Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

El siniestro sucedió este miércoles a la mañana en Alberdi y Juan José Paso y causó una importante fuga que fue controlada poco después por Litoral Gas

El centro comercial de avenida Alberdi, en la zona norte de Rosario, se vio conmocionado este miércoles a la mañana cuando una mujer perdió el control del automóvil y el vehículo chocó de lleno contra un gabinete de Litoral Gas . El impacto provocó una importante fuga del fluido.

El siniestro sucedió alrededor de las 9.15, en Alberdi al 700, a pocos metros de Juan José Paso. Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado en el siniestro fue un Chevrolet Captiva, que se subió a la vereda, arrancó un cartel indicador de carga y descarga y chocó con la entrada de un edificio y contra la caseta donde está el medidor de gas.

El incidente por muy poco no terminó en una tragedia, ya que por ese lugar circulan muchos peatones. En cuanto a la mujer que manejaba el auto , trascendió que sufrió golpes, fue trasladada por precaución en una ambulancia, pero fuera de peligro.

La Policía acudió al lugar, colocó cintas de protección para evitar que pasan autos y transeúntes por el lugar y minutos después se presentó una cuadrilla de operarios de Litoral Gas para resolver la situación.

En declaraciones a LT8, Pablo Campaña, supervisor de Litoral Gas señaló: "Alrededor de las 9.20 ingresó una llanada a la central de la empresa indicando que se había producido un accidente sobre un gabinete de gas. A los 10 minutos, los operarios ya estaban en el lugar". Campaña afirmó que "un Chevrolet se había incrustado en la pared sobre el gabinete de gas y con la ayuda de Bomberos se pudo retirar el vehículo y controlar la fuga". Amplió: "Ahora haremos una apertura con la empresa contratista para anular el servicio".

"Por seguridad, el servicio quedará anulado hasta que la administración del edificio, a través de un gasista matriculado, haga la reparación y la reforma de la cabina de regulación. En el edifico hay oficinas, un gimnasio y casas particulares. Cuando llegamos los habitantes ya se habían autoevacuado", subrayó Campaña.

Testimonio de un vecino del edificio

El funcionario de Litoral Gas señaló que los vecinos iban a volver a sus casas en forma inminente y que las tareas en la calle demandarían un par de horas más, pero ratificó que el servicio quedará interrumpido hasta que el consorcio pueda reparar el gabinete dañado.

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Mientras los operarios de Litoral Gas trabajaban en el lugar, un vecino del edificio, que estaba descalzo, le contó a LT8: "Alguien tocó el portero eléctrico y cuando atendí dijo que era policía y que teníamos que evacuar el edificio en cuanto antes. En la desesperación agarré lo que tenía a mano y cuando salí vi que estaba el auto contra el medidor. Ahora, nos cortaron el gas y la luz. Felizmente, no hubo heridos, solo el impacto contra la puerta".

"Ahora tenemos que resolver el tema de la puerta y el del gas, vamos a estar unos días sin servicio", concluyó con algo de amargura en su tono de voz.