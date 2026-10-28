Este jueves a la tarde, volverán a reunirse las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno para destrabar la iniciativa del Ejecutivo

Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones.

Un importante número de t axistas se concentraron este miércoles al mediodía frente al Concejo Municipa l de Rosario, donde hoy se reunirán las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno para analizar por tercera vez la habilitación de las aplicaciones de viajes o traslados.

Desde las 11, los choferes hicieron sentir su bronca ante la posibilidad de Uber y DiDi queden legalizada para ser utilizadas y convivan con taxis y remises. Las caravanas de vehículos llegaron por calle Córdoba y Primero de Mayo y se juntaron justamente en la esquina donde se encuentra el Palacio Vasallo.

La manifestación se realizaba cuando faltaba poco para que comiencen formalmente las deliberaciones en la sede del legislativo local, que intentarán destrabar un tema que viene generando muchos debates.

Si bien la oposición planteó sus dufefentes, el bloque que mostró coincidencias con la iniciativa oficial fue el de La Libertad Avanza. Los ediles libertarios manifestaron su adhesión a la habilitación de las aplicaciones, pero pusieron como condición que reconozcan a las motos y que no haya una tarifa de piso, sino que el costo quede librado a la oferta y la demanda, sin intervención estatal.

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Ese es el punto que genera más conflicto, ya que el proyecto que promueve el oficialismo propone dejar a fuera de las aplicaciones a las motos y también plantea una tarifa mínima que no esté por debajo del costo del boleto de colectivo.

Los taxistas dejaron sobre el ingreso al edificio carteles con consignas tales como "17 mil autos haciendo el trabajo de 5 mil", "Competencia justa o nada!", "Iguales precios, iguales vehículos" y "cupos de autos para evitar saturación".