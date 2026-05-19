Absolvieron a un cirujano plástico acusado por la muerte de una paciente tras una liposucción en Rosario

El juez resolvió aplicar el beneficio de la duda y rechazó el pedido fiscal de tres años de prisión. La paciente había muerto en 2018, dos semanas después de una cirugía estética realizada en una clínica del centro rosarino.

El cirujano fue absuelto este martes en el Centro de Justicia Penal

El cirujano plástico Damián Bifarello fue absuelto de la causa que se lo investigaba por la muerte de una paciente que fue operada en la clínica que le pertenecía en 2018. El Tribunal de Juicio integrado por el juez de primera instancia , Facundo Becerra , amparó su definición en el estricto beneficio de la duda tras la acusación por el delito de homicidio culposo . La fiscalía había pedido tres años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer, que también fue desestimada.

En concreto, Becerra rechazó la acusación del fiscal Walter Jurado, que había apuntado a Bifarello, defendido por el abogado Carlos Varela , como responsable de la muerte de Nanci Basualdo por negligencia e imprudencia. El proceso hasta llegar al juicio demoró casi ocho años ya que la muerte de Basualdo se produjo el 11 de diciembre de 2018, dos semanas más tarde de ser intervenida en la clínica del cirujano.

Según la investigación encabezada por Jurado, Damián Bifarello, de 47 años, era el cirujano titular de un establecimiento dedicado a las intervenciones estéticas ubicado en Mendoza al 2000, en el centro de Rosario.

El 27 de noviembre de 2018, Damián Bifarello programó una cirugía de liposucción para Nanci Basualdo de 46 años . Dos semanas más tarde, la mujer falleció en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria víctima de una falla multiorgánica que tuvo su origen en la clínica estética del acusado.

El caso

A finales de 2018, Basualdo llegó al centro de cirugías plásticas Chetana en Mendoza entre Balcarce y Moreno, que pertenecía a Damián Bifarello y que además era el médico que atendía a la mujer.

Damián Bifarello fue el encargado del procedimiento al que Nanci Basualdo se sometió: una liposucción. Ese mismo 27 de noviembre de 2018 fue dada de alta. Habían pasado pocas horas desde la intervención.

Nanci Basualdo 12.5 GdlR En 2019 la familia de Nanci Basualdo protestó frente a la clínica donde se operó la mujer Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

Tras la operación, la mujer comenzó a denunciar malestares en la zona de la cola, las piernas y el tórax, que tras una revisión médica se detectó infección. Según denunció oportunamente su familia, los especialistas que operaron a la mujer nunca respondieron las consultas ya que en diciembre de 2018 estaban de viaje en Chile. Finalmente, el 11 de diciembre de 2018, Basualdo falleció en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria a raíz de las heridas internas provocadas por la cirugía.

La investigación que llevó adelante Jurado pudo determinar que Damián Bifarello estaba asociado con Soledad G., que no poseía matrícula habilitada para ejercer como cirujana

Acusación y absolución

Para el fiscal Jurado, el accionar de Damián Bifarello fue "negligente e imprudente, además violó el deber de cuidado, ocasionando la muerte de la víctima por una falla multiorgánica por shock séptico secundario a infección severa de partes blandas (fascitis necrotizante)".

Además, en el procedimiento de autopsia se constató la presencia de fómite, (objeto inanimado contaminado por agentes infecciosos, y que puede transmitir infecciones), en este caso un algodón en la pared abdominal.

“Concretamente, el deber de cuidado no cumplido consistió en delegar en su personal auxiliar, facultades, funciones o atribuciones inherentes a su profesión; realizó una intervención quirúrgica sin auxiliares médicos y/o anestesiólogo sin hacer la debida derivación en otro profesional, en momento de no poder asistir a su paciente. No prestó la debida atención en el procedimiento quirúrgico lo que derivó en una infección postoperatoria”, señaló la fiscalía en la acusación.

Sin embargo, luego de la exposición de Jurado, el juez decidió absolver al cirujano Damián Bifarello.