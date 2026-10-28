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El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Este miércoles se confirmó el lamentable fallecimiento de la madre del director técnico de la selección argentina

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

28 de octubre 2026 · 22:21hs
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Claudio Tapia

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, llegó esta noche de miércoles al velatorio en Pujato de la madre del DT de la selección argentina Lionel Scaloni. Justamente en esta jornada se confirmó la muerte de la mamá del entrenador campeón del mundo en 2022, Eulalia Marzetti.

El fallecimiento de la mujer de 74 años trascendió a la mañana de este miércoles. La muerte de la esposa de Ángel Scaloni tomó estado público en la localidad ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Rosario.

La hermana del exfutbolista, Corina Scaloni, también se refirió indirectamente a la cuestión en redes sociales, sus locales de pastelería cerraron las puertas por el día tanto en el pueblo como en Funes debido a "motivos personales".

Eulialia Marzetti nació el 9 de febrero de 1952 en Zavalla, muy cerca de Pujato. En este último pueblo formó su familia y trabajó como jueza de paz.

El actual seleccionador argentino fue el segundo hijo del matrimonio Scaloni. Primero tuvieron a Mauro —que también jugó al fútbol en Newell's— y la más joven es su hermana.

Las condolencias de la AFA

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tardó en referirse a la cuestión públicamente. El presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó sus condolencias con Scaloni y con el resto de sus parientes.

Y esta noche el propio Tapia arribó a Pujato a saludar a la familia. Se estima que Lionel Scaloni llegará este jueves después del mediodía al velatorio de su madre.

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