Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

El chico fue detectado durante un procedimiento en Rivero al 5900. Iba en moto junto a un mayor, que también llevaba estupacientes

La droga secuestrada en el procedimiento realizado en zona sudoeste. Un adolescnte llevaba envoltorios escondidos en la ropa interior

Un adolescente de 17 años fue detenido en la noche del martes cuando llevaba dosis de cocaína y marihuana escondida en la zona de sus genitales . El menor estaba junto a un hombre de 26 años al que también le hallaron dosis de drogas disimulada entre la ropa.

Ambos quedaron presos acusados de microtráfico de estupefacientes . El procedimiento se realizó en Antonio Rivero al 5900 (Rouillón al 3800) , en la zona sudoeste de Rosario.

Todo sucedió cuando agentes policiales intentaron identificar, en un operativo de rutina a dos jóvenes que iban en una moto Honda Biz.

Cuando los efectivos realizaron el primer chequeo detectaron que el más chico llevaba algo escondido en la ropa interior . Con la presencia de dos testigos, los policías le pidieron que exhiba lo que llevaba en la zona de los genitales, y así detectaron que el adolescente llevaba varios envoltorios de cocaína y marihuana.

De la requisa realizada al otro muchacho, la policía detectó cuatro envoltorios más con droga y la suma de 17.600 pesos.

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Fuentes oficiales aclararon que ambas personas no tenían impedimento legal para deambular por la calle. La misma situación presentaba la moto. Pero cuando los policías profundizaron la requisa tras el primer hallazgo de droga, encontraron en el baúl del rodado casi 280 mil pesos.

A partir de ese momento, los jóvenes quedaron detenidos. Fueron identificados como Isaías E., de 17 años, y Alexis C., de 26 años, quienes fueron derivados a las seccionales 16ª y 19ª.