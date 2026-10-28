La Capital | La Ciudad | ONG

La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

La asociación nació hace más de 22 años. Desde el 2011 cuentan con la Casa de Salud Rural, donde brindan atención a comunidades y familias que se encuentran aisladas en el impenetrable chaqueño

28 de octubre 2026 · 19:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Marcela

Marcela, pediatra voluntaria de La Higuera, junto a chicos del impenetrable chaqueño. 

El acceso a la salud, el agua segura y las oportunidades de desarrollo sigue siendo un desafío para numerosas comunidades rurales de Chaco. En ese escenario trabaja desde hace más de 22 años la ONG rosarina La Higuera, una organización que combina atención médica, educación y proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de poblaciones que enfrentan distintas barreras para acceder a derechos básicos.

Desde el 201 cuentan con la Casa de la Salud Rural, ubicada en el paraje Las Hacheras en el impenetrable chaqueño, la cual sirve de sede en la recepción del equipo profesional de la salud y de base en la realización de actividades. Desde allí se brinda atención a comunidades y familias que se encuentran aisladas, atendiendo en un radio de 200 km.

La asociación se enfoca en una perspectiva de salud integral. De esta manera, llevan adelante diversos programas que comprenden tanto el área de salud (infantil, de la mujer, adultos con enfermedades crónicas) como el de desarrollo rural (escuela de apicultura, huerta y chacra agroecológica, plan de acceso al agua, promoción de artesanías).

La experiencia como pediatra

Marcela Gramajo forma parte de La Higuera como médica pediatra voluntaria. "Hemos trabajado en lugares muy difíciles. En las camionetas cargamos todo: camillas, balanzas. Según el grupo que está armado van distintos profesionales y el lugar se tiene que adecuar", cuenta la profesional en diálogo con La Capital. Las condiciones a veces son difíciles y Marcela ha llegado a improvisar una camilla para un recién nacido en el propio vehículo donde cargan las cosas.

En general, los pobladores chaqueños saben con antelación que los profesionales van a visitar la provincia, a veces hasta un par de semanas antes. "Cuando llegas no hay nadie pero de a poco empiezan a acercarse para controlarse. En el paraje, la finalidad es hacer un control clínico integral", relata.

También recorren el impenetrable para llevar asistencia a distintos lugares. "Otra cosa que hacemos es ir a varios parajes, sobre todo cuando tenemos pacientes que controlar. Llevamos un registro de aquellos que hay que visitar a su domicilio".

>>Leer más: Más de 25 ONG alertan que los cambios en la ley de tierras forma parte de un "plan de remate de la Argentina"

Lo cierto es que La Higuera tiene un programa de atención sanitaria rural desde una perspectiva integral en un contexto plagado de dificultades. Se trabaja desde distintas aristas que contemplan desde los controles y chequeos médicos hasta la Educación Sexual Integral (ESI) hasta la nutrición, la prevención del embarazo y la salud mental.

"En Chaco uno de los problemas más importantes es el acceso al agua potable y todo lo que eso conlleva. Hay muchos cuadros de parasitosis, malnutrición y problemas de salud mental así como consumo problemático. Y después hay dificultades en relación de la inaccesibilidad y la inequidad. En este contexto, la ONG busca trabajar con fines solidarios y comunitarios", especifica Marcela.

Finalmente la pediatra cuenta algo que no se debe pasar por alto. La asociación hace un trabajo silencioso, comunitario, colectivo, que se sostiene también gracias a la colaboración de muchas personas que donan dinero y materiales de todo tipo, desde libros hasta medicamentos y muestras médicas. Son donaciones que pasan desapercibidas pero son fundamentales para esta labor.

>>Leer más: Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones y la falta de cultura del trabajo

Algunos números de La Higuera

Durante 2024, el programa de Salud Rural atendió a 4.551 personas y realizó 144 visitas a parajes rurales. Además, contó con la participación de 200 profesionales y estudiantes voluntarios y concretó 247 derivaciones médicas. La propuesta incluyó atención a niños, adolescentes y adultos con enfermedades crónicas, además de abordajes vinculados con la salud psicosocial y la nutrición.

Asimismo, entre sus proyectos se encuentra no sólo la escuela de apicultura para jóvenes sino también huertas y chacras agroecológicas, una cocina vinculada con el centro nutricional, una radio FM comunitaria y espacios destinados a la formación en oficios y al encuentro comunitario.

Según los datos de la organización, durante 2024 sus acciones involucraron a diez escuelas y beneficiaron a 19 familias a través de su merendero. Además, más de 50 jóvenes recibieron capacitación en oficios y se cosecharon 122 kilos de miel.

La Higuera también impulsa un plan de acceso al agua que atraviesa sus programas sanitarios y comunitarios. El propósito es desarrollar soluciones concretas para que las poblaciones aisladas puedan disponer de agua tanto para el consumo humano como para la producción hortícola agroecológica.

En 2024, la organización comunicó la provisión de 1.200 litros de agua a familias en emergencia hídrica y de 10.000 litros de agua de lluvia filtrada para una comunidad. También avanzó con la construcción de una represa en el Impenetrable chaqueño, de 30 metros de largo, 15 de ancho y 1,5 de profundidad.

Cómo contactarse con la ONG

Quienes quieran acercarse a la ONG y apoyar el trabajo que lleva adelante La Higuera ya se como voluntario o a través de donacionaes pueden ingresar a www.lahigueraong.org.ar o comunicarse al número 3416211192

Noticias relacionadas
el rio parana sigue creciendo frente a rosario: preven que suba medio metro en menos de dos semanas

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

Una de las protestas que se realizó frente a la obra social de las Fuerzas Armadas en Rosario

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones.

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Operarios de Litoral Gas trabajan frente al edificio de Alberdi al 700, donde un auto impactó contra el gabinete de gas

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Las más leídas

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Lo último

Diputados: la oposición a pleno exige al gobierno que explique su complicidad con la fuga de Bolsonaro

Diputados: la oposición a pleno exige al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

Las lluvias frenaron el inicio de la cosecha de trigo en el centro norte de Santa Fe

Las lluvias frenaron el inicio de la cosecha de trigo en el centro norte de Santa Fe

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

Tras intensas negociaciones, el oficialismo y La Libertad Avanza alcanzaron un acuerdo que permitiría aprobar la regulación de las plataformas. El peronismo y Ciudad Futura se oponen, mientras que los taxistas anticipan acciones judiciales.
Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas
La Ciudad

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido
El Mundo

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

Las más leídas
Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Ovación
Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Axel Werner ya está de volver y Almirón lo analiza como una chance para el viernes ante Sarmiento

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Policiales
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

La Ciudad
La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco
La Ciudad

La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
La ciudad

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
Policiales

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño
Economía

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento
Policiales

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"