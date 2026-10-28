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Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

Como parte del esquema de alerta, VNA inició la movilización de nuevas dragas desde distintos puntos del mundo. El contexto implicó actuar con rapidez

28 de octubre 2026 · 12:02hs
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VNA inició la movilización a la Hidrovía de nuevas unidades desde distintos puntos del mundo. 

VNA inició la movilización a la Hidrovía de nuevas unidades desde distintos puntos del mundo. 

Ante el incremento de los niveles de agua y los caudales del río Paraná registrado desde mediados de octubre, y en un contexto de creciente atención sobre la evolución del fenómeno climático El Niño, Vía Navegable Argentina (VNA) puso en marcha, en el corto plazo, un plan de contingencia destinado a fortalecer su capacidad operativa y anticiparse a posibles alteraciones en las condiciones de navegación de la Vía Navegable Troncal.

El contexto hidrológico extraordinario que actualmente se registra en la cuenca del Paraná plantea distintos desafíos para la navegación. Durante las crecidas, el aumento de las corrientes y el arrastre de vegetación pueden afectar los sistemas de señalización, sometidos a importantes esfuerzos.

Además, el posterior descenso de las aguas puede provocar una acumulación significativa de sedimentos, especialmente en sectores estratégicos como el Canal Emilio Mitre, reduciendo las profundidades disponibles para la navegación. Es por eso que se activó el plan.

“Estamos frente a un desafío que excede los escenarios originalmente contemplados en la concesión. Nuestra experiencia y capacidad operativa nos permitieron actuar con rapidez, activar un plan de contingencia y poner en marcha, en muy poco tiempo, la movilización de equipos desde distintos puntos del mundo. Esta capacidad de anticipación y respuesta refleja nuestro compromiso con la seguridad y la continuidad de la navegación en una vía tan estratégica para el desarrollo del país”, señaló Tom Van Slambrouck, Gerente General de VNA.

Más dragas para la hidrovía de la concesionaria VNA

Más dragas para la hidrovía de la concesionaria VNA

Refuerzo de la flota

Actualmente, VNA cuenta con cinco dragas desplegadas en la vía navegable: cuatro dragas de succión por arrastre —Pinta, Nina, Taccola y De Bougainville— y una draga de inyección de agua, Giovanni Venturi.

Como parte de esta estrategia, VNA inició la movilización de nuevas unidades desde distintos puntos del mundo. La draga de succión por arrastre Francisco di Giorgio se encuentra navegando desde Singapur, con llegada prevista para fines de noviembre, mientras que la draga de corte Ibn Battuta está siendo preparada en Croacia para incorporarse a mediados de diciembre.

Asimismo, dentro del operativo de refuerzo de la flota previsto para comienzos de enero de 2027, se contempla la incorporación de la draga de succión por arrastre Alvar Nuñez Cabeça de Vaca y/o Diogo Cão, de acuerdo con las necesidades operativas y la evolución de las condiciones hidrológicas.

La incorporación de estos equipos permitirá ampliar las tareas de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, atender las necesidades de dragado y preparar las cuencas de sedimentación en el área del Canal Emilio Mitre, contribuyendo a preservar las profundidades necesarias para la navegación.

Con una estrategia basada en la anticipación ante escenarios de riesgo, la planificación y la capacidad de respuesta, VNA reafirma su compromiso con la seguridad, la eficiencia y la continuidad operativa de una infraestructura estratégica para la conectividad y la competitividad de la Argentina.

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