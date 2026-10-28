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Rugby: presentaron las instancias finales del Regional del Litoral Copa Banco Macro

El próximo sábado 7 de noviembre se vivirá la primera jornada decisiva en el Hipódromo. Jockey Club enfrentará a Estudiantes y Duendes a Santa Fe Rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

28 de octubre 2026 · 21:53hs
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Conferencia y anuncio de rugby. Tanto los encuentros por las semifinales como los de la final y tercer puesto se disputarán íntegramente en territorio neutral

Conferencia y anuncio de rugby. Tanto los encuentros por las semifinales como los de la final y tercer puesto se disputarán íntegramente en territorio neutral, en el Estadio Capibaras. 

Encabezada por el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Martín Vergara, se presentaron oficialmente este miércoles las instancias finales del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro. Tanto los encuentros por las semifinales como los de la final y tercer puesto se disputarán íntegramente en territorio neutral, en el Estadio Capibaras, la cancha ubicada en el Ovalo del Hipódromo Independencia. Ambas jornadas son organizadas, una vez más, por la empresa Santa Fe Producciones.

Además de la asistencia de sponsors y autoridades de las tres uniones participantes, la conferencia de prensa contó con la presencia de la secretaria de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus y estuvo galardonada por la concurrencia de los Pumas Leonardo Senatore y Rodrigo Crexell.

Después de una etapa clasificatoria tremendamente pareja en la que las sorpresas estuvieron al orden del día en todas las fechas, el Regional del Litoral 2026 llega a su definición, en la que no hay un equipo favorito sino que los cuatro aspirantes cuentan con chances y antecedentes como para subir al escalón más alto del podio. De hecho, los cuatro protagonistas saben lo que es salir campeón del TRL.

El próximo sábado 7 de noviembre se vivirá la primera jornada definitoria con un rugby de alto nivel, donde Duendes, Jockey Club Rosario, Estudiantes y Santa Fe Rugby, los cuatro mejores equipos de la región, empezarán la pelea por la corona que defiende el verdiblanco por segundo año consecutivo.

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Tiempo de semifinales de rugby

En primer turno, a las 15.30, jugarán Jockey Club (2º, 62 puntos) y Estudiantes (3º, 61 puntos). Después de un comienzo de año muy complicado por la ausencia de sus valores más calificados (convocados por la franquicia profesional litoraleña Capibaras XV) el equipo conducido por Tito Amelong supo recortar distancias y meterse dentro del selecto grupo para poder defender la corona. En los antecedentes inmediatos entre ambos equipos, los registrados en la fase clasificatoria, el conjunto albinegro se impuso en los dos enfrentamientos que jugaron: en el parque Urquiza Paranaense por la 7ª fecha, por 22-17 (4-1), y en las Cuatro Hectáreas, en la 16ª fecha por 34-29 (5-2).

A continuación, a las 17.45, jugarán Duendes (1º, 65 puntos) y Santa Fe Rugby (4º, 58 puntos). El verdinegro buscará jugar su decimoséptima final del torneo litoraleño, pero para ello deberá superar a Santa Fe Rugby, que este año tiene el historial a su favor. En la presente temporada el tricolor ganó tanto en el partido de ida como en la revancha. En la 4ª fecha, se impuso en Las Delicias 28-17 (0-4) y en la capital provincial, en el marco de la 13ª fecha, por un ajustado 34-33 (5-2).

Los ganadores de ambos partidos jugarán la final el próximo 14 de noviembre, a las 21 horas, cotejo que será televisado por la señal DSport.

Las entradas ya se encuentran a la venta en los clubes finalistas , en las uniones del TRL y en Ticketway.com.ar. El abono tiene un costo de $38.000 + costo servicio y cada fecha $ 23.000 + costo de servicio.

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Las otras semis del TRL

Este fin de semana comenzarán a disputarse las semifinales en las divisiones reserva, pre-reserva A y en pre-reserva B.

Adelantándose al menú, en la divisional pre-reserva B, Santa Fe Rugby enfrentará a CRAI con el arbitraje de Facundo Puntillo este viernes 30, a partir de las 20.30, en Sauce Viejo. Por su parte, en Fisherton, Jockey Club Rosario recibirá a Estudiantes bajo la supervisión de Pablo Solari.

En la pre-reserva A, el sábado 31, a las 14.15, en la autopista Rosario-Santa Fe, el Gitano enfrentará al tricolor (Fabián Prats), mientras que en la Bombonera mens sana GER hará lo propio con Jockey Club Rosario (Pablo Martínez).

En reserva, el sábado 31 de octubre, a las 16, el clásico santafesino se jugará en la cancha de la autopista (Tadeo Hereñú), mientras que en barrio Las Delicias, Duendes recibirá a GER (Juan Vega).

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