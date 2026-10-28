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El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El hombre negó haber intentado drogar a la pasajera, dijo que tiene un historial impecable en la aplicación y perdió su trabajo tras el video viral

28 de octubre 2026 · 08:38hs
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El conductor de Uber desmintió el relato difundido en redes sociales.

Foto: La Capital / Archivo.

El conductor de Uber desmintió el relato difundido en redes sociales.

El chofer de app involucrado en la denuncia sobre un intento de secuestro durante un viaje rechazó este miércoles la acusación que se viralizó días atrás en Rosario. "Esta chica me arruinó, me dejó sin trabajo", afirmó con respecto a lo sucedido después de la publicación del video en TikTok.

Diego confirmó que llevó a la joven el último jueves a la noche, pero negó haber intentado drogarla durante el trayecto. Ante la consulta de LT8, explicó: "En mi vida me pasó una cosa así. Ese día venía trabajando normal, llevaba prácticamente 11 horas sin ningún problema".

El conductor de 47 años dijo que este lunes fue a hacer una denuncia contra la pasajera en respuesta a la declaración que hizo esta última. "Mañana me tengo que volver a presentar", anticipó con respecto al trámite ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Qué dijo el chofer denunciado por intento de secuestro?

El relato del automovilista coincide en varios puntos con lo que contó la muchacha el último viernes a través de redes sociales. Entre ellos, ratificó que la joven había usado la cuenta de su padre porque la de ella había quedado bloqueada debido a una serie de viajes impagos.

La pasajera recordó que se sintió incómoda por las preguntas personales que le hacía el chofer. El exremisero rechazó esta acusación y comentó: "Quise entablar una conversación. Siempre trato de ser una persona educada y amable, entiendo que hace más ligero el viaje".

>> Leer más: Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

Antes de iniciar el trayecto, el conductor le pidió el pin a la muchacha y después le preguntó qué camino prefería tomar. "Por un tema mío de seguridad, hay lugares a donde no entro a partir de las 22. Me pidió que agarre por abajo, por avenida Belgrano", detalló.

Diego apuntó que el viaje se interrumpió de manera abrupta en la zona del cruce con la calle Laprida, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. En ese momento, la pasajera le advirtió que se sentía mal. Al respecto, manifestó: "Sinceramente, a mí me asustó porque nunca me pasó. Cuando freno, ella abre la puerta, agarra su campera, su bolso y le hace señas a una chata que venía atrás. Sube y se va".

El auto quedó estacionado en avenida Belgrano después del incidente. El chofer reportó a través de la aplicación que el viaje no había terminado y que tampoco le habían pagado.

Uber bloqueado

El exremisero se mostró indignado porque Uber le bloqueó la cuenta y no pudo volver a trabajar desde entonces. "En el poco tiempo que tengo, casi un año y medio, hice mil viajes de cinco estrellas. Mucha gente me ha calificado por la amabilidad y el respeto que le tengo", manifestó.

El chofer también criticó el video de TikTok que se replicó en otras plataformas. Sobre esta cuestión, expresó: "No entiendo cómo hay gente a la que le gusta arruinar la vida de otros sin sentido, por likes, por hacerse viral".

Según comentó en el reportaje, Diego no tiene coche propio y paga 80.000 pesos de alquiler por día para hacer viajes con la aplicación. "Me tenía que mover para juntar esa plata y el resto me quedaba a mí. Gano 15 ó 20 mil pesos en 12 horas", precisó.

El conductor se quejó de la denuncia porque perdió un premio de $89.000 a cambio de 65 viajes. De acuerdo a su relato, la empresa le bloqueó la cuenta y le dio un plazo de 48 horas para resolver su situación, pero jamás obtuvo respuesta. En esa línea, añadió: "Me cansé de hablar con Uber. Nunca caí detenido, no sé lo que es estar preso. Tengo mi certificado de buena conducta y mi certificado prontuarial intacto. Mi preocupación era traer a mi casa para poder comer esa noche".

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