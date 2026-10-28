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Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

28 de octubre 2026 · 14:22hs
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La ópera Macbeth se presenta por primera vez en Rosario a partir de una producción original del Teatro El Círculo

Foto: Leonardo Vincenti/La Capital

La ópera "Macbeth" se presenta por primera vez en Rosario a partir de una producción original del Teatro El Círculo

En Rosario siempre hay mucho teatro. Con el recambio de mes, llegan las últimas oportunidades de ver algunas de las obras que estuvieron en cartel durante octubre. Para orientarse ante la multiplicidad de obras, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días, en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del jueves 29 al domingo 1 de noviembre, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 29 de octubre

- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329
Próximas funciones: de jueves a sábado en octubre

Sesión Golfa. - "Julieta y Julieta": Dos julietas, un amor que se desgarra en dos voces ¿Existe una sola verdad? De Migel Alcantduu. Dirección: Sandra Majic. Actúan: Carolina Diez y Camila Hidalgo Solís. - "Amore Di Mafia": Último trabajo juntos de dos mafiosos particulares. Uno se retira, el otro recién comienza. ¿Cómo terminará esta historia? De Susana Mercado. Dirección: Lucky Matricardi. Actúan: Martín Fumiato y Manuel Melgar. - "Madrid, ¡un sueño!": Emocionante como “Hairspray”, “Fame” y “Flashdance”. Si tenés un sueño, si buscás la fama... acá es donde vas a empezar a reír. De José Ignacio Tofé. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Mumo Oviedo, Vicky Picech, Silvina Santandrea. - "Nunca es tarde": Cuando Rick, el detective canchero, se encuentra con Betty, la Femme Fatale, sabía que era una trampa. De Nacho López. Dirección: Juan Pablo Giordano. Actúan: Lala Brillos y Juan Biselli. - "Caída libre": unos paracaidistas preparados para una misión “histórica”... hasta que falta un paracaídas. Tú eres un recluta más. ¿Quién se sacrifica? Con Diego Borrell y Vicente Desantes

Sesión Central. - "El juego del amor propio": en plena terapia, dentro de la mente de Enzo, alguien lo desafía y al juego da comienzo. De Adolfo Oliveira y Pedro Cambas. Actúan: Mauro Sabella y Fer Porcel. Dirección: Camila Hidalgo Solís. - "Tribulaciones de un gigoló": ella decidió darse los gustos en vida. Él quedó sin empleo y se calzó la capa. El destino los cruza en un encuentro más desubicado que reunión familiar en hotel alojamiento. De Marta Sánchez. Dirección: Ceci Patalano. Actúan: Cuca Musa y Djordi Méndez. - "Prometo volver a engañarte": Marta ha dejado una nota a Marcos diciendo “TENEMOS QUE HABLAR”. Cuando te esperes lo peor, probablemente estés en lo cierto. De Zenón Recalde. Dirección: Dani Cáceres. Actúan: Mati Suleimen y Ceci Li Causi. - "El escudo": ¿Qué harías si tu equipo no ganara ni un partido? Cuando entres en este vestuario formarás parte de un grupo de ineptos donde un entrenador desesperado lucha por salvar la temporada más bochornosa de la historia. Con Diego Borrell y Vicente Desantes.

- "Escenas de la vida conyugal". 20.30hs. Teatro Astengo (Mitre 754)
Próximas funciones: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre.

De Ingmar Bergman, con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirección: Norma Aleandro. “Escenas de la vida conyugal" se estrenó en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, donde realizó dos exitosas temporadas, para luego iniciar un recorrido por las principales ciudades y teatros de Argentina. La gira continuó a nivel internacional en Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Lima (Perú) y España, donde la obra se consolidó como un verdadero fenómeno teatral, agotando localidades en cada temporada. Con más de 700 funciones y más de 750.000 espectadores, la obra lleva más de una década en cartel y continúa creciendo, reafirmando su éxito y vigencia en cada nueva gira.

En esta versión teatral de Ingmar Bergman, basada en su película homónima, el autor nos presenta a Juan y Mariana —sus protagonistas— quienes relatan al público una serie de escenas que recorren su vínculo a lo largo del tiempo: desde la vida en matrimonio hasta su separación, y la relación que continuará existiendo incluso después del divorcio.

