Mandó a balear su propia casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La fiscalía sostiene que organizó el ataque para presentarse como víctima de una persecución policial y ganar notoriedad en las redes sociales. También la acusan de falso testimonio, amenazas y destrucción de pruebas. Seguirá detenida.

A más de un año de su detención preventiva, el fiscal Fernando Dalmau solicitó nueve años de prisión efectiva para Norma Acosta por organizar un atentando contra su propia casa en Larguía al 3400. La mujer había ganado notoriedad en las redes en los últimos años como comentarista del mundo criminal y los investigadores apuntan que las balas contra su domicilio fueron para seguir alimentando esa faceta.

Norma Acosta , expareja de Miguel ‘Japo’ Saboldi –que falleció en 2013 en el marco de un motín en la Jefatura de Policías de Rosario-, se había ganado un lugar como vocera del mundo criminal. Desde hace varios años mantenía una audiencia con un relato que mezclaba vivencias personales, pasajes del mundo criminal y denuncias públicas a las fuerzas policiales. Según el fiscal Dalmau, Acosta intentó instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por la Policía de la Provincia de Santa Fe colocándose como víctima.

Para entender el autoatentado hay que rememorar en las crónicas policiales. El 5 de junio de 2025 la Policía de Santa Fe llevó adelante 34 allanamientos y 16 detenciones de uniformados por una causa de malversación de combustibles. La misma que eyectó al jefe de la policía de Unidad Regional II. Según la fiscalía, Acosta aprovechó y apuntó contra uno de los policías involucrados en sus redes. Dos días más tarde llegó la balacera. Y aunque Norma Acosta dijo que fue en respuesta de sus denuncias, la fiscalía llevó pruebas en que no fue así y la acusó por generar conmoción pública y temor en la sociedad por la gravísima situación que en apariencia ocurrió.

Para la fiscalía, Norma Acosta aprovechó la causa para tomar notoriedad en las redes sociales y medios "como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad de Santa Fe". Siguiendo con su plan, se presentó como víctima, instaló hipótesis investigativas ficticias y fraudulentas e incriminó falsamente a jefes policiales. Lo que no pudo comprobar la fiscalía es qué motivó a mencionar a los agentes más allá de la búsqueda mediática.

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El plan de Norma Acosta fue orquestado junto con Juan José Gómez, también conocido como Jota Jota Gómez y referente de la barra brava de Rosario Central cuando Andrés "Pillín" Bracamonte dominaba el paravalancha, pero que también militó la tribuna de Newell's luego del asesinato del líder de Los Guerreros.

Gómez fue el encargado de conseguir los jóvenes tiratiros y las armas. Se contactó con Nahuel “Monta” Depetris y le pidió que planifique el ataque. A pedido de Gómez, Depetris buscó a Nicolás R., que al momento del ataque tenía 18 años, y a Ignacio Leonel N. que el año pasado tenía 17 años.

Depetris les pidió a los jóvenes que ejecuten el ataque en la noche del 6 de mayo de 2025, pero recién en la mañana del 7 de mayo de 2025 lo efectuaron. Los adolescentes fueron hasta la casa Norma Acosta y dispararon cinco veces con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La casa de Norma Acosta fue baleada el 7 de mayo. En las últimas horas la detuvieron en ese lugar. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Dalmau sentenció que Norma Acosta había realizado una publicación en su perfil de Facebook donde denunciaba con nombre y apellido la realización de maniobras corruptas de personal jerárquico de la policía de Santa Fe, esperando -como estaba previsto- que el ataque armado se realice inmediatamente después y así poder instalar la hipótesis de una supuesta represalia policial por sus dichos.

Una acusación llevó a la otra

Dalmau no sólo le endilgó organizar un falso atentado, además sostuvo que Norma Acosta mintió en su declaración ante la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación.

Ella se colocó como testigo y víctima de la balacera. Dijo que vio todo cuando estaba saliendo de su casa y cómo desde un auto bajó un hombre y disparó contra su vivienda. En los medios de comunicación y las redes sociales atacó a los funcionarios judiciales, encubrió el verdadero hecho buscando obstaculizar la investigación.

Pero la fiscalía pudo comprobar que su testimonio era falso ya que acreditó que los jóvenes contactados por Depetris fueron los que gatillaron contra la casa y utilizaron sus bicicletas para concretar el encargo.

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En la acusación que se realizó este miércoles, a Norma Acosta se le atribuyó haber amenazado a un efectivo de la división de Asuntos Internos durante el allanamiento en su casa de Pasaje Larguía 3464 realizado el 4 de septiembre de 2025, día que fue detenida.

Cinco tiros contra la casa de Norma Acosta: un detenido y un celular secuestrado a una policía.

Por último, Norma Acosta también es acusada por borrar los chats de Whatsapp y otras aplicaciones que puedan servir para la causa y otras investigaciones.

Ante lo expuesto, Dalmau imputó a Acosta por los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de menor de edad en concurso ideal con abuso de armas, como Instigadora; falso testimonio como autora, amenazas como autora; violación de sellos y documentos por sustracción e inutilizacion de objetos custodiados, como coautora. El fiscal pidió 9 años de prisión efectiva y solicitó la prórroga de la prisión preventiva de la hasta la finalización del juicio. El juez de Primera Instancia Hernán Postma admitió la acusación y dispuso que Acosta siga detenida por 120 días más.

Por el autoatentado, además de Acosta, la Policía de Santa Fe están detenidos los tiratiros, Nahuel “Monta” Depetris, Sergio L., Jota Jota Gómez y Mayra Daiana G., que estaba sospechada de participar en los hechos, y por su relación sentimental con Emiliano “Jija” Avejera, sindicado como sicario de la banda Los Monos y condenado, quien, según la acusación fiscal, no sería ajeno a la planificación y materialización del ataque armado ocurrido el año pasado.