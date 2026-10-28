Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el excandidato presidencial de la oposición en Brasil ingresó al país este martes a la noche

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se fue de su país hacia Ecuador y pasó por Argentina el martes 27 de octubre de 2026.

Después de varias horas de especulación sobre su paradero, este martes se confirmó que Flávio Bolsonaro se fue de su país e ingresó a la Argentina este martes para viajar a Estados Unidos . Fuentes oficiales indicaron que cruzó la frontera terrestre a última hora en compañía su familia.

La Dirección Nacional de Migraciones indicó que el excandidato presidencial de Brasil ingresó a la provincia de Misiones poco antes de las once de la noche . Minutos más tarde, tomó un vuelo privado hacia Ecuador para luego dirigirse hacia Miami.

El gobierno argentino remarcó que el senador del país vecino no tenía "ningún impedimento legal" para entrar al país . "Asimismo, los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes", agregaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El referente de la oposición brasileña utilizó el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves . A las 22.50 cruzó hacia Puerto Iguazú con su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus dos hijas.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

De acuerdo al registro oficial, el último rival electoral del presidente Lula Da Silva estuvo menos de una hora en territorio argentino. La familia se subió a un avión privado a las 23.30 para ir a Guayaquil.

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Por la madrugada, Migraciones dio cuenta de la situación mediante un comunicado publicado en redes sociales. Las autoridades precisaron que Bolsonaro estaba acompañado por su pareja y sus dos hijas: Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El gobierno argentino confirmó que las cuatro personas tenían los documentos requeridos para ingresar al país. Antes de la medianoche utilizaron un servicio de la firma Baires Fly SA con un plan de vuelo hacia la capital ecuatoriana, aunque se presume que su destino final era Miami.