinación que desconocía. Para salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, deberá enfrentar sus mayores miedos y arriesgarlo todo.

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-“Pinocho sin cuerdas”. Gran Bretaña, 82 minutos

Rhys Frake-Waterfield es el director que convirtió la nostalgia de los cuentos infantiles en una pesadilla sangrienta. Después de transformar a personajes tan entrañables como Winnie the Pooh y Bambi en protagonistas de historias de terror, ahora redobla la apuesta con una versión macabra de Pinocho, que ya llegó a los cines de Rosario.

En "Pinocho sin cuerdas", Geppetto le presenta a su nieto James un muñeco mágico llamado Pinocho, con quien rápidamente entabla una amistad. Sin embargo, sin ser consciente de la ingenuidad de Pinocho, James lo introduce en el mundo, lo que provoca que el muñeco emprenda una cruzada para eliminar todo lo malo.

-"Estación Zombie". Corea, 118 minutos

Un virus mortal se propaga rápidamente por Corea del Sur, transformando a la población en criaturas violentas e imparables. En un tren de alta velocidad que viaja de Seúl a Busan, un grupo de pasajeros deberá luchar por sobrevivir mientras el contagio avanza vagón tras vagón. En un espacio cerrado y sin escapatoria, la humanidad será puesta al límite.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 29 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • "¿Querés ser mi hijo?" (comedia): Lucía es una mujer conformista de 42 años que descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Decidida a conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía miente en su entrevista laboral y asegura ser una mujer de familia, con un hijo de 22 años. Pero la última prueba para ser contratada es participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, Lucía le propone un trato a Javier, su vecino: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno imagina es que, entre tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan.
  • "Clayface" (suspenso): La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva.
  • "Los otros" (suspenso): Grace es una mujer religiosa que vive en una casa antigua mantenida en penumbra porque sus dos hijos, Anne y Nicholas, padecen una extraña sensibilidad a la luz. Cuando la familia empieza a sospechar que la casa está embrujada, Grace lucha por proteger a sus hijos a toda costa frente a sucesos extraños y visiones inquietantes.
  • "La caída de la ballena" (suspenso): Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar.
  • “La casa” (suspenso, drama): La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.
  • “Madre siniestra”: Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.
  • "Cars": Una de las películas de aventuras más entrañables de los últimos tiempos vuelve a las salas de cine a festejar sus 20 años. Dirigida por John Lasseter y producida por Disney, la película cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman.
  • "Verity: la sombra de un engaño" (Suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.

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  • “Digger” (Comedia): Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.
  • "El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.
  • "La isla olvidada" (Aventuras): La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

  • "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

  • "Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

>>Leer más: Denzel Washington brilla en Netflix con una película de acción y suspenso

  • "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

>> Leer más: Suspenso, misterio y terror: tres películas que no podés perderte en Netflix

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Cinépolis
  • 2x1 en Cinemark Hoyts

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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