La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Además hay un ganador de Santa Fe en la modalidad Siempre Sale, que se anotó con 184 millones de pesos

28 de octubre 2026 · 21:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Un apostador de la provincia de Buenos Aires ganó en el sorteo Revancha del Quini 6 y se llevó poco más de 1.080 millones de pesos. Además, un santafesino se anotó entre los ganadores del Siempre Sale, en el sorteo 3421 de este miércoles 28 de octubre

El pozo principal del Tradicional quedó vacante al igual que La Segunda. Sin embargo, en el Revancha una boleta jugada en una agencia de la localidad bonaerense de Bosques acertó los seis números, y se llevará un pozo de $1.080.516.153.

En el Siempre Sale hubo dos ganadores de los cuales uno hizo su apuesta en la provincia de Santa Fe y se llevará 184.382.730 de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo miércoles 1° de noviembre a las 21.15 y tendrá un pozo acumulado de $4.750.000.000

►Tradicional

Números sorteados: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45

Con seis aciertos: vacante

Con cinco aciertos: 4 ganadores que recibirán $10.273.986

Con cuatro aciertos: 474 ganadores, que recibirán $26.010

►La Segunda

Números sorteados: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44

Con seis aciertos: vacante

Con cinco aciertos: 13 ganadores, que recibirán $3.161.226

Con cuatro aciertos: 1247 ganadores, que recibirán $9.886

►Revancha

Números sorteados: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45

Con seis aciertos: un ganador que se lleva 1.080.516.153 de pesos

►Siempre Sale

Números sorteados: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37

Con cinco aciertos: 2 ganadores, que recibirán $184.382.730

►Pozo extra

369 ganadores, que recibirán $542.005

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

Un nene de 4 años pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

La familia de VIcente tras el festejo de cumple del Quini 6

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 21 de octubre.

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

La fiesta de Vicente fue con temática Quini 6

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Las más leídas

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Lo último

Arajet lanzó una promoción con descuentos de hasta el 50 % en vuelos internacionales

Arajet lanzó una promoción con descuentos de hasta el 50 % en vuelos internacionales

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

A un paso de que el Concejo legalice las app Uber y DiDi, tras un día agitado y de fuerte debate

Con el impulso de Unidos y La Libertad Avanza, el proyecto llegaría al recinto y lograría las voluntades para que las plataformas dejen de ser irregulares

A un paso de que el Concejo legalice las app Uber y DiDi, tras un día agitado y de fuerte debate
El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Diputados: la oposición a pleno exige al gobierno que explique su complicidad con la fuga de Bolsonaro
Política

Diputados: la oposición a pleno exige al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Por Hernán Cabrera
Ovación

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Las más leídas
Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Ovación
Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

Tenis: Rosario Rowing Club sumó y se quedó con la Copa Desafío de la ART

Rugby: presentaron las instancias finales del Regional del Litoral Copa Banco Macro

Rugby: presentaron las instancias finales del Regional del Litoral Copa Banco Macro

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Vóleibol: los varones de Normal 3 cortaron la racha y se consagraron campeones de la Copa Santa Fe

Policiales
Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

La Ciudad
A un paso de que el Concejo legalice las app Uber y DiDi, tras un día agitado y de fuerte debate
La Ciudad

A un paso de que el Concejo legalice las app Uber y DiDi, tras un día agitado y de fuerte debate

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

La Higuera, la ONG rosarina que lleva salud y oportunidades a comunidades rurales de Chaco

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

Uber y DiDi serán legales en Rosario: el Concejo se apresta a dar despacho para votarlo este jueves

Murió la mamá de Lionel Scaloni
Ovación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución
Política

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución

Rosario se prepara para Colectividades: ya arman las carpas en el parque a la Bandera
La Ciudad

Rosario se prepara para Colectividades: ya arman las carpas en el parque a la Bandera

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario
La ciudad

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones
La ciudad

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
La ciudad

Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
Policiales

Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño
Economía

Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento
Policiales

Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias
Zoom

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Policiales

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono