Miranda! y Lali presentaron "Bailar o morir", el primer single de su nuevo disco juntos

La canción fue escrita por Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas, y llegó acompañada de un short film de seis minutos que anticipa el universo visual de BOM

priMiranda! y Lali , definitivamente es una combinación que respira pop por todos lados. El dúo y la diva argentina acaban de lanzar “Bailar o morir”, el primer adelanto de BOM, el álbum que preparan juntos y que promete reunir lo mejor del pop.

Esta es la tercera vez que Ale Sergi y Juliana Gattas colaboran con Lali. La primera fue en 2023, cuando la cantante participó en una nueva versión de “Yo te diré”, el clásico de Miranda!, para Hotel Miranda!, el disco en el que la banda revisitó sus grandes éxitos junto a reconocidos artistas latinoamericanos. Luego llegó “Mejor que vos”, su segunda colaboración.

Sin embargo, esta vez la colaboración va más allá de una canción. “Bailar o morir” es solo el primer adelanto de BOM , el proyecto discográfico que Miranda! y Lali lanzarán en conjunto, con 10 canciones que lanzarán el próximo 3 de noviembre.

"Bailar o morir" el primer single de BOM

“Bailar o morir” fue escrita por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, y cuenta con la producción artística de Mauro de Tommaso y Ale Sergi. La canción funciona como el primer adelanto de BOM, pero no llegó sola: junto con el lanzamiento, los artistas presentaron un short film de seis minutos que anticipa el universo visual y conceptual del próximo disco.

“Bailar es sentimiento, pasión, es la historia, la vida misma. ¿Qué es bailar o morir?”, plantea el cortometraje, que transcurre en una ciudad italiana y muestra a los tres artistas con uniformes y máscaras en una sala de control. En paralelo, un grupo de bailarines, situado en una suerte de oficina, se mueve al ritmo de la música alrededor de varias sillas.

El baile, el cuerpo y el movimiento aparecen como elementos centrales de la propuesta, atravesada por la impronta pop que caracteriza a los tres artistas.

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