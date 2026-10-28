La Capital | Política | RIGI

Expo Rigi: los detalles de dos apuestas políticas distintas y complementarias

La Nación busca promocionar el régimen especial para inversiones mientras que el gobierno de Pullaro quiere mostrar la capacidad pyme y logística santafesina

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

28 de octubre 2026 · 15:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santa Fe prepara la expo Rigi para acercar proveedores con las mineras.

Santa Fe prepara la expo Rigi para acercar proveedores con las mineras.

A contrarreloj, el gobierno provincial prepara lo que espera sea una vidriera para Santa Fe en tema productivo: la primera Expo Rigi del país. Hay un nivel de euforia particular en la Casa Gris en los últimos días desde que el evento tomó dimensión. Hasta se vio a distintos funcionarios de rango armar y acomodar el salón de La Fluvial para dejar todo preparado.

Se espera que más de 40 representantes de grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura, entre CEOs y gerentes de mineras (que son las protagonistas), lleguen a Rosario para poder cerrar negocios con los más de 1.750 firmas proveedoras de servicios y productos de todo tipo, unos 470 de Santa Fe.

Las actividades se desarrollarán este jueves, entre las 9 y las 18, y consistirán en rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre empresas proveedoras y responsables de compras de grandes proyectos de inversión. Habrá mucha gente y funcionarios dando vueltas en el predio durante pocas horas.

Santa Fe y la ventana del Rigi

Pero, más allá de los negocios que puedan arrastrar para Santa Fe, al gobierno provincial le interesa mostrarse como hub logístico. "Los proyectos mineros que vendrán a futuro y que se están aprobando necesitarán también de importaciones que aquí no se producen. Queremos que entre por los puertos de Rosario, que seamos ese hub logístico además de la exportación de los productos de las mineras", explicó el ministro de Desarrollo Productivo , Gustavo Puccini.

Por eso hacen el evento en La Fluvial, con el río Paraná brillante -y crecido-, con buques de carga subiendo y bajando por la Hidrovía. Buscan entrarle por los ojos. “Queremos hacerlo acá para demostrar el desfile de barcazas, de buques y que, además de serles proveedores de bienes y de servicios, ser un hub logístico para la minería”, insistió el ministro.

Incluso buscan cerrar alguna visita exprés a unas cuadras de allí, en el puerto de Rosario, en TPR, con algunos gerentes de las mineras para mostrarles sus cualidades. La Barrick Gold, Newmont, Río Tinto, Glencore, Vicuña Corp. y Eramet son solo algunas de las mineras y proyectos que trascendieron que estarán presentes, ya que la Nación pidió confidencialidad.

>>Leer más: Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Para la Casa Rosada también es una oportunidad. No fue ajena ni cae de un paracaídas. De hecho, es una jornada coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de Santa Fe. Pero los objetivos son tan distintos como complementarios.

Mientras Santa Fe quiere usar esta oportunidad para darle impulso a la industria local pyme como proveedora de la minería y explotar la logística portuaria, el gobierno nacional apuesta a promocionar como nueva matriz de la economía el régimen que les da un tratamiento distinto a los grandes inversores.

El punto intermedio lo dará, en el marco del panel denominado "La industria como valor estratégico para la construcción de la cadena de valor minera", el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

Políticos

Por eso está confirmada la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Eso será a partir de las 9. También se barajó para la tarde la participación de Patricia Bullrich en un panel, pero finalmente no estará (no especificaron los motivos).

El rol de Karina no será protocolar. Hará 300 kilómetros para sentarse en la mesa federal minera, que es la segunda. La primera se hizo en San Juan. Allí se espera que avale el régimen del gobierno.

Los gobernadores son otros de los protagonistas. No solo por Maximiliano Pullaro sino que se sumarán sus pares de Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Catamarca y San Juan.

La presencia no es para hacerle un favor a Pullaro sino porque quieren empezar a enviar un mensaje de presión para que las mineras comiencen a desembolsar y activar la economía en sus provincias.

“Los gobernadores por lo bajo dicen ‘mucho Rigi pero no derraman’. Tienen mucha ansiedad. Pero es un proceso muy lento, de décadas”, explicó alguien encima del negocio minero.

El cierre será exclusivamente de la Nación con Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción. Serán nueve horas de negocios, exposición política e intereses.

Noticias relacionadas
Santa Fe prepara la expo Rigi para acercar proveedores con las mineras.

Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Conmoción política por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina.

Denuncian penalmente a Milei por facilitar la huida de Flávio Bolsonaro

Pullaro encabezó el acto de ascenso de 300 agentes del Servicio Penitenciario y del Iapip. 

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución

Nuevos jueces federales en Santa Fe.

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Lo último

Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes

Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes

Bases Federadas repudió la exoneración de una científica del Inta

Bases Federadas repudió la exoneración de una científica del Inta

Denuncian penalmente a Milei por facilitar la huida de Flávio Bolsonaro

Denuncian penalmente a Milei por facilitar la huida de Flávio Bolsonaro

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La fiscalía sostiene que organizó el ataque para presentarse como víctima de una persecución policial y ganar notoriedad en las redes sociales. También la acusan de falso testimonio, amenazas y destrucción de pruebas. Seguirá detenida.

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina
Ovación

La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Bullrich se diferenció de Milei y reconoció el triunfo de Lula en Brasil: La voluntad de la gente se respeta

Bullrich se diferenció de Milei y reconoció el triunfo de Lula en Brasil: "La voluntad de la gente se respeta"

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
Policiales

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Ovación
Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central
Ovación

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Sarmiento no venderá entradas para el partido ante Central y solo recibirá a sus socios

Sin Franco Ibarra, el plan del técnico Almirón apunta a aquello que ocurrió en Tucumán

Sin Franco Ibarra, el plan del técnico Almirón apunta a aquello que ocurrió en Tucumán

Policiales
Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

La Ciudad
El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros
La Ciudad

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El río Paraná sigue creciendo frente a Rosario: prevén que suba medio metro en menos de dos semanas

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Murió la mamá de Lionel Scaloni
Ovación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento
Policiales

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

Larvas de mosca para transformar residuos en un fertilizante agrícola

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano
Información General

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe