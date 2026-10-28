Expo Rigi: los detalles de dos apuestas políticas distintas y complementarias

La Nación busca promocionar el régimen especial para inversiones mientras que el gobierno de Pullaro quiere mostrar la capacidad pyme y logística santafesina

A contrarreloj, el gobierno provincial prepara lo que espera sea una vidriera para Santa Fe en tema productivo: la primera Expo Rigi del país. Hay un nivel de euforia particular en la Casa Gris en los últimos días desde que el evento tomó dimensión. Hasta se vio a distintos funcionarios de rango armar y acomodar el salón de La Fluvial para dejar todo preparado.

Se espera que más de 40 representantes de grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura, entre CEOs y gerentes de mineras (que son las protagonistas), lleguen a Rosario para poder cerrar negocios con los más de 1.750 firmas proveedoras de servicios y productos de todo tipo, unos 470 de Santa Fe.

Las actividades se desarrollarán este jueves, entre las 9 y las 18, y consistirán en rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre empresas proveedoras y responsables de compras de grandes proyectos de inversión. Habrá mucha gente y funcionarios dando vueltas en el predio durante pocas horas.

Pero, más allá de los negocios que puedan arrastrar para Santa Fe , al gobierno provincial le interesa mostrarse como hub logístico. "Los proyectos mineros que vendrán a futuro y que se están aprobando necesitarán también de importaciones que aquí no se producen. Queremos que entre por los puertos de Rosario, que seamos ese hub logístico además de la exportación de los productos de las mineras", explicó el ministro de Desarrollo Productivo , Gustavo Puccini .

Por eso hacen el evento en La Fluvial, con el río Paraná brillante -y crecido-, con buques de carga subiendo y bajando por la Hidrovía. Buscan entrarle por los ojos. “Queremos hacerlo acá para demostrar el desfile de barcazas, de buques y que, además de serles proveedores de bienes y de servicios, ser un hub logístico para la minería”, insistió el ministro.

Incluso buscan cerrar alguna visita exprés a unas cuadras de allí, en el puerto de Rosario, en TPR, con algunos gerentes de las mineras para mostrarles sus cualidades. La Barrick Gold, Newmont, Río Tinto, Glencore, Vicuña Corp. y Eramet son solo algunas de las mineras y proyectos que trascendieron que estarán presentes, ya que la Nación pidió confidencialidad.

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Para la Casa Rosada también es una oportunidad. No fue ajena ni cae de un paracaídas. De hecho, es una jornada coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de Santa Fe. Pero los objetivos son tan distintos como complementarios.

Mientras Santa Fe quiere usar esta oportunidad para darle impulso a la industria local pyme como proveedora de la minería y explotar la logística portuaria, el gobierno nacional apuesta a promocionar como nueva matriz de la economía el régimen que les da un tratamiento distinto a los grandes inversores.

El punto intermedio lo dará, en el marco del panel denominado "La industria como valor estratégico para la construcción de la cadena de valor minera", el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

Políticos

Por eso está confirmada la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Eso será a partir de las 9. También se barajó para la tarde la participación de Patricia Bullrich en un panel, pero finalmente no estará (no especificaron los motivos).

El rol de Karina no será protocolar. Hará 300 kilómetros para sentarse en la mesa federal minera, que es la segunda. La primera se hizo en San Juan. Allí se espera que avale el régimen del gobierno.

Los gobernadores son otros de los protagonistas. No solo por Maximiliano Pullaro sino que se sumarán sus pares de Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Catamarca y San Juan.

La presencia no es para hacerle un favor a Pullaro sino porque quieren empezar a enviar un mensaje de presión para que las mineras comiencen a desembolsar y activar la economía en sus provincias.

“Los gobernadores por lo bajo dicen ‘mucho Rigi pero no derraman’. Tienen mucha ansiedad. Pero es un proceso muy lento, de décadas”, explicó alguien encima del negocio minero.

El cierre será exclusivamente de la Nación con Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción. Serán nueve horas de negocios, exposición política e intereses.