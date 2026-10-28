El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas y chaparrones Tras jornadas estables y de buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un desmejoramiento en las condiciones hasta el tramo final de la semana 28 de octubre 2026 · 21:20hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital En esta región se esperan más lluvias para los próximos días.

El agradable panorama de sol y estabilidad que acompañó el inicio de la semana en Rosario comienza a despedirse. De acuerdo con los registros y el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la atmósfera en la región sur de la provincia de Santa Fe ingresa en un periodo de inestabilidad que traerá consigo el retorno de las lluvias y un paulatino aumento de la humedad.

Para el jueves se espera una jornada mayormente gris, con precipitaciones intermitentes y tiempo desapacible de principio a fin. La temperatura oscilará entre una mínima estimada en los 14 grados y una máxima que rondará los 26 grados.

Fin de semana en Rosario El viernes continuará el ambiente húmedo y mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvias y lloviznas hacia la noche. Los registros térmicos comenzarán a repuntar, alcanzando una máxima cercana a los 27 grados.

Hacia el sábado el termómetro marcará un nuevo repunte, con una máxima que podría trepar hasta los 29 grados en una jornada que se mantendrá inestable y con nubosidad variable.

Desde los organismos de protección civil recuerdan la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN ante posibles alertas de corto plazo que puedan emitirse conforme evolucione el frente de tormentas sobre el Litoral.