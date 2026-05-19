Migue Granados anunció que será la voz de un personaje de Toy Story 5: "Estoy enloqueciendo"

El conductor, confeso fanático de las películas, confirmó en sus redes sociales que prestará su voz en el doblaje para Latinoamérica

La expectativa por Toy Story 5 no deja de crecer . Luego de que Disney y Pixar anunciaran oficialmente el regreso de la icónica franquicia, ahora una noticia sorprendió especialmente a los fanáticos argentinos: Migue Granados formará parte del elenco de voces en español para Latinoamérica de la nueva película.

Cabe remarcar que el conductor de Olga es un gran fanático de la película. Incluso, durante “TOY STORY: El Viaje”, un especial de su programa de streaming “Soñé que Volaba”, Migue grabó desde los estudios de Pixar Animation Studios y participó de una sesión de doblaje guiada por especialistas del estudio. Aquella experiencia, que en ese momento parecía un simple sueño, finalmente tuvo sus frutos: ahora Granados anunció en sus redes sociales que formará parte de la quinta entrega de la franquicia. El conductor y fan de Toy Story prestará su voz a Dr. Locuaz , un juguete temeroso de la tecnología.

Estrenada en 1995, la historia de los juguetes que cobran vida conquistó al mundo entero. Toy Story 2 llegó en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019. Esta última se convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año, alcanzando el octavo puesto a nivel mundial y superando la barrera de los mil millones de dólares en recaudación. Además, fue reconocida con el Premio Óscar a la Mejor Película Animada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Soñé que volaba (@sonequevolaba)

Migue Granados en Toy Story 5

En sus redes sociales, el conductor de Olga anunció que participará de la nueva entrega de Disney y Pixar.

“Solo quería compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos. Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloqueciendo, qué querés que te diga”, escribió Migue Granados en un posteo.

Junto al mensaje, compartió una imagen suya junto a su personaje, Dr. Locuaz.

Embed Solo compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloquecido que queres que te diga pic.twitter.com/cOXheHwior — Miguel Granados (@miguegranados) May 19, 2026

Cuándo estrena "Toy Story 5"

El tráiler oficial confirmó que "Toy Story 5" se estrenará en cines de todo el mundo el 19 de junio de 2026.

>> Leer más: "Zootopia 2" se convirtió en la película animada más taquillera de la historia

El teaser de Toy Story 5

En Toy Story 5, Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo deberán enfrentarse a los desafíos de la era tecnológica.

La historia volverá a estar ambientada en la casa de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy al final de Toy Story 3. Allí aparecerá un nuevo personaje que marcará el rumbo de la película: LilyPad, una tablet interactiva que llegará con una mirada muy distinta sobre el juego y el entretenimiento.