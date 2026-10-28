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Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes

El siniestro ocurrió en la provincia de Toledo. Las autoridades y servicios de emergencias no descartan que haya más víctima fatales

28 de octubre 2026 · 16:52hs
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Siniestro en la provincia española de Toledo. 

Siniestro en la provincia española de Toledo. 

La colisión entre dos trenes de alta velocidad en España dejó el saldo de al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos. El siniestro ocurrió este miércoles a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo.

Los servicios de emergencia no descartan que haya más víctimas fatales y la búsqueda continúa horas después del siniestro. Según medios españoles, solo en los hospitales de Castilla-La Mancha hay 107 personas ingresadas en hosptiales y 18 de los heridos están en estado crítico.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto por el que el gobierno declara tres días de luto oficial por las víctimas del siniestro.

Se trata del segundo accidente de trenes de alta velocidad en 10 meses. El 18 de enero colisionaron dos formaciones, el Iryo 6189 y el Alvia 2384 en Adamuz, provincia española de Córdoba, con un saldo de 46 personas fallecidos y 292 heridos.

>>Leer más: Accidente ferroviario en España: Cancillería expresó sus condolencias y activó el consulado en Madrid

El siniestro

El incidente, que tuvo lugar a las 8.54 horas de este miércoles, se produjo cuando un tren AVE (con 378 pasajeros registrados) que viajaba de Madrid hacia Sevilla embistió a un tren Iryo (con 174 personas a bordo, incluido un bebé), que se encontraba detenido en la vía.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, el choque causó el descarrilamiento de varios vagones y provocó su caída por un terraplén.

Por el momento, se desconocen las causas del choque. La compañía italiana Iryo emitió un comunicado y explicó que el servicio 6076 de la empresa, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla, salió esta mañana de la capital a las 7:54 horas con 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y un maquinista de a bordo. Según su versión de los hechos, el impacto ocurrió a las 8.48 horas. “Por causas que aún se desconocen, la unidad recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, a la altura de Urda (Toledo), en el PK 118″, explicaron.

Por su parte, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) señaló que, en estos momentos, es aún "muy pronto" para adelantar cualquier hipótesis sobre las causas del accidente.

Qué dijeron las autoridades españolas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que la investigación "llegará hasta el final y, si ha habido negligencias, se sabrá”. Además afirmó que “no es asumible para un país como España” sufrir dos accidentes graves en la alta velocidad en menos de un año.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “absolutamente inverosímil” e “inexplicable” el accidente. Según Puente, tras un fallo del LZB, uno de los sistemas de seguridad de la vía, el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad pese a que el Iryo seguía detenido.

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