Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

El centro comercial de avenida Alberdi, en la zona norte de Rosario, se vio conmocionado este miércoles a la mañana cuando una mujer perdió el control del automóvil y el vehículo chocó de lleno contra un gabinete de Litoral Gas. El impacto provocó una importante fuga del fluido.
El siniestro sucedió alrededor de las 9.15, en Alberdi al 700, a pocos metros de Juan José Paso. Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado en el siniestro fue un Chevrolet Captiva, que se subió a la vereda, arrancó un cartel indicador de carga y descarga y chocó con la entrada de un edificio y contra la caseta donde está el medidor de gas.
El incidente por muy poco no terminó en una tragedia, ya que por ese lugar circulan muchos peatones. En cuanto a la mujer que manejaba el auto, trascendió que sufrió golpes, fue trasladada por precaución en una ambulancia, pero fuera de peligro.
Cómo fue el choque contra el gabinete de gas
La Policía acudió al lugar, colocó cintas de protección para evitar que pasan autos y transeúntes por el lugar y minutos después se presentó una cuadrilla de operarios de Litoral Gas para resolver la situación.
En declaraciones a LT8, Pablo Campaña, supervisor de Litoral Gas señaló: "Alrededor de las 9.20 ingresó una llanada a la central de la empresa indicando que se había producido un accidente sobre un gabinete de gas. A los 10 minutos, los operarios ya estaban en el lugar". Campaña afirmó que "un Chevrolet se había incrustado en la pared sobre el gabinete de gas y con la ayuda de Bomberos se pudo retirar el vehículo y controlar la fuga". Amplió: "Ahora haremos una apertura con la empresa contratista para anular el servicio".
"Por seguridad, el servicio quedará anulado hasta que la administración del edificio, a través de un gasista matriculado, haga la reparación y la reforma de la cabina de regulación. En el edifico hay oficinas, un gimnasio y casas particulares. Cuando llegamos los habitantes ya se habían autoevacuado", subrayó Campaña.
Testimonio de un vecino del edificio
El funcionario de Litoral Gas señaló que los vecinos iban a volver a sus casas en forma inminente y que las tareas en la calle demandarían un par de horas más, pero ratificó que el servicio quedará interrumpido hasta que el consorcio pueda reparar el gabinete dañado.
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Mientras los operarios de Litoral Gas trabajaban en el lugar, un vecino del edificio, que estaba descalzo, le contó a LT8: "Alguien tocó el portero eléctrico y cuando atendí dijo que era policía y que teníamos que evacuar el edificio en cuanto antes. En la desesperación agarré lo que tenía a mano y cuando salí vi que estaba el auto contra el medidor. Ahora, nos cortaron el gas y la luz. Felizmente, no hubo heridos, solo el impacto contra la puerta".
"Ahora tenemos que resolver el tema de la puerta y el del gas, vamos a estar unos días sin servicio", concluyó con algo de amargura en su tono de voz.