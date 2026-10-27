Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Rosario vivirá este viernes 30 de octubre una de las citas más esperadas del calendario cultural: la Noche de Museos Abiertos , una propuesta que invita a recorrer los espacios patrimoniales de la ciudad la luz de la luna, con entrada libre y gratuita y actividades para todos los gustos. En este marco, el Museo del Diario La Capital abrirá sus puertas una vez más para recibir a quienes quieran conocer su historia.

La actividad se desarrollará de 19 a 24 en 60 espacios culturales públicos y privados. En sintonía con la Semana del Arte Rosario 2026 y bajo la consigna “Nombres y lugares” , la programación invita a descubrir los relatos, las personas y las memorias que dan sentido a cada uno de los espacios.

La propuesta reúne a instituciones que se sumaron a la convocatoria y presenta como novedad la participación de personas mayores como anfitrionas, a través de la iniciativa Guías por un Día, en el marco del Plan Mil65. También habrá bicicletas públicas gratuitas, un recorrido inclusivo y circuitos especiales en La Merenguita.

Entre los espacios que formarán parte de esta edición , el Museo del Diario La Capital recibirá a los visitantes para que puedan conocer sus orígenes y acercarse al patrimonio periodístico de la ciudad.

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La propuesta del Museo Diario La Capital

Este viernes, de 19 a 23, el Museo Diario La Capital será escenario de "Las columnas de La Capital pertenecen a lxs estudiantes". Se trata de una propuesta que recibirá intervenciones artísticas, instalaciones y distintas expresiones musicales realizadas junto al programa Estudiantes Gestores, dependiente del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario y la Secretaría de Cultura de la Facultad de Humanidades y Artes.

“La Noche de los Museos Abiertos es un evento que nos convoca desde su primera edición, y esta ya es la número 21 en la que participamos”, destacó Hernán Rossi, coordinador general del Museo Diario La Capital. Y agregó: "Será una noche donde los visitantes se verán interpelados por puestas artísticas producidas por los estudiantes, sumadas a la música en vivo con una camerata de guitarras, el coro Abreu, acordeón, voces y teclados".

Entre las propuestas de la noche también habrá lugar para las historias que forman parte de la identidad de La Capital. El museo se sumará al Plan Mil65 y tendrá un guía muy especial: Hugo Capaccio, de 83 años, quien trabaja en el taller del diario desde los 13. "El estará acompañándonos y contará sobre la historia de nuestras máquinas y anécdotas que vivió durante toda una vida en La Capital”, sumó Rossi.

La iniciativa también contará con el acompañamiento de Plasticraft, empresa local con más de 40 años de trayectoria en la industria del plástico, que aportó Clac, ladrillos fabricados con plástico reciclado, para construir una de las instalaciones.

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