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El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

El municipio pidió adherir a la ley provincial de emergencia hídrica para acelerar intervenciones, habilitar contrataciones directas y aumentar multas por conductas que agravan el riesgo

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

28 de octubre 2026 · 06:30hs
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El último fenómeno El Niño que se vivió en Rosario

Foto: Archivo La Capital

El último fenómeno El Niño que se vivió en Rosario, entre finales de 2015 y principios de 2016, dejó múltiples consecuencias derivadas de lluvias por encima de los valores normales.

Rosario busca sumar herramientas para actuar ante las lluvias intensas y posibles crecidas de los arroyos asociadas al fenómeno de El Niño. El Ejecutivo envió al Concejo un proyecto para adherir a la l ey provincial de emergencia hídrica, una iniciativa que habilita al municipio a agilizar intervenciones, disponer recursos y reforzar sanciones frente a conductas que pueden agravar las consecuencias de una contingencia.

La iniciativa se enmarca en los preparativos ante un escenario climático con proyecciones de precipitaciones superiores a las habituales durante el verano. La intención del municipio es contar con mecanismos que permitan actuar antes de que se produzca una situación crítica y responder con mayor rapidez si las lluvias generan problemas en los sistemas de drenaje o en los cursos de agua. El oficialismo pretende llevar el expediente al recinto este jueves.

El concejal javkinista Fabrizio Fiatti, presidente de la comisión de Gobierno, defendió la propuesta y convocó al acompañamiento de todos los bloques. "Estamos hablando de una cuestión que nos involucra a todos", planteó al señalar que la ciudad necesita herramientas para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

>> Leer más: El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

Herramientas para la emergencia

"Que hoy no estemos frente a una emergencia inminente no significa que no tengamos que ocuparnos. Las proyecciones indican que vamos a atravesar un verano con lluvias superiores a las habituales y tenemos que prepararnos con tiempo", sostuvo el edil. El planteo del oficialismo es anticiparse a las contingencias y evitar que las medidas deban improvisarse cuando el problema ya esté en marcha.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de remover construcciones, cierres y otros obstáculos que impidan el escurrimiento del agua en zanjas, canales y desagües a cielo abierto. La facultad apunta a facilitar intervenciones municipales cuando una obstrucción pueda comprometer el funcionamiento del sistema pluvial.

El expediente también habilita contrataciones directas de bienes y servicios indispensables para prevenir o mitigar los efectos de la emergencia. Entre las tareas contempladas figuran la limpieza y el mantenimiento de desagües, el saneamiento ambiental, la adquisición o el alquiler de maquinaria y la asistencia a las personas damnificadas.

El régimen prevé mecanismos de control y establece que el Ejecutivo deberá enviar al Concejo informes trimestrales sobre las contrataciones realizadas. De esta manera, la herramienta busca combinar mayor rapidez operativa con el seguimiento legislativo de los gastos y las medidas que se adopten.

La propuesta incorpora además un aumento temporal del 40 % en los mínimos y máximos de determinadas multas previstas en el Código de Convivencia Ciudadana. La suba regiría durante la vigencia de la emergencia hídrica y alcanzaría infracciones que pueden contribuir a empeorar las condiciones de drenaje de la ciudad.

Entre las conductas incluidas aparecen el abandono de residuos y objetos en lugares no habilitados, la falta de higiene y limpieza de inmuebles, el desmalezamiento de veredas y el vertido irregular de efluentes, además de otras faltas vinculadas con la gestión de residuos. El objetivo es desalentar prácticas que pueden agravar los efectos de las lluvias intensas, en particular cuando afectan zanjas, desagües y otros espacios por donde debe escurrir el agua.

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Obras y tareas en marcha

La adhesión a la ley provincial forma parte de un plan municipal que combina infraestructura, mantenimiento, monitoreo meteorológico y coordinación operativa. En materia de limpieza, el municipio informó que interviene 53,5 kilómetros de arroyos y canales, con trabajos en los cursos de agua Ludueña, Ibarlucea y Salvat, además de los canales de Circunvalación.

A esas tareas se suman 124.302 metros lineales de limpieza y rectificación de zanjas y desagües, junto con 13.134 captaciones y sumideros intervenidos en lo que va del año. Son trabajos destinados a mantener despejadas las vías de escurrimiento y reducir los problemas que pueden provocar las precipitaciones intensas en distintos sectores de Rosario.

El plan también incluye obras de infraestructura pluvial. Según los datos difundidos por el municipio, se construyeron 33.000 metros lineales de nuevos desagües pluviales y 1.221 nuevas unidades de captación. Entre las intervenciones mencionadas figuran la protección de la cascada del Saladillo, los trabajos vinculados con la represa del Ludueña y la reconstrucción del terraplén sur, que protege viviendas frente a las crecidas del arroyo Saladillo.

En paralelo, la Municipalidad incorporó 12 nuevas estaciones meteorológicas, distribuidas entre los seis distritos y sectores considerados críticos, como Empalme Graneros y Las Flores. La intención es ampliar las mediciones en distintos puntos de la ciudad para mejorar el seguimiento de las condiciones climáticas y contar con información que permita anticipar posibles complicaciones.

La estrategia incluye además la conformación de un Comité Operativo de Emergencia y actividades de capacitación y concientización junto a vecinales, clubes y organizaciones de la sociedad civil. También contempla la difusión de pronósticos y medidas de autoprotección para que la población conozca cómo actuar ante un escenario de lluvias intensas o crecidas.

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Sanción sobre tablas

El proyecto, que ingresó el último viernes al Concejo Municipal, todavía debe avanzar en la discusión. El oficialismo pretende conseguir los apoyos necesarios para llevarlo al recinto en la próxima sesión y aprobarlo sobre tablas, es decir, sin que pase por las comisiones. La adhesión a la ley provincial N.º 14.477 le permitiría al municipio sumar herramientas administrativas y operativas para intervenir ante una eventual emergencia hídrica.

"Creemos que este es un momento en el que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Desde el Estado, generando las herramientas necesarias para prevenir y responder ante una emergencia; y cada uno de nosotros, con nuestras acciones cotidianas", concluyó Fiatti. La apuesta municipal es reforzar la prevención antes del verano, con medidas que permitan coordinar recursos y reducir, en la mayor medida posible, el impacto de las lluvias y las crecidas.

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