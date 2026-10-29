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Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

CTERA lanzó la medida de fuerza luego del asesinato de Nancy Godoy, una maestra correntina que había desaparecido semanas atrás

29 de octubre 2026 · 07:42hs
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Amsafé adhirió al paro y convocó a un acto por la tarde.

Foto: Facebook/Amsafe Rosario.

Amsafé adhirió al paro y convocó a un acto por la tarde.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inició este jueves un paro de 24 horas en todo el país. La medida derivó en una huelga impulsada por los gremios docentes de Rosario y del resto de la provincia para pedir justicia por el femicidio de Nancy Godoy, una maestra correntina.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) anunció el cese de actividades durante la toda jornada en escuelas públicas. La misma decisión adoptaron las autoridades locales del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), de modo que la suspensión de actividades también abarca a instituciones privadas de la ciudad.

Además del paro, los gremios convocaron a una manifestación desde las 18 en la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, frente a la Municipalidad. Una hora más tarde comenzará el acto en repudio al asesinato de la docente que había desaparecido semanas atrás en la provincia de Corrientes.

¿Por qué hay paro docente en Rosario?

CTERA expresó este miércoles "profundo dolor e indignación" luego del hallazgo del cadáver de Nancy Estela Godoy. La víctima del femicidio era directora suplente de la Escuela 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina.

La confederación recordó que la maestra era buscada desde el 7 de octubre y manifestó su apoyo al sindicato local tras múltiples reclamos para esclarecer el caso. "Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia", afirmaron sus representantes.

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Los gremios docentes apuntaron contra el gobierno nacional y el correntino para que asuman su responsabilidad en cuanto al marco en el que se produjo el homicidio. En este sentido, advirtieron que la docente trabajaba en condiciones de "precariedad, aislamiento y desprotección".

Fuentes consultadas por Noticias Argentinas detallaron que los investigadores encontraron el cuerpo sumergido en un malezal de la estancia El Curupí. A unos cinco metros de allí, las autoridades hallaron un bolso que también será analizado después de los rastrillajes.

Previamente, la Policía de Corrientes había secuestrado ropa quemada en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza. Este último quedó detenido junto a Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados por femicidio y actualmente bajo prisión preventiva. La lista de sospechosos se completa con Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, denunciado por falso testimonio.

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