- "Ensayo Vania". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los jueves de octubre

Un elenco se reúne para ensayar Tío Vania, el clásico de Chéjov, pero, poco a poco, las escenas de la obra empiezan a mezclarse con la vida de quienes las interpretan. ¿Cuántas capas tiene la realidad?¿y si todo fuera una gran ficción?¿qué se necesita para ser feliz? Una fallida representación de la felicidad. Dirección: Pablo Fossa. Elenco: María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Agustina Rodriguez, Malena Contreras, Macu Mascía, Natalia Trejo, Niche Almeyda, Aldo Villagra y Ariel Armoa

Viernes 30 de octubre

- "Todas las aves en vos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

La obra presenta una historia que visibiliza la realidad de muchas mujeres de mediana edad en plena crisis respecto de los vínculos y roles sociales hacia la mujer. Todo es narrado desde una poética ornitológica dando protagonismo a las aves más representativas de nuestra región, valorizando sus cantos y costumbres en el marco del Paraná. Actuación: Magalí Eguiluz. Dramaturgia y Dirección: María Florencia Echeverría

- “Hamlet se va de gira”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
ÚLTIMA FUNCIÓN

Dante es un titiritero desencantado de su oficio. Sin embargo, sus marionetas, con las que interpretó durante años la clásica “Hamlet”, le exigen seguir sobre los escenarios. “Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar?”, se pregunta oportunamente la sinopsis de la nueva obra escrita y dirigida por Néstor Zapata, emblema vital del teatro rosarino.

Actúan: Matías Tamburri (Dante), Santiago Pereiro (Hamlet), Bárbara Zapata (Alma/Ofelia), Liliana Gioia (Reina Madre), Juan Biselli (Tío Rey) y Fernando Galassi (Bufón).

- "El líquido táctil". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)
ÚLTIMA FUNCIÓN

Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible recibe una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido.

Actúan: María Laura Silva, Adrián Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi. Dramaturgia: Daniel Veronese

- "450 partículas por millón". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)
ÚLTIMA FUNCIÓN

En un mundo devastado por la contaminación, el aire exterior se volvió letal y la humanidad sobrevive bajo sistemas extremos de control. Una doctora desarrolla el “Proyecto Perpetuo”, un experimento destinado a modificar el cuerpo humano para adaptarlo a las nuevas condiciones del planeta. Perpetuo, un prisionero insurgente señalado como terrorista por la élite gobernante, es tomado como sujeto de prueba. Aislados junto a un sistema de inteligencia artificial, deberán enfrentarse a los límites entre lo humano y lo artificial, entre la supervivencia y la libertad. 450 Partículas por Millón combina teatro físico, dramaturgia y experimentación visual para construir un universo distópico y sensorial. Dirección y dramaturgia: Gabriel Giliberto. Interpretación: Macarena Villalobo · Lautaro Zencic · Vane Deloreto

- "Lo demás es cotillón". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)
Próximas funciones: sábado 31 a las 20.30 y 22.30

El Taller de Teatro Épica presenta su producción 2026 en Sala Tandava. Una radiografía ácida de la decadencia sistemática de la clase media argentina. Un grotesco criollo que nos desnuda en una batalla familiar impredecible y descarnada. Dramaturgia y dirección: Agustina López Asistencia técnica y actoral: Jona Aguirre Actúan: Rocío Muñoz, Valentina Salomone, Ignacio Glaser Artola, Agustín Boettner, Martiniano Bogarín, Cristian Jayme, Analía Relloso, Sol Santi, Agostina Fernández, Agustina Fabiano, Fabio López, Marianella Vaca Murillo, Marilyn Oviedo y Carolina Díaz Cabases.

- "El espejo de la memoria". 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Separadas por un muro, dos familias despliegan sus conflictos, en un universo donde lo cotidiano se transforma en una expresión de las peores y más vulnerables condiciones humanas. Quince personajes en escena revelan las dos caras de una misma moneda: la familia y la miseria humana.

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- "Matar al diván". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)
Próximas funciones: todos los viernes y sábados de octubre

De Patricia Suárez. Actúan: Héctor Bellomo, Nélida Demichelis, Mery Giacca, Carmen Russo, Ricardo Debuc, Antonio Iglesias, Bety Farcuf y Eli Arce

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

Sábado 31 de octubre

- "La moribunda". RE-ESTRENO. 20.30hs. Túnel de las Artes, Pasaje Pan (Cordoba 954)

De Alejandro Urdapilleta. Dos hermanas esperan y cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Pero esta vez la historia se esconde debajo de las baldosas, abajo de la ciudad. El mundo queda arriba y el teatro ahí debajo. Un túnel, la oscuridad y la cercanía de todo. Una tragedia hilarante. Una comedia terrible. Allí debajo el tiempo se detendrá para ellas y para todos, las cuatro estaciones sucederán irremediablemente, juntas y en una misma. Actúan: Aquiles Pelanda y Leandro Doti.

