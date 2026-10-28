La Capital | Policiales | Barra

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Sergio “Bebe” Di Vanni acordó en un abreviado la pena a 7 años y medio de cárcel por las intimidaciones y otros delitos en el marco de una asociación ilícita

28 de octubre 2026 · 14:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central.

La condena a Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni, integrante de una facción de la barra brava de Newell’s, sumó un nuevo capítulo a la investigación por las amenazas a la familia de Ángel Di María en marzo de 2024, cuando el futbolista todavía no había concretado su regreso a Rosario Central. El acusado recibió una pena de 7 años y 6 meses de prisión en un juicio abreviado homologado este miércoles en el Centro de Justicia Penal.

El acuerdo fue celebrado entre la defensa y la fiscal Paula Barros, y homologado por la jueza Paula Álvarez. La condena contempla su participación en las dos amenazas dirigidas a los familiares del campeón del mundo, pero también otros delitos: integrar una asociación ilícita vinculada a la barra rojinegra y participar en un ataque a tiros ocurrido meses después en la zona sur de Rosario.

Las intimidaciones ocurrieron en un momento en que crecía la posibilidad de que Di María regresara al club del que surgió, pero el trasfondo estuvo vinculado a una disputa entre facciones de la propia barra brava de Newell's. Los episodios incluyeron disparos frente al country donde vivían los padres del jugador, en Funes, y la entrega de un paquete con una cabeza de cerdo y una bala en el edificio donde funciona la inmobiliaria de su hermana, en el centro de Rosario.

>> Leer más: Amenazas a Di María: dos barras de Newell's, acusados de mandarle una cabeza de chancho con una bala

Amenazas a Di María

El primero de los ataques ocurrió durante la madrugada del 25 de marzo de 2024, cuando ocupantes de un Renault Megane gris efectuaron disparos en las inmediaciones del country Funes Hills Miraflores y dejaron una nota dirigida a la familia del futbolista. El mensaje advertía que Di María no debía regresar a Rosario y amenazaba con matar a uno de sus familiares si lo hacía. La intimidación se produjo en medio de la expectativa por su posible vuelta a Central.

Ese mismo día, en el edificio de calle Santa Fe al 1700 donde funciona la inmobiliaria de la hermana del jugador, dejaron una caja con una cabeza de cerdo, una bala incrustada y otro mensaje intimidatorio. La investigación vinculó ambos episodios y estableció que Di Vanni había redactado los textos amenazantes encontrados en las dos escenas.

>> Leer más: Video: así fue la balacera a una estación de servicio donde dejaron el mensaje para Di Maria

La hipótesis de la Fiscalía apuntó a una maniobra que excedía la intimidación contra la familia del futbolista: buscaba frustrar su llegada a Rosario Central y, al mismo tiempo, favorecer los intereses de una facción que disputaba el control de la barra de Newell’s. La exposición pública del caso y la repercusión que tuvieron los mensajes fueron comentados entre los involucrados en el hecho, quienes esperaban ganar respaldo para apoderarse del paravalanchas leproso.

Un plan de la barra

La causa también tuvo como protagonistas a Alejandro “Rengo” Ficcadenti, señalado como uno de los instigadores del plan, y a quienes ejecutaron materialmente las intimidaciones. En la investigación se identificó a Pablo Ezequiel Acotto y Sara Belén Gutiérrez como participantes del ataque frente al country de Funes. Según la acusación, ambos actuaron por encargo y recibieron cuatro millones de pesos por concretar la amenaza.

>> Leer más: La barra de Newell's y una interna por la jefatura en la que todos los referentes quedaron presos

En julio de 2026, Gutiérrez recibió una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva mediante un procedimiento abreviado por su participación en las intimidaciones. La resolución fue uno de los antecedentes judiciales de la causa antes de la pena impuesta ahora a Di Vanni, que incorpora también su responsabilidad en otros hechos delictivos.

La nueva sentencia, de siete años y seis meses de prisión, incluye además la participación de Di Vanni en la asociación ilícita que operaba alrededor de la barra brava de Newell’s. En ese marco le adjudicaron un ataque a tiros ocurrido el 24 de julio de 2024 en Coulin al 2000, donde un hombre sufrió una herida en una pierna.

Noticias relacionadas
Una discusión, golpes y piedrazos, la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste.

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

La policía, durante los allanamientos realizados en junio en Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

La droga secuestrada en el procedimiento realizado en zona sudoeste. Un adolescnte llevaba envoltorios escondidos en la ropa interior

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años.

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Lo último

El 43,5% de los empresarios pyme advierte que corre riesgo de desaparecer

El 43,5% de los empresarios pyme advierte que corre riesgo de desaparecer

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Sergio “Bebe” Di Vanni acordó en un abreviado la pena a 7 años y medio de cárcel por las intimidaciones y otros delitos en el marco de una asociación ilícita

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución
Política

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
Policiales

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Ovación
La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Newells venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

Newell's venció a Independiente del Valle y enfrentará a otro europeo en la Messi Cup

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Policiales
Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

La Ciudad
El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario
La ciudad

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

Rosario se prepara para Colectividades: ya montan las carpas en el Parque a la Bandera

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano
Información General

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil
Política

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones
La Región

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño
La Ciudad

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo
Política

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde