La Capital | Pujato

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Un procedimiento conjunto entre la PDI y el Registro de Desarmaderos permitió desarticular el predio irregular. Detectaron autos robados

27 de octubre 2026 · 22:14hs
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El desarmadero se encuentra en la localidad de Pujato.

El desarmadero se encuentra en la localidad de Pujato.

Un importante operativo de seguridad llevado adelante en la localidad santafesina de Pujato culminó este martes con la clausura de un predio utilizado como desarmadero ilegal, donde las autoridades constataron la presencia de más de 200 vehículos en condiciones de desguace y secuestraron unidades con pedidos de captura judicial.

El procedimiento se concretó en el marco de una inspección de rutina realizada de manera conjunta por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal del Registro de Desarmaderos. Al relevar el establecimiento ubicado en la zona de Pujato Norte, los agentes detectaron que varios de los rodados acopiados poseían irregularidades legales y requerimientos activos de la Justicia.

"Nos hemos encontrado con más de 7.000 vehículos que se encontraban en condiciones de desguace”, dijo Gerardo Rodríguez, director del Registro de Desarmaderos.

Entre los vehículos identificados con pedido de secuestro se constató un automóvil Chevrolet Corsa —con pedido vigente desde marzo de 2025— y un utilitario Mercedes-Benz, requerido desde noviembre de 2020.

Operativo y clausura

Gerardo Rodríguez, director del Registro de Desarmaderos, explicó que durante la fiscalización se contabilizaron más de 200 vehículos destinados al desarme y la venta de autopartes. "Procederemos a la clausura del lugar para que no pueda seguir comercializando estos vehículos que se encuentran aquí adentro", señaló el funcionario provincial.

Como saldo de la intervención, el titular del establecimiento fue notificado formalmente por el delito de encubrimiento agravado de vehículo registrable, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

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