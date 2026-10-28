Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

La policía arrestó al hombre de 53 años por una denuncia de lesiones leves en el microcentro de Rosario. En el operativo le secuestraron tres armas blancas

La Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe detuvo este martes al pasajero de un taxista por una pelea inusual en la peatonal Córdoba. Un video del sistema de seguridad pública muestra que el sospechoso atacó al chofer con una cuchilla en pleno microcentro rosarino .

El hombre de 53 años se bajó del auto en la calle Entre Ríos y protagonizó una violenta discusión con el conductor. En unos pocos minutos, los agentes intervinieron y arrestaron al sospechoso con tres armas blancas entre sus pertenencias.

El operativo se llevó a cabo cerca a una cuadra de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El personal de las fuerzas de seguridad provinciales secuestró distintas cuchillas adentro de un morral y la evidencia quedó a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

De acuerdo a las grabaciones de la Central de Emergencias 911 del gobierno de Santa Fe, el detenido había pedido el viaje muy cerca del lugar donde lo atraparon . Así como subió a la parte trasera, bajó unos segundos más tarde en el cruce de Córdoba y Entre Ríos.

Video: Policía de Santa Fe.

En primera instancia, el pasajero se alejó del vehículo, pero luego volvió sobre sus pasos y fue discutir con el conductor de 42 años, que también descendió a la calzada. En medio del altercado, sacó una cuchilla de su bolso y la puso cerca de la cara del taxista para amenazarlo.

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La policía corroboró lo sucedido mediante el relevamiento de las cámaras y los agentes consiguieron arrestar al acusado rápidamente. Mientras tanto, el chofer denunció que tenía una lesión leve en el mentón como resultado de la pelea.

Antes de la llegada de la Brigada Motorizada, otros taxistas intentaron calmar los ánimos y proteger a su colega. Finalmente, el pasajero quedó bajo arresto y lo llevaron a la comisaría 2ª para continuar con el procedimiento.