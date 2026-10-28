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Declaran de interés municipal el Festival "Entre Cuerdas y Letras"

El ciclo cultural impulsado por LT8 cerrará su segunda temporada y lo festejará el próximo 5 de noviembre en el auditorio de la Bolsa de Comercio

28 de octubre 2026 · 17:53hs
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Elenco completo de la edición 2025

Elenco completo de la edición 2025, que cerró el ciclo de "Entre Cuerdas y Letras" en el teatro La Comedia.

El Concejo Municipal declaró de interés el Festival "Entre Cuerdas y Letras", que se desarrollará el próximo 5 de noviembre en el Auditorio de la Bolsa de Comercio y será a beneficio de la Fundación Santa Mónica Hockey Inclusivo.

El ciclo cultural "Entre Cuerdas y Letras", impulsado por LT8, nació con el propósito de afianzar un espacio de encuentro entre la radio, la música, la poesía y los artistas de Rosario y la región. Tras tres años ininterrumpidos de trayectoria, el proyecto se consolidó dentro de la agenda cultural local poniendo en valor a sus protagonistas a través de transmisiones radiales, plataformas digitales y streaming.

Esta edición de cierre de año tiene un condimento especial ya que se enmarca en el camino al centenario de la emisora, que se celebrará el próximo 16 de julio de 2027.

A pesar de que se toma esa fecha de fundación, sus orígenes se remontan a algunos años atrás, precisamente a la vieja radio Colón, instalada en los fondos de una casa de Salta 2133, donde funcionaba una bicicletería. Usaba la frecuencia F5, aunque al igual que las otras radios solían salir del aire por algunos días y sus horarios de emisión eran acotados a algunas horas por la mañana y otras por la tarde.

Entre Cuerdas y Letras

“Entre Cuerdas y Letras” es un ciclo que ya se consolidó como un espacio único en la escena cultural rosarina, donde músicos locales y nacionales se encuentran con la audiencia cara a cara, en un formato radial en vivo que combina música, palabra y tradición.

El formato, iniciado en noviembre de 2024, vio pasar grandes artistas como Quique Llopis, Rubén Goldín, Tiago Galíndez, Eugenia Craviotto, Fabián Gallardo, Pablo Pino, Jorge Fandermole, el Pájaro Gómez, Orlando Vera Cruz y Antonio Tarragó Ros, entre otros.

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