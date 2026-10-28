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El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?

El Senado oficializó la recepción de los mensajes presidenciales que proponen magistrados de Garantías las sedes judiciales de San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela

28 de octubre 2026 · 11:39hs
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Nuevos jueces federales en Santa Fe

Marcelo Bustamante / La Capital

Nuevos jueces federales en Santa Fe

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó ante el Senado de la Nación el ingreso de un conjunto de pliegos destinados a cubrir vacantes en la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Rosario está entre las sedes a ocupar por los nuevos jueces federales propuestos.

A través de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara Alta, se comunicó oficialmente la recepción de los mensajes emitidos por el Poder Ejecutivo, mediante los cuales se solicita el acuerdo constitucional requerido para proceder a la designación de los magistrados.

Las postulaciones corresponden a juzgados federales de garantías, es decir que controlan la legalidad del proceso, con asiento en distintas sedes estratégicas del territorio santafesino. Cada uno de los expedientes remitidos por el Ejecutivo precisa el profesional propuesto y el juzgado específico al que ha sido destinado, dando inicio formal al trámite legislativo correspondiente.

Jueces federales a Santa Fe

Las propuestas ingresadas al Senado abarcan las siguientes designaciones y sedes judiciales en la provincia de Santa Fe:

Rosario: Mediante el mensaje N° 250/26 (Expediente PE-269/26), se propuso al Dr. Franco Mariano Carbone para ocupar el cargo de juez penal federal del juzgado federal de garantías con sede en la ciudad de Rosario. Carbone es fiscal que actualmente encabeza la Unidad Especializada en Microtráfico de drogas dentro del fuero provincial.

San Lorenzo: A través del mensaje N° 243/26 (Expediente PE-262/26), el Poder Ejecutivo solicitó el acuerdo parlamentario para nombrar al Dr. Emiliano Pedro Méndez Ortiz como juez penal federal del juzgado federal de garantías con asiento en la ciudad de San Lorenzo.

La titular del MPA, María Cecilia Vranicich, el fiscal y candidato a juez Franco Carbone, y el gobernador Maximiliano Pullaro

La titular del MPA, María Cecilia Vranicich, el fiscal y candidato a juez Franco Carbone, y el gobernador Maximiliano Pullaro

No es un nombre más, sino que se se trata del subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, es decir, directamente de del ministro Juan Bautista Mahiques. Por eso irá a uno de las sillas más complejas ya que San Lorenzo está en el nodo exportador, con potenciales causas de narcotráfico, contrabando, delitos económicos, etc.

Santa Fe Capital: Conforme al mensaje N° 258/26 (Expediente PE-284/26), el Ejecutivo postuló a la Dra. Vanesa Natalia Druetta como jueza penal federal del juzgado federal de garantías en la ciudad capital provincial. Actualmente se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario, efectiva.

Venado Tuerto: Mediante el mensaje N° 262/26 (Expediente PE-288/26), se requirió el acuerdo para la designación del Dr. Mariano Javier Camblong como juez penal federal del juzgado federal de garantías en la ciudad de Venado Tuerto. Hoy es fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF CABA).

Rafaela: A través del mensaje N° 273/26 (Expediente PE-304/26), el Poder Ejecutivo propuso al Dr. Guido Yercovich para desempeñarse como juez penal federal del juzgado federal de garantías con asiento en Rafaela. Hoy es secretario de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, contratado.

Vale recordar que hace dos meses el Senado de la Nación aprobó la designación de un nuevo juez federal en Rosario. El actual magistrado provincial Florentino Malaponte figuraba en una lista de 67 pliegos convalidados a partir de una votación unánime, salvo por uno de los funcionarios propuestos para la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a reorganizar el sistema después de la renuncia de Marcelo Bailaque, imputado por corrupción, y la suspensión de Gastón Salmain, también investigado por delitos de ese tipo.

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