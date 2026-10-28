El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El Instituto Nacional del Agua anticipa que el río alcanzará los 4,24 metros el 10 de noviembre. La crecida también se sentirá en la capital provincial, mientras que en el norte santafesino los niveles siguen por encima de las marcas de alerta y evacuación.

El río Paraná continuará creciendo frente a Rosario durante los próximos días y podría subir casi medio metro en menos de dos semanas . Según el último pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA), el nivel del río, que este miércoles se ubicaba en 3,75 metros , llegará a los 4,12 metros el 3 de noviembre y alcanzará los 4,24 metros el 10 de noviembre . La proyección confirma que la onda de crecida seguirá avanzando hacia el sur de la provincia de Santa Fe, aunque por el momento las alturas previstas se mantienen por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para la ciudad.

El nuevo informe hidrométrico del INA muestra que la evolución del Paraná será diferente según el tramo de la provincia. Mientras en Reconquista se anticipa una leve disminución de la altura del río, tanto en Santa Fe como en Rosario se espera que continúe el ascenso durante la primera parte de noviembre.

En el caso de Rosario, el aumento previsto es de 49 centímetros respecto del registro de este miércoles. La mayor parte de esa suba se produciría durante la próxima semana, cuando el río pasaría de los actuales 3,75 metros a 4,12 metros. Luego continuaría creciendo, aunque a un ritmo menor, hasta alcanzar los 4,24 metros previstos para el 10 de noviembre.

Pese al aumento que anticipa el INA, el río Paraná todavía se encuentra lejos de los niveles de alerta y evacuación en Rosario.

De acuerdo con los parámetros establecidos para el puerto local, la altura de alerta es de 5 metros, mientras que el nivel de evacuación se ubica en 5,25 metros.

Esto significa que, incluso si se cumple el pronóstico para el 10 de noviembre, el río permanecería 76 centímetros por debajo de la marca de alerta y a 1,01 metro del nivel de evacuación.

De todos modos, las autoridades mantienen el seguimiento de la evolución hidrométrica, especialmente por el avance de la onda de crecida que atraviesa distintos sectores de la cuenca del Paraná.

El Paraná también seguirá creciendo en la ciudad de Santa Fe

La situación en la capital provincial presenta una tendencia similar a la de Rosario, aunque con alturas superiores.

Según el pronóstico del INA, el río alcanzará los 4,52 metros el 3 de noviembre y continuará subiendo hasta llegar a los 4,63 metros el 10 de noviembre.

Este miércoles, Prefectura Naval Argentina informó que la altura del río en el Dique Dos del Puerto de Santa Fe era de 4,23 metros. De cumplirse las previsiones, el incremento acumulado será de 40 centímetros en menos de dos semanas.

La evolución está relacionada con el desplazamiento de la onda de crecida por el sistema del Paraná y las condiciones hidrológicas registradas aguas arriba, que influyen sobre los niveles que posteriormente alcanza el río en las ciudades ubicadas hacia el sur.

En Reconquista el río sigue por encima de los niveles de evacuación

A diferencia de lo previsto para Rosario y Santa Fe, en Reconquista el INA anticipa una leve disminución de la altura del Paraná durante los primeros días de noviembre.

El río registraba este miércoles 5,48 metros, mientras que las proyecciones indican que llegará a 5,50 metros el 3 de noviembre y descenderá ligeramente hasta los 5,46 metros el 10 de noviembre.

Sin embargo, esta estabilización no significa que la situación se haya normalizado en el norte provincial.

El reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata advierte que Reconquista continúa con niveles superiores a las marcas de alerta y evacuación, por lo que la evolución del río sigue siendo motivo de seguimiento.

Cómo influye el fenómeno de El Niño en las crecidas del Paraná

Las variaciones en la altura del río Paraná están estrechamente relacionadas con las precipitaciones que se producen en las cuencas que alimentan su caudal. Entre los fenómenos climáticos que pueden influir sobre ese comportamiento se encuentra El Niño, una de las fases del sistema conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que provoca modificaciones en la circulación atmosférica y puede alterar los regímenes de lluvias en distintas regiones del planeta.

En el Litoral argentino, El Niño suele favorecer precipitaciones superiores a las habituales en determinadas épocas del año. Cuando esas lluvias se producen en las cuencas que alimentan al Paraná, pueden aumentar el caudal de sus afluentes y generar ondas de crecida que posteriormente avanzan hacia el sur.

Sin embargo, el comportamiento del río no depende exclusivamente de este fenómeno climático. También intervienen la cantidad de lluvia efectivamente registrada, los aportes de los diferentes afluentes, la humedad acumulada en los suelos y el tiempo que demoran las crecidas en desplazarse por la cuenca.

Por ese motivo, el INA actualiza periódicamente sus pronósticos hidrométricos, que permiten seguir la evolución del Paraná y anticipar las alturas que podría alcanzar frente a Rosario y las demás ciudades ribereñas.