La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

La asociación nació hace más de 22 años. Desde el 2011 cuentan con la Casa de Salud Rural, donde brindan atención a comunidades y familias que se encuentran aisladas en el impenetrable chaqueño

El acceso a la salud, el agua segura y las oportunidades de desarrollo sigue siendo un desafío para numerosas comunidades rurales de Chaco. En ese escenario trabaja desde hace más de 22 años la ONG rosarina La Higuera, una organización que combina atención médica, educación y proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de poblaciones que enfrentan distintas barreras para acceder a derechos básicos.

Desde el 201 cuentan con la Casa de la Salud Rural, ubicada en el paraje Las Hacheras en el impenetrable chaqueño, la cual sirve de sede en la recepción del equipo profesional de la salud y de base en la realización de actividades. Desde allí se brinda atención a comunidades y familias que se encuentran aisladas, atendiendo en un radio de 200 km.

La asociación se enfoca en una perspectiva de salud integral. De esta manera, llevan adelante diversos programas que comprenden tanto el área de salud (infantil, de la mujer, adultos con enfermedades crónicas) como el de desarrollo rural (escuela de apicultura, huerta y chacra agroecológica, plan de acceso al agua, promoción de artesanías).

Marcela Gramajo forma parte de La Higuera como médica pediatra voluntaria. "Hemos trabajado en lugares muy difíciles. En las camionetas cargamos todo: camillas, balanzas. Según el grupo que está armado van distintos profesionales y el lugar se tiene que adecuar ", cuenta la profesional en diálogo con La Capital. Las condiciones a veces son difíciles y Marcela ha llegado a improvisar una camilla para un recién nacido en el propio vehículo donde cargan las cosas.

En general, los pobladores chaqueños saben con antelación que los profesionales van a visitar la provincia, a veces hasta un par de semanas antes. "Cuando llegas no hay nadie pero de a poco empiezan a acercarse para controlarse. En el paraje, la finalidad es hacer un control clínico integral", relata.

También recorren el impenetrable para llevar asistencia a distintos lugares. "Otra cosa que hacemos es ir a varios parajes, sobre todo cuando tenemos pacientes que controlar. Llevamos un registro de aquellos que hay que visitar a su domicilio".

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Lo cierto es que La Higuera tiene un programa de atención sanitaria rural desde una perspectiva integral en un contexto plagado de dificultades. Se trabaja desde distintas aristas que contemplan desde los controles y chequeos médicos hasta la Educación Sexual Integral (ESI) hasta la nutrición, la prevención del embarazo y la salud mental.

"En Chaco uno de los problemas más importantes es el acceso al agua potable y todo lo que eso conlleva. Hay muchos cuadros de parasitosis, malnutrición y problemas de salud mental así como consumo problemático. Y después hay dificultades en relación de la inaccesibilidad y la inequidad. En este contexto, la ONG busca trabajar con fines solidarios y comunitarios", especifica Marcela.

Finalmente la pediatra cuenta algo que no se debe pasar por alto. La asociación hace un trabajo silencioso, comunitario, colectivo, que se sostiene también gracias a la colaboración de muchas personas que donan dinero y materiales de todo tipo, desde libros hasta medicamentos y muestras médicas. Son donaciones que pasan desapercibidas pero son fundamentales para esta labor.

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Algunos números de La Higuera

Durante 2024, el programa de Salud Rural atendió a 4.551 personas y realizó 144 visitas a parajes rurales. Además, contó con la participación de 200 profesionales y estudiantes voluntarios y concretó 247 derivaciones médicas. La propuesta incluyó atención a niños, adolescentes y adultos con enfermedades crónicas, además de abordajes vinculados con la salud psicosocial y la nutrición.

Asimismo, entre sus proyectos se encuentra no sólo la escuela de apicultura para jóvenes sino también huertas y chacras agroecológicas, una cocina vinculada con el centro nutricional, una radio FM comunitaria y espacios destinados a la formación en oficios y al encuentro comunitario.

Según los datos de la organización, durante 2024 sus acciones involucraron a diez escuelas y beneficiaron a 19 familias a través de su merendero. Además, más de 50 jóvenes recibieron capacitación en oficios y se cosecharon 122 kilos de miel.

La Higuera también impulsa un plan de acceso al agua que atraviesa sus programas sanitarios y comunitarios. El propósito es desarrollar soluciones concretas para que las poblaciones aisladas puedan disponer de agua tanto para el consumo humano como para la producción hortícola agroecológica.

En 2024, la organización comunicó la provisión de 1.200 litros de agua a familias en emergencia hídrica y de 10.000 litros de agua de lluvia filtrada para una comunidad. También avanzó con la construcción de una represa en el Impenetrable chaqueño, de 30 metros de largo, 15 de ancho y 1,5 de profundidad.

Cómo contactarse con la ONG

Quienes quieran acercarse a la ONG y apoyar el trabajo que lleva adelante La Higuera ya se como voluntario o a través de donacionaes pueden ingresar a www.lahigueraong.org.ar o comunicarse al número 3416211192