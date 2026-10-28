Desde la Fiscalía explicaron el contexto del asesinato de Diego Maximiliano Flores y confirmaron que los tres detenidos serán imputados en los próximos días

Una discusión, golpes y piedrazos, la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste.

Una discusión en la calle, una agresión a golpes y piedrazos contra una vivienda precedieron al crimen de Diego Maximiliano Flores este martes en la zona noroeste. El hombre de 32 años fue asesinado a balazos y más tarde la policía detuvo a tres sospechosos, uno de ellos sindicado como autor del homicidio.

Según los primeros avances en la causa que quedó a cargo de la fiscal Laura Riccardo, previo al homicidio hubo un altercado entre la víctima y los agresores. El propio Flores llegó a su casa cerca de las 15 y contó a sus familiares que una persona le había pegado una trompada en la cara.

Minutos después Flores y sus allegados comenzaron a escuchar que desde afuera estaban tirando piedras contra la vivienda. El hombre salió de su domicilio y entonces fue abordado por un grupo de al menos seis personas. Uno de ellos, armado con una pistola, disparó e hirió de muerte a Flores en la cabeza y el tórax.

Detenidos por el crimen

A partir de los testimonios recogidos en el lugar, los investigadores lograron identificar a tres personas que estarían involucradas en el crimen. En un principio fueron detenidos en Toba al 8500 Brian P., de 26 años, y Claudio P., de 28 años. Más tarde fue aprehendido en Schweizer al 8300 el presunto autor material, identificado como Miqueas T., de 19 años.

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Desde Fiscalía confirmaron que los tres serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días. En esa instancia se conocerá qué participación pudo tener cada uno en la secuencia que terminó con el asesinato de Flores.

La fiscal Riccardo, en tanto, solicitó más medidas al gabinete criminalístico. Se busca establecer si otras personas participaron de la agresión que culminó con el asesinato de Flores.