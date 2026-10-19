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Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

El ciclo TURBIO proyectará “Carne de tu carne”, del colombiano Carlos Mayolo, en dos funciones al aire libre con performances y una propuesta gastronómica

19 de octubre 2026 · 11:10hs
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Herbert Boyd Walker construyó chalets y residencias veraniegas en los barrios Saladillo y Alberdi

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Herbert Boyd Walker construyó chalets y residencias veraniegas en los barrios Saladillo y Alberdi, entre ellos la imponente Villa Hortensia

Villa Hortensia, uno de los edificios más emblemáticos de la zona norte de Rosario, será escenario de una noche de cine de terror el viernes 6 de noviembre. La propuesta, organizada por el ciclo cultural TURBIO, combinará la proyección de una película de culto del cine latinoamericano con intervenciones artísticas, música y gastronomía en los jardines de la histórica casona.

La actividad tendrá dos funciones, a las 20 y a las 21, de “Carne de tu carne”, una película realizada en 1983 por el cineasta colombiano Carlos Mayolo. La obra combina elementos góticos, conflictos familiares y una atmósfera inquietante, con una historia en la que los secretos y las tensiones del pasado se convierten en fuentes de horror.

Según los organizadores, será la primera vez, y posiblemente la única, que la película se proyecte en la Argentina. La elección busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de la exhibición cinematográfica tradicional y que encuentre en la arquitectura y el entorno de Villa Hortensia un complemento para la atmósfera de la obra.

Cine, performances y gastronomía en los jardines de Villa Hortensia

La proyección se realizará al aire libre, en los jardines de la casona, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La experiencia incluirá intervenciones actorales, una performance de acrobacia aérea con telas, música y una propuesta gastronómica especialmente preparada para la ocasión.

La entrada incluirá el acceso a la película y a las intervenciones artísticas, además de una hamburguesa de TOQUE, servida desde su food truck, y un trago a elección. Las opciones serán el vermut Pichincha, de Matías Jurisich, o Pocimario, el proyecto de vermut contemporáneo de Gisella Jaime.

Las entradas ya están a la venta a través de Eventbrite y advierten que los cupos son limitados. La organización del evento cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal y la Fundación Miguel Lifschitz.

Villa Hortensia, patrimonio histórico de la zona norte

Construida en 1890 por el arquitecto Boyd Walker para José Nicolás Puccio, fundador del pueblo de Alberdi, Villa Hortensia es una de las propiedades más representativas de la historia de la zona norte de Rosario. Luego fue residencia de las familias Echesortu y Rouillón. Sus jardines, su torre mirador y su cercanía al río Paraná forman parte de la identidad arquitectónica del lugar.

>> Leer más: Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

En 1989 fue declarada Monumento Histórico Nacional y, en 1996, la Municipalidad de Rosario adquirió el inmueble. El 13 de octubre de 1997, la casona se convirtió en el primer Centro Municipal de Distrito de la ciudad, como parte del proceso de descentralización administrativa.

Actualmente, el edificio se prepara para una restauración integral que contempla la recuperación de fachadas, cubiertas, aberturas y ornamentos, además de mejoras en sus condiciones edilicias y de funcionamiento. Para facilitar las obras, la atención del Distrito Norte será trasladada temporalmente al Shopping Portal Rosario.

En ese contexto, la propuesta de TURBIO plantea otra forma de acercarse al patrimonio de la ciudad, a través del cine y las artes escénicas, con una actividad que busca integrar la historia del edificio y su entorno a una experiencia cultural.

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