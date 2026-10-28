A un paso de que el Concejo legalice las app Uber y DiDi, tras un día agitado y de fuerte debate

Con el impulso de Unidos y La Libertad Avanza, el proyecto llegaría al recinto y lograría las voluntades para que las plataformas dejen de ser irregulares

La legalización de las plataformas Uber y DiDi en Rosario podría ser un hecho este jueves en el Concejo. Sin embargo, hasta al menos hasta esta hora de la noche del miércoles la reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, donde se intentaba dar despacho a la cuestión, permanecía empantanada por diferencias de los bloques que tenían la llave para aprobarla: Unidos y La Libertad Avanza . Aun así, se descontaba que se obtendría el okey para llegar al recinto.

Por otro lado, el interbloque conformado por el peronismo y Ciudad Futura rechazaron la iniciativa y lo propio hicieron durante la jornada las cámaras de taxis y remiseros, que avizoraron un panorama desolador de cara a lo que se viene en el transporte público de pasajeros.

La jornada comenzó este mediodía con una convocatoria a la puerta del Palacio Vasallo por parte de las conductoras de la aplicación She Taxi y otros sectores del rubro taxista de Rosario.

Por un lado, She Taxi pugnaba por un registro de conductores y vehículos para proteger la integridad de las usuarias y sus conductoras ante hechos de público conocimiento, mientas que las cámaras de taxis y el Sindicato de Peones intentaron meter presión con banderas, humo y cánticos para evitar la aprobación.

Taxistas de diferentes Cámaras llegaron a la puerta del Concejo para rechazar la aprobación de las aplicaciones.

Puertas adentro, el eje estuvo en el rechazo manifiesto por parte de los concejales peronistas y Ciudad Futura, quienes priorizaron desde un primer momento las fuentes laborales del sector público, mientras que La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto alternativo con el que pretendía la desregulación total del sistema.

Tras un cuarto intermedio, los concejales libertarios moderaron su postura de desregulación total sobre el anteproyecto del Ejecutivo. A cambio, aceptaron exigir el registro de choferes, seguros acordes para las unidades y la prohibición de las motos debido a las restricciones de las pólizas.

Desde Unidos deslizaron que más allá de esas modificaciones a las pretensiones iniciales del bloque libertario, la regulación de la tarifa no sería por tratarse de una empresa privada, aunque si se estableció un domicilio legal para dirigirse por diversos motivos.

Conductoras de She Taxi llevaron sus reclamos a la reunión de comisión en el Concejo. Virginia Benedetto / La Capital

Proyecto con objeciones

“El proyecto saldría con la desregulación total de la tarifa, pese al rechazo nuestro y del sector taxista, de modo que Uber y DiDi van a poder cobrar sin límites. Es uno de los peores escenarios que imaginábamos porque el proyecto acordado es lo más parecido a lo que pretendía el bloque de La Libertad Avanza”, señaló a La Capital el concejal del bloque Peronista, Mariano Romero, al finalizar la reunión entre los integrantes de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno.

Desde ese bloque solicitaron evitar la desregulación laboral, reguardar a los trabajadores, establecer una banda tarifaria mínima y máxima, y una tasa específica destinada a financiar los operativos de control y el Fondo Compensador del Transporte.

“Será una ordenanza prácticamente desregulatoria, en la cual no habrá protección para el trabajador ni para el usuario, de modo que la aplicación no tendrá límites en el porcentaje que le extrae al chofer como sucede en el caso del servicio de taxis y remises, puesto que tampoco habrá un piso para ello”, alertó.

Por otro lado, se prevé que haya un sistema de registro de choferes y vehículos. No obstante, esa tarea será realizada por las empresas de plataforma para luego remitirla al municipio, lo que tornará engorroso cualquier tipo de eventuales sanciones.

La presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, reseñó: “Hay dos bloques del Concejo que no estaban de acuerdo, mientras que LLA quería legalizar estas plataformas. Después de mucho diálogo, pudimos llegar a un acuerdo, más allá del mensaje que bajó la Intendencia para avanzar con la regulación de estas aplicaciones en Rosario”.

En ese marco, precisó: “Puntualizamos que los conductores tengan carné profesional, que los autos tengan la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, que posean seguro para transportar a terceros y que no tengan antecedentes penales, mientas que no aceptamos bajo ninguna circunstancia el traslado en moto”.

Acciones legales

A su turno, el titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, advirtió “un escenario de resistencia y supervivencia” en el sector. “Vamos a dejar pasar el tiempo, pero desde ya que vamos a actuar judicialmente porque; más allá de que digan lo contrario, están haciendo un traje a medida a las aplicaciones”, anticipó el taxista.

A su vez, cuestionó: “Mientras las pymes son embargadas por Arca, acá se desregula el sistema para que Uber se lleve la plata sin dejar absolutamente nada. Me da vergüenza ajena como argentino. Veo caer un montón de pymes como también caen los taxis pese a la resistencia, y a Uber se le da todo”.

“Una Rosario que va a ser autónoma, podría regular estas plataformas”, concluyó Iantosca, quien caminaba por el hall central del Palacio Vasallo mientras otro grupo de representantes de las cámaras de taxis y remises discutían con la presidenta del cuerpo de ediles, María Eugenia Schmuck, al enfatizar su descontento.

Un golpe de lleno al transporte

“Acá no estamos discutiendo Uber sí o Uber no. El tema es trabajadores registrados o en negro. Si nosotros no deducimos nuestras cargas sociales, Arca nos hace juicio. Si nosotros sacáramos ese impuesto, podríamos tener una tarifa más barata y competitiva con Uber, pero hay una ordenanza municipal que indica que tenemos que tener a los choferes en relación de dependencia”, sostuvo Mario Cesca de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti).

En ese contexto, Cesca reveló que se encuentran en plena negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo con el gremio de choferes. “Estamos negociando la firma de un nuevo convenio, pero ¿a quién se lo vamos a aplicar ahora que no somos más nada? Lo tenemos que tirar a la basura”, lamentó.

En tanto, Sergio Aimo, de Atti, reflexionó que “el problema de fondo del marco legal que se va a aprobar rompe el sistema de transporte, no sólo el taxi, que ya redujo a la mitad la cantidad operativa de unidades. Esto le va a pegar de lleno al transporte urbano de pasajeros porque no se puede competir con una tarifa como la que ofrecen las aplicaciones”.