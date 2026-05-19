La Capital | Zoom | serie

Dónde ver "Tafí Viejo, verdor sin tiempo", la serie del interior más galardonada de los Martín Fierro

La ficción filmada en Tucumán se llevó las estatuillas en Mejor Ficción, Mejor Actor Masculino y Mejor Director

19 de mayo 2026 · 17:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Una serie tucumana fue la gran ganadora de los Martiín Fierro 2026

Una serie tucumana fue la gran ganadora de los Martiín Fierro 2026

Este lunes, en la gala de los Premios Martín Fierro 2026 se premiaron a los programas, conductores, actores y producciones de la televisión argentina que durante el último año marcaron la pantalla chica. Entre las grandes sorpresas de la noche estuvo "Tafí Viejo, verdor sin tiempo," una serie filmada íntegramente en Tucumán que, pese a no ser una de las producciones más populares de la televisión, terminó convirtiéndose en una de las más premiadas de la ceremonia.

En la gala conducida por Santiago del Moro, la ficción tucumana, que contaba con seis nominaciones, se llevó tres estatuillas, superando incluso a "La Voz Ausente", la miniserie más nominada de la noche protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña.

La producción tucumana, que cuenta con una sola temporada de seis episodios, se estrenó el 9 de octubre de 2025 en la plataforma Flow. Posteriormente, comenzó su emisión en televisión abierta a través de Canal 9 el 23 de noviembre del mismo año. Producida por Tafí Sueña y Corralón Films, dirigida por Eduardo Pinto y protagonizada por Laura Grandinetti y Emanuel Rodríguez, la serie fue íntegramente filmada en Tucumán y durante la ceremonia se quedó con los premios a “Mejor Ficción”, “Mejor Actor Masculino” y “Mejor Director”.

"Estamos muy contentos de recibir este premio, yo lo quiero compartir con todos los artistas del interior que muchas veces, por una cuestión espacial, estamos invisibilizados. El interior tiene sus talentos y son enormes. Espero que este premio sirva para que esas miradas se apoyen en las provincias", expresó el actor tucumano Emanuel Rodríguez en el escenario de los Martín Fierro al recibir el premio a "Mejor Ficción".

>> Leer más:Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026: uno por uno, todos los ganadores

Embed

De qué se trata "Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

"Tafí Viejo, verdor sin tiempo” es una producción audiovisual filmada íntegramente en Tafí Viejo que busca retratar la esencia de la ciudad y su identidad construida alrededor de la tradición ferroviaria y las plantaciones de limón que caracterizan a la región.

La historia sigue a Ana, interpretada por Laura Grandinetti, una joven que llega desde Buenos Aires con el objetivo de resolver la venta de unas tierras familiares. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando conoce a Mauro, personaje interpretado por Emanuel Rodríguez, un joven taficeño de la Villa Obrera que se dedica a vender empanadas. Entre ambos surge un romance que reabre secretos familiares, conflictos del pasado y tensiones sociales que atraviesan a toda la comunidad.

La serie contó con producción local y se completa con con un amplio elenco integrado por Luciano Cáceres, Luis Machín, Juan Palomino, Sergio Prina, Daniel Elías, Lautaro Delgado Tymruk, Paloma Contreras, Camila Plaate, Isaías Salvatierra, Ruth Plaate, Oscar Zamora, Manina Aguirre, Kika Valero, Facundo Basso, Joel Alonso Quírico, Fernando Solórzano, Lali Carhuavilca, Torpedo Soria.

>> Leer más: El fuerte descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: "Tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia"

Embed

Los Martín Fierro de "Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

La serie íntegramente filmada en Tucumán fue una de las grandes ganadoras de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con tres estatuillas.

Por un lado, obtuvo el premio a “Mejor Ficción”, categoría en la que competía con "AMIA, la serie" y "La Voz Ausente". Además, Luciano Cáceres fue distinguido como “Mejor Actor Masculino” por su trabajo superando en la terna a César Bordón, Gustavo Garzón y Benjamín Vicuña.

En tanto, en la categoría “Mejor Dirección”, el ganador fue Eduardo Pinto, quien compartía nominación con Gustavo Hernández y Guillermo Rocamora.

Dónde ver "Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

La miniserie "Tafí Viejo, verdor sin tiempo" está disponible en la plataforma de streaming Flow.

Noticias relacionadas
Víctor Buso junto al telescopio con el que hizo historia, y que tiene instalado en la terraza de su casa.

El rosarino detrás del hallazgo astronómico que llega a History Channel

Wanda Nara y Maxi López protagonizarán la nueva serie vertical Trángulo amoroso

Wanda Nara y Máxi López estrenan su nueva serie en formato vertical

Lizy Tagliani subió al escenario de los Martín Fierro para recibir el premio a Mejor programa musical

El fuerte descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: "Tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia"

Migue Granados foirmará parte de la quinta entrega de Toy Story

Migue Granados anunció que será la voz de un personaje de "Toy Story 5"

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Lo último

La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC

La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

El agente Guillermo Toledo, de la Policía de Acción Táctica, fue parte de un grupo que en 2024 cometió una serie de delitos en un procedimiento ilícito
Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Por Martín Stoianovich
Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben
Ovación

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario
Policiales

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea
POLICIALES

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en El diablo viste a la moda 2

Es santafesino, diseña para grandes marcas y actuó en "El diablo viste a la moda 2"

Ovación
Canteras de América: Newells se metió en la Copa de Oro y va por el cetro

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Canteras de América: Newell's se metió en la Copa de Oro y va por el cetro

Canteras de América: Newells se metió en la Copa de Oro y va por el cetro

Canteras de América: Newell's se metió en la Copa de Oro y va por el cetro

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Policiales
Muerte del dueño del bar Pago del Sur: liberaron al hijo y siguen las investigaciones
Policiales

Muerte del dueño del bar Pago del Sur: liberaron al hijo y siguen las investigaciones

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Otra perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar a un juez de línea

Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Condenaron a un policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal en Rosario

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

Absolvieron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente en Rosario

La Ciudad
Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Alertan sobre el peligro de colocar macetas en los balcones de los edificios

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Repartidores de Rosario denuncian jornadas de 15 horas y piden regulación

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte
La Región

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial
Política

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial

La UNR avanza con su planta pública de alimentos y proyecta producir 320 mil raciones al año
La Ciudad

La UNR avanza con su planta pública de alimentos y proyecta producir 320 mil raciones al año

Aseguran que el precio de la nafta está contenido: cuánto tendría que costar
la ciudad

Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada
Salud

Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: una dolencia poco diagnosticada

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico
POLICIALES

Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario
Motores

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
La Ciudad

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Ocho detenidos y cuatro armas incautadas tras balacera en zona oeste
POLICIALES

Ocho detenidos y cuatro armas incautadas tras balacera en zona oeste

El sorpresivo destino del ex-Newells que dejó su club natal y va por otro desafío

Por Luis Castro
Ovación

El sorpresivo destino del ex-Newell's que dejó su club natal y va por otro desafío

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario
La Ciudad

Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada
Información General

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

Piden compensar a los vecinos afectados por una obra estratégica
La Ciudad

Piden compensar a los vecinos afectados por una obra estratégica

Mensaje de Pullaro a Milei: Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía
política

Mensaje de Pullaro a Milei: "Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía"

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi
POLICIALES

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Murió Raúl Castronovo, el rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa
Ovación

Murió Raúl Castronovo, el rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas
Policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas