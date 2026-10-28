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Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

Provincial y Jockey Club completaron el podio de la competencia que reunió a siete equipos y marcó el cierre de la temporada de la Asociación Rosarina

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

28 de octubre 2026 · 22:10hs
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El club de la zona norte se quedó con el certamen que reunió siete equipos y se jugó bajo la modalidad todos contra todos.

El club de la zona norte se quedó con el certamen que reunió siete equipos y se jugó bajo la modalidad todos contra todos.

Rosario Rowing Club se quedó con el título del Campeonato Copa Desafío de tenis, tras sumar la mayor cantidad de puntos en el conjunto de sus presentaciones. Provincial obtuvo el segundo puesto, mientras que Jockey Club completó el podio de una competencia que reunió a siete equipos y se disputó durante dos meses bajo la modalidad de todos contra todos.

El certamen, organizado por la Asociación Rosarina de Tenis (ART), constituye el corolario del Campeonato Interclubes, uno de los acontecimientos de mayor convocatoria del calendario tenístico nacional, que reúne a más de tres mil participantes. De esta manera, la Copa Desafío puso el broche de oro a la temporada de mayores, luego de un año de intensa actividad para el tenis de Rosario y la región.

La competencia se desarrolló con la participación de equipos integrados por parejas de dobles de caballeros, dobles de damas y dobles mixtos.

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Copa Desafío de tenis

Más allá de la competencia deportiva, la Copa Desafío se distingue por promover el encuentro entre los clubes y fortalecer los vínculos entre sus integrantes. En ese sentido, el tradicional tercer tiempo constituyó uno de los aspectos centrales de la propuesta: el equipo que oficia de local recibe a sus rivales y comparte un espacio de camaradería que trasciende los resultados de cada jornada.

Al realizar un balance de la temporada, el presidente de la ART, Daniel Tramontini, destacó la relevancia de los dos grandes acontecimientos que marcaron el calendario de mayores y el crecimiento de la actividad en la región.

“Este año fue muy importante para el tenis de Rosario y la región. Si bien todavía queda un tramo de la temporada por delante, especialmente en menores, donde restan numerosos encuentros y las definiciones de distintas series, en mayores cerramos un año de intensa actividad con dos grandes eventos: el Campeonato Interclubes, que es el de mayor convocatoria del país, y la Copa Desafío, que reúne a los clubes en una competencia que combina el nivel deportivo y el encuentro entre jugadores”, señaló Tramontini.

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Entrega de premios

Asimismo, el dirigente adelantó que la temporada tendrá su celebración final con la entrega de premios de la Copa Desafío, prevista para el 18 de noviembre, a las 20, en un encuentro que incluirá un lunch, música, entretenimiento y novedades de cara a 2027.

“Todavía nos queda la entrega de premios de la Copa Desafío, que será una oportunidad para celebrar lo conseguido, compartir un buen momento entre todos los clubes y reconocer el esfuerzo de los jugadores que formaron parte del torneo. Además de la entrega de premios, habrá lunch, música, diversión y algunas novedades que estamos preparando para 2027. Queremos que sea un cierre a la altura de todo lo que vivimos durante esta temporada”, expresó el presidente de la ART.

Por otra parte, Tramontini adelantó que el calendario de menores tendrá su cierre el 15 de noviembre, con un encuentro en el Jockey Club Rosario que convocará a jugadores y familias. “Se viene un gran evento en el que se desarrollarán encuentros de minitenis y las definiciones del Interclubes y del campeonato por equipos. Será una jornada para compartir con las familias y celebrar todo lo realizado durante el año”, concluyó.

Resultados

Las categorías se organizaron en tres niveles: A, B y C desde +30 a + 45 años y los ganadores de cada una de ellas fueron:

A +30: 1º Rosario Rowing Club, 2º Gimnasia y Esgrima y 3º Atlético Provincial.

B +30: 1º Atlético Fisherton, 2º Jockey Club y 3º Rosario Rowing.

C +30: 1º Jockey Club, 2º Rosario Rowing y 3º Atlético Fisherton.

A +45: 1º Jockey Club, 2º GER y 3º Provincial.

B +45: 1º Provincial, 2º Rosario Rowing y 3º Jockey Club.

C+45: 1º Provincial, 2º Rosario Rowing y 3º Atlético Fisherton.

Con estos resultados, la tabla final de posiciones quedó conformada de la siguiente manera: 1) Rosario Rowing , 2) Provincial, 3) Jockey Club , 4) GER, 5) Atlético Fisherton, 6) Regatas y 7) Remeros.

Pro Tour: Francisco Gay pasó de preclasificado 11 a campeón

El 5º Pro Tour del calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST) se disputó en Sportivo Atlético Club de Las Parejas y consagró campeón a Francisco Gay, oriundo de Esperanza, Santa Fe, quien superó en una disputada final a Alejo Lingua, de Marcos Juárez, Córdoba, por 7-5 y 6-4.

Gay ingresó al cuadro principal como preclasificado número 11 y tuvo una destacada actuación durante toda la semana. Superó a sus rivales en las distintas instancias del certamen, sin ceder sets hasta llegar a la definición. En la lucha por el título se enfrentó a Lingua, primer preclasificado del torneo, y logró imponerse en dos sets para quedarse con el campeonato.

Los Pro Tour son competencias de inserción en el circuito profesional que otorgan puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), además de premios en dinero. En esta oportunidad, el torneo de Las Parejas contó con un cuadro de 64 jugadores y repartió cinco millones de pesos.

Al realizar un balance de la competencia, el organizador del certamen, Adrián Weihmuller, destacó el desarrollo del torneo a pesar de las dificultades climáticas y la convocatoria alcanzada. “A pesar de una semana complicada con el clima, se pudo llevar adelante este importante torneo, con una muy buena convocatoria nacional y varios jugadores con ranking ATP e ITF Pro. Estamos muy conformes con el nivel de juego que se pudo ver durante toda la semana y con la participación de tenistas que le dieron jerarquía a la competencia”, señaló.

Además, Weihmuller resaltó la atención brindada a los participantes y el acompañamiento recibido por parte de la institución anfitriona, los colaboradores y los patrocinadores. “Todos los participantes estuvieron muy agradecidos con la excelente atención que les brindó la gente del tenis del Sportivo Atlético Club, con alojamiento gratuito, desayunos de cortesía y lunch, así como con el apoyo de los colaboradores y sponsors que hicieron posible la realización del torneo”, agregó.

“Fue una semana intensa, con muy buenos partidos y una final muy disputada que convocó a una gran cantidad de aficionados a este deporte. Estamos muy contentos con el desarrollo de la competencia y con la respuesta del público, que acompañó una definición de gran nivel”, concluyó el organizador.

M15 de Roldán, la próxima cita

Otro de los certámenes destacados del calendario tenístico ya comenzó a disputarse en sus etapas clasificatorias. Se trata del M15 de Roldán, que otorgará puntos para el ranking ATP y distribuirá premios en dinero.

La pre-qualy se desarrolla en el Schwank Tennis Center durante esta semana y concluirá el 31 de octubre. Luego, entre el 8 y el 15 de noviembre, se disputarán la qualy y el cuadro principal en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso. Todas las instancias del torneo serán con entrada libre y gratuita.

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