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Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del Clausura, el Canalla pelea con Boca, Argentinos y Vélez por el título de la Liga 2026

28 de octubre 2026 · 11:20hs
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Bolcato falló ante el remate de Prieto

Bolcato falló ante el remate de Prieto, ganó Argentinos y bajó a Central al tercer puesto.

La tabla anual tendrá una definición apasionante en estas dos últimas fechas de la fase regular del torneo Clausura. Este martes por la noche, Argentinos Juniors ganó un partido clave y bajó a Independiente Rivadavia de la pelea, pero también le quitó el segundo lugar a Central, con ambos a la espera de que Boca pierda puntos.

El error de Nicolás Bolcato en el gol de Sebastián Prieto fue determinante para la victoria del Bicho en La Paternal, lo que dejó a la Lepra mendocina con pocas chances de coronarse campeón de la Liga 2026. El arquero del equipo dirigido por Alfredo Berti asumió el peso del arco con 22 años y tuvo una temporada destacada, pero rompió en llanto tras el pitazo final y dejó el campo de juego siendo consolado por sus compañeros.

Con estos tres puntos, Argentinos igualó la línea del líder Boca, que se impone por la diferencia de gol a su favor. De esta manera, cuatro equipos luchan en lo más alto con una diferencia de apenas dos puntos en la disputa del título y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En los próximos días se disputará la fecha 15 que, si bien no definirá a un campeón, marcará el camino hacia la última jornada de definición. Central buscará una victoria importante en Junín este viernes ante Sarmiento y será el primero en jugar, mientras que Vélez recibirá a San Lorenzo el sábado. Luego, el próximo domingo, Boca tendrá el clásico frente a River como local, en el partido de la fecha, y Argentinos visitará a Atlético Tucumán el lunes por la noche.

A pesar de que el Canalla tiene el foco en la pelea por el campeonato, en las últimas fechas dio grandes pasos para quedarse con un boleto a la Libertadores. Para eso, deberá quedar entre los dos primeros de la tabla anual (directo a fase de grupos) o tercero (fase previa), aunque también podría recibir una plaza si uno de los campeones libera cupo (Clausura o Boca con la Copa Argentina y la Sudamericana) a los siguientes mejor ubicados.

La pelea en la tabla anual

La 14ª fecha del Clausura pasó y dejó cambios en la pelea en lo más alto de la tabla anual. Boca alcanzó los 57 puntos en el año y es el único que depende de sí mismo para coronarse, ya que Argentinos está segundo con las mismas unidades pero con menor diferencia de gol (+21 contra +11).

Central sigue a paso firme en el tercer escalón, a uno de los líderes con 56 puntos (+15). En tanto, Vélez se ubica en el cuarto lugar con 55 unidades (+16) y no se baja de la ilusión por quedarse con el título.

>> Leer más: Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Estos cuatro equipos ganaron en esta fecha y son los principales candidatos, aunque Instituto (53 puntos), Independiente Rivadavia (53) y River (52) permanecen con chances matemáticas de coronarse, pero con probabilidades considerablemente más bajas.

Qué pasa si hay empate en puntos

El artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles serían los métodos de desempate “en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla general de posiciones 2026”.

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se impondrá el equipo con mejor diferencia de goles. En caso de que subsista la igualdad, se resolverá “en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor”. A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se recurrirá a la “tabla general de Fair Play 2026” en favor del equipo mejor posicionado de la disputa. Si ninguno de estos métodos marca una diferencia, se acudirá a un sorteo del Comité Ejecutivo de la LPF.

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