- "El estallido interno". 20hs. Espacio Dorado del Centro Cultural de La Toma (Tucumán 1349, subsuelo)

Versión libre de "La Granada" de Rodolfo Walsh. Algo está por estallar y cuando algo estalla nadie sale ileso. En el medio de la nada, la soledad de una persona que de golpe se convierte en el centro de las miradas. Dramaturgia: Denise Almeida Codirección: Leandro Maccagno, Christian Álvarez. Actuación: Milton Bloise

- "Macbeth". 20hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

La ópera "Macbeth", con música de Giuseppe Verdi, se estrena en Rosario en una nueva producción de la Asociación Cultural El Círculo. Cuenta con libreto de Francesco María Piave, basado en la tragedia homónima de William Shakespeare, y fue estrenada en el Teatro della Pergola, de Florencia, en 1847.

El elenco estará integrado por el barítono Leonardo López Linares, en el rol de Macbeth; la soprano María Belén Rivarola, como Lady Macbeth; el tenor Andrés Cofré, como Macduff; el bajo Bruno Sciaini, en el rol de Banquo; y el tenor Martín Otaduy, como Malcolm, junto al Coro de la Opera de Rosario, que dirige Horacio Castillo, y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Javier Mas. La dirección escénica y diseño de escenografía estarán a cargo de Marcelo Perusso, el diseño de vestuario será de Ramiro Sorrequieta y la realización escenográfica de Walter Gonsolin.

La obra muestra como la ambición desmedida de poder corrompe a una persona y sus consecuencias destructivas. Gira en torno a un general escocés que, impulsado por una profecía y la manipulación de su esposa, asesina a su rey para usurpar el trono, llevándolo a la violencia y la locura, que termina destruyendo su vida y su moral.

- “El viaje del tambor”. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)
Próximas funciones: sábado 6 de noviembre

Un recorrido escénico y musical por las memorias sonoras de la región. La nueva obra de música y artes escénicas impulsada por Proyecto Batel, creada e interpretada por Ludmila Gallardo y Carlo Seminara, con dirección de Severo Callaci. A través de tambores, danzas, cantos y relatos, la propuesta navega las aguas del Río Paraná y el Río Uruguay desde el norte de Brasil hasta el Río de la Plata. La obra rescata la herencia cultural de matriz afro en las voces de sus protagonistas anónimos, entrelazándola con la historia oficial de nuestro pasado colonial.

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- "¿Cómo viste la luna?". 16.15 y 17hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)
ÚLTIMAS FUNCIONES

Dirigido a bebés de 0 a 5 años. En una selva muy, muy lejana vive un monito travieso y saltarín. Entre saltitos, monerías y lunerías, se hace una gran pregunta: ¿cómo viste la Luna? Decidido a descubrirlo, emprende una aventura donde aprenderá que una travesura puede volverse una gran aventura y que cuando los juegos se comparten con los amigos de la selva, la imaginación llega mucho más alto que cualquier salto. Actuación: Paula Arias y Lucía Telesca. Dirección: Eva Ricart.

- "Quemarlo todo". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)
 ÚLTIMA FUNCIÓN

En los pliegues de la creación artística, donde el aplauso de ayer suele transformarse en el silencio desgarrador de hoy, se incuba una historia abismal en la nueva creación de Carlos Romagnoli, quien también es su director. La trama sigue a una artista consagrada en el pasado pero sumida hoy en las sombras del olvido que decide poner fin a su propia existencia. Sin embargo, el destino interrumpe sus intenciones trágicas de la mano de su asistenta y, simultáneamente, a través de una visita completamente inesperada.

Este visitante misterioso trae consigo una oferta deslumbrante, una suerte de milagro caído del cielo que promete rescatarla de la nada, aunque el costo exigido a cambio resulta sencillamente inconcebible.

Esta atmósfera de tensión sostenida y dilemas morales profundos es la espina dorsal de “Quemarlo todo”, la nueva propuesta escrita y dirigida por Carlos Romagnoli. La pieza cuenta con las actuaciones de Florencia Dlugovitzky, Leonor Capara y Gabriel Rocca, junto al diseño de vestuario y asistencia de Ivana López y la iluminación de Marcelo Pucheta.

