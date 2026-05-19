Dónde ver "Tafí Viejo, verdor sin tiempo", la serie del interior más galardonada de los Martín Fierro

La ficción filmada en Tucumán se llevó las estatuillas en Mejor Ficción, Mejor Actor Masculino y Mejor Director

Una serie tucumana fue la gran ganadora de los Martiín Fierro 2026

Este lunes, en la gala de los Premios Martín Fierro 2026 se premiaron a los programas, conductores, actores y producciones de la televisión argentina que durante el último año marcaron la pantalla chica. Entre las grandes sorpresas de la noche estuvo "Tafí Viejo, verdor sin tiempo," una serie filmada íntegramente en Tucumán que, pese a no ser una de las producciones más populares de la televisión, terminó convirtiéndose en una de las más premiadas de la ceremonia.

En la gala conducida por Santiago del Moro, la ficción tucumana, que contaba con seis nominaciones, se llevó tres estatuillas, superando incluso a "La Voz Ausente", la miniserie más nominada de la noche protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña.

La producción tucumana, que cuenta con una sola temporada de seis episodios, se estrenó el 9 de octubre de 2025 en la plataforma Flow . Posteriormente, comenzó su emisión en televisión abierta a través de Canal 9 el 23 de noviembre del mismo año. Producida por Tafí Sueña y Corralón Films, dirigida por Eduardo Pinto y protagonizada por Laura Grandinetti y Emanuel Rodríguez, la serie fue íntegramente filmada en Tucumán y durante la ceremonia se quedó con los premios a “Mejor Ficción”, “Mejor Actor Masculino” y “Mejor Director”.

"Estamos muy contentos de recibir este premio, yo lo quiero compartir con todos los artistas del interior que muchas veces, por una cuestión espacial, estamos invisibilizados. El interior tiene sus talentos y son enormes . Espero que este premio sirva para que esas miradas se apoyen en las provincias", expresó el actor tucumano Emanuel Rodríguez en el escenario de los Martín Fierro al recibir el premio a "Mejor Ficción".

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De qué se trata "Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

"Tafí Viejo, verdor sin tiempo” es una producción audiovisual filmada íntegramente en Tafí Viejo que busca retratar la esencia de la ciudad y su identidad construida alrededor de la tradición ferroviaria y las plantaciones de limón que caracterizan a la región.

La historia sigue a Ana, interpretada por Laura Grandinetti, una joven que llega desde Buenos Aires con el objetivo de resolver la venta de unas tierras familiares. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando conoce a Mauro, personaje interpretado por Emanuel Rodríguez, un joven taficeño de la Villa Obrera que se dedica a vender empanadas. Entre ambos surge un romance que reabre secretos familiares, conflictos del pasado y tensiones sociales que atraviesan a toda la comunidad.

La serie contó con producción local y se completa con con un amplio elenco integrado por Luciano Cáceres, Luis Machín, Juan Palomino, Sergio Prina, Daniel Elías, Lautaro Delgado Tymruk, Paloma Contreras, Camila Plaate, Isaías Salvatierra, Ruth Plaate, Oscar Zamora, Manina Aguirre, Kika Valero, Facundo Basso, Joel Alonso Quírico, Fernando Solórzano, Lali Carhuavilca, Torpedo Soria.

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Los Martín Fierro de "Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

La serie íntegramente filmada en Tucumán fue una de las grandes ganadoras de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con tres estatuillas.

Por un lado, obtuvo el premio a “Mejor Ficción”, categoría en la que competía con "AMIA, la serie" y "La Voz Ausente". Además, Luciano Cáceres fue distinguido como “Mejor Actor Masculino” por su trabajo superando en la terna a César Bordón, Gustavo Garzón y Benjamín Vicuña.

En tanto, en la categoría “Mejor Dirección”, el ganador fue Eduardo Pinto, quien compartía nominación con Gustavo Hernández y Guillermo Rocamora.

Dónde ver "Tafí Viejo, verdor sin tiempo"

La miniserie "Tafí Viejo, verdor sin tiempo" está disponible en la plataforma de streaming Flow.