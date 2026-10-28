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Diputados: la oposición a pleno exige al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Reclaman a Milei que reconozca el triunfo de Lula y que los ministros Santilli, Monteoliva y Quirno concurran a la Cámara baja

28 de octubre 2026 · 20:53hs
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La fuga de Flávio Bolsonaro agita las aguas políticas de la Argentina y repercute en la Cámara de Diputados.

Foto: NA

La fuga de Flávio Bolsonaro agita las aguas políticas de la Argentina y repercute en la Cámara de Diputados.

Diputados de todos los bloques de la oposición presentaron este miércoles una declaración pública común por la cual le exigen al gobierno que reconozca el triunfo del reelecto mandatario brasileño, Lula da Silva, y que el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno expliquen en la Cámara baja la "absoluta complicidad" de la gestión de Javier Milei con la fuga del excandidato presidencial del Partido Liberal Flávio Bolsonaro.

El comunicado fue compartido por el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), el rosarino Germán Martínez, en representación del principal bloque opositor, por Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Esteban Paulón y Mariela Coletta (Provincias Unidas, PU), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Ernesto Ali (Primero San Luis) y Marcela Pagano (Coherencia), entre otros diputados nacionales.

En primer lugar, los diputados opositores le solicitan al Poder Ejecutivo que "responda con urgencia los pedidos de informes solicitados y/o por solicitar por las y los legisladores nacionales".

Ministros a la Cámara baja

A su vez, reclaman la "urgente presencia" en la Cámara baja de Santilli, Monteoliva y Quirno, "en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional".

Por último, exigen a la Casa Rosada que "reconozca formalmente el triunfo de Lula y refuerce el diálogo con Brasil para revitalizar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel, acorde a la historia en común y al carácter estratégico del vínculo".

>>Leer más: Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba "presidente electo" y ahora dice ser "líder"

Hasta el momento, Milei es el único presidente de América Latina que se niega a reconocer el triunfo de Lula o emitir una felicitación oficial.

En la oposición se han presentado numerosos pedidos de informes que apuntan a una presunta "complicidad" del gobierno argentino en la maniobra para facilitar la fuga de Bolsonaro de su propio país.

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