- "Ota, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los sábados de octubre
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En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025 y Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez

- "La función de los invisibles". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
ÚLTIMA FUNCIÓN

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)
ÚLTIMA FUNCIÓN

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

- "La chunga". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771)
ÚLTIMA FUNCIÓN

 Ambientada en el año 1945, la trama se sitúa en la atmósfera densa y cargada de un bar de suburbio regenteado por La Chunga, una mujer de una dureza e inquebrantable firmeza. Al antro acuden habitualmente «Los Inconquistables», un grupo de hombres cuyas noches transcurren entre tragos, cartas y jactancias. Sin embargo, la rutina del lugar da un vuelco irreversible cuando Josefino, uno de ellos, aparece acompañado por Meche, su novia.

Esa misma noche, impulsado por una aplastante deuda de juego, Josefino toma una decisión desesperada: entregar a Meche a La Chunga. A partir de ese fatídico pacto, y entre copas, brumas de alcohol y ensoñaciones, la obra sumerge al espectador en una indagación psicológica donde cada personaje explora distintas versiones del encuentro entre ambas mujeres. Secretos oscuros, frustraciones y fantasías reprimidas salen a la luz, borrando los límites entre la realidad y el universo impredecible del deseo, en una propuesta escénica concebida para el público adulto.

Autoría: Mario Vargas Llosa. Dirección: Mailín Sylvester. Elenco: Alejandra Marticorena (La Chunga) – María Alejandra Lagrange (Meche) – Fernando Martínez (Mono) – Ariel Kalainis (Lituma) – Pablo Minervino (Josefino) – Juan Cruz Tolarovic (José)

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- "Lo demás es cotillón". 20.30 y 22.30hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

El Taller de Teatro Épica presenta su producción 2026 en Sala Tandava. Una radiografía ácida de la decadencia sistemática de la clase media argentina. Un grotesco criollo que nos desnuda en una batalla familiar impredecible y descarnada. Dramaturgia y dirección: Agustina López Asistencia técnica y actoral: Jona Aguirre Actúan: Rocío Muñoz, Valentina Salomone, Ignacio Glaser Artola, Agustín Boettner, Martiniano Bogarín, Cristian Jayme, Analía Relloso, Sol Santi, Agostina Fernández, Agustina Fabiano, Fabio López, Marianella Vaca Murillo, Marilyn Oviedo y Carolina Díaz Cabases.

- "Inocencia trágica". 21hs. Platea Alta (Salta 1857)
Próximas funciones: todos los domingos de noviembre

Un abogado defensor y una fiscal despiadada enfrentados en un caso que conmovió a toda una sociedad. Elenco: David Fiori, La Jua Jua Juárez, Julieta Lancellotti, Ana Thompson, Christian Valci y Daniel Villalba. Dramaturgia y Dirección: Daniel Villalba. No apta para menores de 18 años.

- "Matar al diván". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)
 Próximas funciones: todos los viernes y sábados de octubre

De Patricia Suárez. Actúan: Héctor Bellomo, Nélida Demichelis, Mery Giacca, Carmen Russo, Ricardo Debuc, Antonio Iglesias, Bety Farcuf y Eli Arce

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

Domingo 1 de noviembre

- "Marathón, el baile infinito". 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)
Próximas funciones: 8 y 15 de noviembre

Versión libre del clásico de Ricardo Monti. Grupo de producción de la Escuela de Clown de Rosario. Un certamen extenuante donde los participantes danzan sin descanso impulsados por la ilusión de un premio misterioso. La obra habla de la resistencia, el desgaste, la competencia feroz y los sueños rotos. Una puesta que juega entre lo grotesco, lo frágil y lo tragicómico. Actúan: Roxana Bacigalupo, Antonela Bécares, Jean Franco Garrott, Efrain López, Valentina Peretto, Analía Santamaría, Nélida Zampa. Dirección: Julieta Pretelli

- "Con-vivencias: cuerpos en escena". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Cinco relatos, cinco miradas, cinco aristas posibles que intentan rearmar un hecho doloroso. Dos historias. Al final, sólo un interrogante flotando en el aire. Historia 1: Un salón en el que todos sabían que pasaban cosas. Una puerta que nadie vigiló. Dos versiones casi iguales de un mismo momento. ¿Quién tenía que hacer algo? Actúan: Paloma Bramajo, Zoe Maguna, Manuel Mancinelli, Catalina Martínez y Priscila Sánchez. Historia 2: Una beca, un viaje, una banda que ensayó meses. Y un hecho que alguien no quiso o no pudo contar a tiempo y otro que guardó el secreto. Actúan: Catalina Magnani, Mayra Monasterio, María Florencia Nicola, Santiago Pereiro y Lara Robles.

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