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Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Un fallo judicial declaró inadmisible una medida que frenaba el Parque Acuático. El conducto pluvial Piaggio en La Florida ya alcanzó el 70%

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

28 de octubre 2026 · 06:10hs
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El Parque Acuático promete ser el mayor atractivo en la reconversión de Costa Norte

El Parque Acuático promete ser el mayor atractivo en la reconversión de Costa Norte, dentro de la zona de rambla Catalunya

Despejado el frente con un fallo judicial que declaró inadmisible el amparo que buscaba frenar las obras, las autoridades municipales confirmaron que el Parque Acuático incluido en el proyecto de Costa Norte en rambla Catalunya estará listo a fin de año. Por lo pronto, un informe oficial constató que la ejecución del conducto pluvial Piaggio (que llevará las descargas hasta el canal de navegación del Paraná) está en un 70 por ciento de ejecución, mientras que las nuevas veredas y los canteros están entre un 50 y 90 por ciento de avance.

El Palacio de los Leones festejó la resolución la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en la que se rechaza una medida cautelar interpuesta por el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde y declara inadmisible el amparo presentado en la Justicia.

>>Leer más: El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

La Cámara respaldó el argumento que la Municipalidad sostuvo desde el inicio: las diferencias políticas deben resolverse en el Concejo Municipal y no trasladarse a los tribunales. De esta manera, se desestimó la paralización de las obras resolviendo la cautelar y la cuestión de fondo.

Inicialmente, los concejales de Ciudad Futura habían solicitado la paralización de todo el proyecto, pero luego se planteó un freno solo para el Parque Acuático. "Esa precisión no fue acompañada por una reformulación del objeto de la cautelar”, argumentaron los magistrados. Además, el fallo también contradijo el dictamen de la Procuración de Segunda Instancia, que había recomendado admitir el recurso de Monteverde. La Cámara recordó que esa opinión no era vinculante y declaró inadmisible la demanda.

Uno de los puntos centrales del fallo es la legitimación de los concejales para impulsar el reclamo jurídico. La mayoría consideró que no habían acreditado legitimación suficiente para promover el amparo por su condición de integrantes del Concejo Municipal. En ese sentido, entendió que los argumentos vinculados con sus atribuciones no alcanzaban para justificar la intervención judicial en los términos planteados.

>>Leer más: La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

“El ámbito para discutir legítimamente sobre cuestiones que hacen a la política de la ciudad es el Concejo, pero eso no significa que, agotada o resuelta esa instancia, se puedan usar los tribunales como un ámbito para resolver cualquier controversia”, consideró el secretario de gobierno municipal, Sebastián Chale.

Rumbo a diciembre

Sobre el avance de los trabajos, Chale volvió a confirmar la habilitación del Parque Acuático para fin de año. "Más allá del tiempo y del clima, vamos a terminarlo como queremos para este verano, antes de las fiestas”, afirmó. Chale reconoció que las lluvias generaron demoras y estimó que el trámite judicial también incidió en el inicio de las tareas: Tuvimos un mes de demora producto de estas idas y vueltas en lo judicial en el inicio de todo este proceso, pero hoy estamos a muy buen ritmo”.

Entre los trabajos en marcha, destacó la reconstrucción del conducto Piaggio, una tarea que requiere atención especial ante la crecida del río Paraná. Además, mencionó los avances en la recuperación de la parte peatonal, los canteros que separaban la playa de la vereda y el sector donde se instalará el parque. El proyecto incluye también intervenciones hidráulicas, defensas y paseos públicos. El municipio apunta a habilitar el espacio para su uso durante la temporada de verano, aunque algunas tareas complementarias podrían prolongarse a lo largo del verano como el sector de bares y gastronomía ubicados en paralelo al ingreso de La Florida.

>>Leer más: Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Informe de avance

La nueva Costa Norte tuvo en las últimas horas un informe de avance de obras al que accedió La Capital. La empresa adjudicataria fue la UTE conformada por las empresas Obring y Depaoli & Trosce, por un monto superior a los 13.700 millones de pesos. El plan representa la colocación de 10 mil metros cuadrados de nuevas veredas con intertrabado desde Puccio hasta Ricardo Núñez (al filo del balneario La Florida), 3 mil metros cuadrados de canteros verdes en forma lineal y renovación de los baños públicos.

El parque Acuático a la altura de la bajada Gallo tomará 2.600 metros cuadrados con toboganes con altura inferior al espigón de ingreso a La Florida, una plaza adaptable durante el invierno que permitirá mantener un sector del parque abierto todo el año, vestuarios, nuevo ingreso y un nuevo bar.

La obra hidráulica más compleja y trascendente será la reparación del conducto Piaggio, actualmente roto en su desembocadura y sin estación elevadora que permita tratar los residuos cloacales. Ya se construyó un nuevo conducto pluvial en Carrasco entre Vieytes y Punta Lara. En cuanto a la reconstrucción del conducto Piaggio, contempla 6.400 metros de longitud y beneficia a 24.000 habitantes. Son 320 metros, con 20 pilotes. Se hicieron ya ocho pilotes (de los 10 de la zona seca) con sus cuatro cabezales (estructura de unión entre pilotes) y restan ejecutar 10 pilotes más sobre el río. El estado de avance es de un 70 por ciento.

    Se trasladará el muelle de taxis lanchas hacia el estacionamiento norte. Se mejorarán las dos bajadas de kayaks, se extenderá el carril de nado; se sumará el Mercado del Norte, un proyecto que contempla la mejora de las condiciones y el reordenamiento de los actuales puestos que se encuentran sobre el estacionamiento.

    Las veredas de intertrabados comenzaron el 14 de septiembre desde Puccio con la demolición de veredas y contrapisos. Actualmente se está ejecutando el tramo de Carrasco entre Puccio y Perdriel con un avance del 50 por ciento. Se hicieron 200 metros lineales de bancos y 60 metros lineales de relleno de cantero con un 90 por ciento de avance de obra. Ya se demolieron los bares Paradiso y Mordisco, ganando más de 1.500 metros cuadrados a la playa, y posteriormente, se ejecutarán escaleras y rampas de hormigón que van a reemplazar las existentes.

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