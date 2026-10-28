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El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, señaló que el gobierno "endeudó a la obras social y transfirió gran cantidad de afiliados a una prepaga"

28 de octubre 2026 · 14:31hs
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Una de las protestas que se realizó frente a la obra social de las Fuerzas Armadas en Rosario

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Una de las protestas que se realizó frente a la obra social de las Fuerzas Armadas en Rosario

El gobierno nacional ordenó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa). La novedad fue anunciada este miércoles a través del Boletín Oficial, pero aún no se sabe a ciencia cierta qué sucederá con los empleados del organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación.

La sede Rosario de Iosfa tiene en este momento 60 trabajadores, contando el servicio de farmacia, el centro de auditoría y la delegación. En la ciudad de Santa Fe, en tanto, tiene un plantel de 25 empleados en total.

Ante la noticia de la disolución de la obra social, mañana jueves trabajadores de distintas delegaciones del Iosfa se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Defensa en Buenos Aires. "Queremos que el ministro se apiade de los trabajadores y sus familias, porque no somos los culpables de esta situación", afirmó hoy Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa.

Con cuántos trabajadores quedará Iosfa

En declaraciones a LT8, Alejandro Sortino, expresó que tras conocerse la novedad de la liquidación de la obra social "los trabajadores están muy tristes". Confió: "En mi caso llevo 37 años en la obra social y así la mayoría de los compañeros. Ahora van a hacer una sangría con los trabajadores, porque creen que despedir o dar de baja contratos significará un ahorro para sacar a adelante a la institución, algo en lo que no creemos".

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"Cuando ingresó en 2023, este gobierno nacional vació al Iosfa y ahora nos hace responsables a los trabajadores. Ahora, ellos prevén continuar con la nueva Osfa con mil trabajadores a nivel nacional, nada más. Hasta ahora somos 2.500 en todo el país, es decir van a quedar menos de la mitad", subrayó Sortino.

El delegado de ATE definió el momento actual de los trabajadores como "agónico". Amplió: "Estamos viendo cómo llegan resoluciones que un día ordenan cerrar farmacias. Otro día orden cerrar los centros de auditoría y así sucesivamente. Es todo tan agónico que la gente está muy mal".

"A la gente de planta permanente la van a pasar al ámbito del Ministerio de Defensa. Vamos a estar un tiempo ahí hasta ver una reubicación o baja. Pero hay muchos contratados y de otros ámbitos de la obra social que también serán alcanzados por los despidos", destacó Sortino.

Dividir a las Fuerzas Armadas con prepaga

El gremialista aseguró que la planta de trabajadores "no estaba sobredimensionada. Cuando asumió Milei, en el Iosfa estaban las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. "El gobierno empezó a tomar deuda que hoy está entre los 400 mil y 500 mil millones de pesos. Eso hace difícil sostener cualquier proyecto.

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El plantel de trabajadores era el necesario, pero la ministra (de Seguridad) Alejandra Monteoliva, de manera demagógica toma la decisión de otorgarle a Prefectura y Gendarmería la prepaga privada Medicus, creando otra estructura, generar una división, y del otro lado dejó del otro lado dejó al Ejército, la Armada y Fuerza Aérea".

"Quieren cerrar las delegaciones con atención al público y centralizar todo en Buenos Aires como una prepaga. Las historias de vida que tenemos con los afiliados las quieren sacar de un día para el otro. Lo mismo pasa con las farmacias y centros de auditorías. Hemos ahorrado millones de pesos con los controles. Creemos que la solución no es despedir, sino gestionar mejor. No hay que tratar a la obra social como una prepaga. Cuando el gobierno asumió, el balance del directorio daba superávit. Es mentira que había déficit. Esa lógica no va".

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